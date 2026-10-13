El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona camina junto a un hombre por la calle y le entrega un taxi amarillo decorado con un lazo rojo.

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Ricardo Arjona regaló un auto a Pocho, un taxista mexicano que conoció hace décadas en Ciudad de México y que después trabajó como escenógrafo en 12 giras del cantante.

El encuentro, difundido en este octubre de 2026 en redes sociales, ocurre en una calle de la capital, donde el músico guatemalteco le entrega el vehículo como homenaje por los años de amistad y trabajo compartido.

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La grabación muestra a Arjona al lado de Pocho, quien llega vestido de manera formal y reconoce que está nervioso. El intérprete se acerca, lo saluda y le dice que la gente no conoce la dimensión de su vínculo.

“Pocho, tienes cara de nervioso”, le comenta Arjona al inicio del video. El hombre responde con una negativa breve, mientras el cantante señala que ambos acudieron elegantes al encuentro.

El músico explica que volver a México representa una celebración para su equipo. Después dirige el mensaje a su antiguo colaborador: “Para nosotros, tú eres una celebración”.

Ricardo Arjona recuerda el día que conoció a Pocho en Ciudad de México

Ricardo Arjona sorprende a taxista mexicano y le regala un auto tras décadas de amistad (Instagram)

Arjona relata que conoció a Pocho en la zona donde se realiza el encuentro. El cantante detuvo un taxi en una esquina de Ciudad de México y ahí inició una relación que se extendió durante años.

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“Yo te conocí en esta área hace muchos años”, sostiene el intérprete. Pocho evita precisar la fecha y responde que fue hace “muchos años”.

El cantante recuerda que Pocho era taxista cuando se encontraron por primera vez. Después, el hombre se integró a las giras de Arjona como escenógrafo.

El músico pregunta cuántas giras realizaron juntos y calcula que fueron ocho. Pocho lo corrige: “Doce giras”. Arjona reacciona con sorpresa y responde que esa cifra representa “toda la vida”.

La conversación también recupera un detalle del pasado. Arjona dice que había olvidado el color del taxi que manejaba Pocho y pensaba que era verde. El hombre utilizaba uno de los vehículos amarillos que circularon durante años en la capital.

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El cantante entrega un auto a su antiguo taxista y escenógrafo

Tras recordar los años que compartieron, Arjona le pide a Pocho que mire hacia una esquina. Ahí se encuentra el auto que decidió regalarle.

“Decidimos hacerte un homenaje y ese es para ti”, le dice el cantante. Pocho guarda silencio durante unos segundos y observa el vehículo antes de preguntar si el obsequio es real.

Arjona le confirma que el automóvil le pertenece. “Es un regalo”, le responde entre risas. Pocho agradece el gesto y se acerca para conocer el interior del coche.

El cantante bromea con la posibilidad de que su amigo le dé un aventón. Después le pregunta si sabe encender los vehículos modernos. Pocho responde que sí y revisa el auto.

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El cantante entrega un auto a su antiguo taxista y escenógrafo (CR Hoy)

“¿Cómo ves, Pochin?”, pregunta Arjona. El taxista responde: “Está bonito”. El cantante celebra la reacción con una expresión coloquial y ambos ríen frente a las personas que presencian la escena.

La grabación registra aplausos y gritos de quienes acompañan el momento. La conversación continúa mientras Pocho asimila que el automóvil es suyo.

“Esto no es actuación”: Ricardo Arjona confirma que el regalo es real

Arjona insiste en que no se trata de una escena preparada. “Pocho, esto no es actuación, esto es tuyo”, le dice al taxista después de entregarle las llaves.

El cantante vuelve a llamarlo Pochito y le reitera que el auto es un regalo. El hombre responde que está agradecido por los años en que Arjona le dio trabajo como parte de sus producciones.

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Pocho recuerda que el cantante le regaló anteriormente una escenografía. Según cuenta, obtuvo ingresos al aprovechar ese material: “Me acuerdo cuando me regaló la escenografía, que no tiene idea usted cuánto le saqué a esa escenografía”.

Arjona se sorprende con la revelación y le responde que le da gusto saberlo. También le dice que él está agradecido con su antiguo colaborador.

Antes de despedirse, el artista le pregunta si llamará a su hijo para que lo ayude a llevar el automóvil. Pocho confirma que sí y recibe un abrazo para su familia.

El taxista toma su celular y llama a su hijo. “Ahorita te voy a dar la dirección para que te vengas, mijo, porque me regaló un carro, Ricardo”, se escucha decir en el video.

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Ciudad de México aparece en la historia de la canción “El taxista”

El regalo a Pocho ocurre en medio de los recuerdos de Arjona sobre su relación con México y, en particular, con Ciudad de México. El artista ha contado que una experiencia con un chofer capitalino inspiró la canción “El taxista”.

Durante una visita a los sitios donde vivió en sus primeros años en el país, Arjona recordó que un conductor que lo llevó al aeropuerto le recomendó hospedarse en el Hotel Pisa.

El cantante relata que, mientras bajaba las maletas por las escaleras del inmueble, el taxista le hizo una petición que permaneció en su memoria: “Acuérdese de escribirnos una canción a los taxistas”.

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Arjona también ha mencionado el bar El Chato, un sitio al que acudía en esa etapa de su carrera. Ahí, según su relato, el público lo invitaba a beber cuando interpretaba “Señora de las cuatro décadas”.

Ciudad de México aparece en la historia de la canción “El taxista”

En un mensaje sobre sus años en el país, el músico escribió: “Al D.F. le debo las canciones, los amigos, la nostalgia y la fortaleza”. También recordó que su primer hogar fue el Hotel Pisa y que su primer concierto ocurrió en el Teatro de la Ciudad.

El cantante ha relacionado esos recuerdos con el sueño de presentarse en el entonces Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte. En el video con Pocho, esa historia vuelve a una calle de Ciudad de México, donde un taxista que se convirtió en escenógrafo recibe un automóvil tras 12 giras junto a Ricardo Arjona.

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