“Es mi familia”: Mía Rubín defiende a Sasha Sokol por la serie de Timbiriche

(VIX/Instagram)

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Mía Rubín defendió a Sasha Sokol ante la polémica por la serie de Timbiriche estrenada en ViX. La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín fue cuestionada sobre si considera justo que la producción pudiera lastimar a la cantante.

La declaración ocurrió durante un encuentro con la prensa, después de que Mía Rubín subió al escenario junto a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey. La joven artista evitó extenderse sobre el tema, aunque su respuesta se sumó a la postura pública que su madre expresó antes del lanzamiento de la ficción.

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La serie llegó a ViX el viernes 9 de octubre con sus dos primeros episodios. Tiene ocho capítulos y retoma la formación de la agrupación, los cambios de integrantes y episodios personales de quienes formaron parte de Timbiriche.

Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín se deslindaron de la producción. Los seis sostuvieron que no participaron en el proyecto ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

Tras el estreno, Edith Márquez también se sumó a la inconformidad con el proyecto.

Mía Rubín, Erik Rubín y Andrea Legarreta. (Instagram)

Mía Rubín dijo que Sasha Sokol forma parte de su familia

Mía Rubín fue entrevistada tras su participación en un evento musical con Edwin Luna. La cantante habló de su incursión en el regional mexicano, del respaldo que ha recibido de sus padres y de la nueva etapa que busca construir en su carrera.

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En ese momento, una reportera le preguntó si le parecía justo que Sasha Sokol pudiera resultar lastimada por la serie de ViX. Mía no dio detalles sobre la producción ni abordó los posibles contenidos de los capítulos.

“No, obviamente no. Ella es mi familia”, respondió la intérprete antes de retirarse del lugar. Su declaración fue breve, pero dejó clara su cercanía con Sokol, quien compartió escenario y trayectoria con Erik Rubín desde los primeros años de Timbiriche.

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

Erik Rubín fue parte de la agrupación desde 1983 y mantuvo amistad con varios de sus integrantes a lo largo de las décadas. La relación entre las familias también se ha hecho visible en reuniones, conciertos y proyectos relacionados con los reencuentros del grupo.

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Mía Rubín es hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta. Aunque sus padres anunciaron su separación en febrero de 2023, ambos han mantenido una relación pública de acompañamiento hacia sus hijas, Mía y Nina Rubín.

Durante el encuentro, la joven cantante destacó el papel que han tenido sus padres en su formación. “Mis papás han sido una de las partes fundamentales por las cuales yo estoy donde estoy”, afirmó.

La artista explicó que Andrea Legarreta y Erik Rubín le han dado apoyo para desarrollar sus decisiones profesionales. “Siempre me han dicho: ‘Mi amor, nosotros te vamos a apoyar en lo que tú quieras’”, comentó ante la prensa.

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La hija de Erik Rubín habló de su padre como mánager y porrista

Mía Rubín señaló que su padre no sólo ocupa un lugar en su vida familiar, sino que también participa en su carrera. Erik Rubín trabaja como su mánager y acompaña algunos aspectos de su desarrollo musical.

“Mi papá siempre es un amor, siempre es mi porrista”, dijo la cantante. También reconoció que recibe comentarios para mejorar, debido a que su relación laboral incluye observaciones sobre los aspectos que puede pulir como intérprete.

La joven afirmó que esas opiniones son bienvenidas porque le permiten crecer. “Más allá de ser papá e hija, también trabajamos y es mi mánager”, expresó sobre el vínculo profesional que mantiene con Erik Rubín.

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andrea legarreta y mia rubin (Foto: Ig @andrealegarreta)

Mía Rubín promovió su colaboración con Edwin Luna y habló sobre su acercamiento al regional mexicano. La cantante dijo que se sintió acompañada por La Trakalosa de Monterrey y describió la oportunidad como un paso que le permitió explorar otro género.

“Para mí cantar regional es muy divertido, me siento como pez en el agua”, declaró. Mía precisó que actualmente se mantiene enfocada en el pop, aunque no descarta volver a grabar temas de regional mexicano.

La artista también se refirió a su cambio de imagen. “Me siento muy yo, me siento libre”, sostuvo al hablar de la etapa que busca mostrar al público en sus nuevos proyectos.

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Andrea Legarreta también respaldó a Erik Rubín y a los exintegrantes de Timbiriche

La reacción de Mía Rubín se conoció días después de que Andrea Legarreta compartió el comunicado difundido por Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín.

Los seis exintegrantes señalaron que no participaron en la creación de la serie y que desconocían el contenido completo de los capítulos. También afirmaron que no habían autorizado el uso de su imagen, voz o identidad.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan”, escribieron los artistas en el documento difundido en redes sociales.

Andrea Legarreta replicó el texto y publicó un mensaje para expresar su respaldo. “Apoyo TOTAL!”, escribió la conductora de Hoy al compartir la postura de los exintegrantes.

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(Captura de pantala/X)

La presentadora cuestionó que los derechos sobre el nombre de una agrupación permitan utilizar las historias personales de quienes fueron parte del proyecto. Legarreta sostuvo que tener el control del nombre no vuelve a nadie dueño de “los integrantes, las personas, sus nombres, sus vidas y sus historias”.

Además, Andrea Legarreta no apareció en la entrevista que el programa Hoy realizó con parte del elenco de la serie. La emisión recibió a Macarena García, Clara Dalmau y Sol Wainer, quienes interpretan a Sasha Sokol, Thalía y Mariana Garza, respectivamente.

La ficción presenta la historia de Timbiriche como una producción inspirada en hechos reales. El productor Pablo Cruz ha señalado que el proyecto se construyó a partir de información pública y una investigación periodística.

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El caso de Sasha Sokol y Luis de Llano forma parte de la serie. La cantante sostuvo que la producción no cuenta con su autorización y que la ficción podría mezclar episodios reales con situaciones que no ocurrieron.

Mía Rubín no hizo más comentarios sobre la serie durante el encuentro con la prensa. Su respuesta se limitó a respaldar a Sasha Sokol y a definirla como parte de su familia.