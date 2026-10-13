México

Fanático de Dallas hace una limpia en el Zócalo de la CDMX tras sequía del equipo en la NFL

La malaria de 30 años sin un título del Super Bowl ha generado que un aficionado de los Cowboys haga un ritual para ganar el campeonato

Un hombre de cabello blanco sostiene una bandera azul de Dallas Cowboys junto a una mujer que lleva plantas y un recipiente de humo.
El ritual se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La desesperación del público de los Dallas Cowboys por no festejar un título de la National Football League (NFL), desde hace tres décadas, ocasiona que uno de sus seguidores en México haga una limpia en el Zócalo Capitalino para que la franquicia de Jerry Jones vuelva a ser campeón del Super Bowl.

Un video grabado desde el corazón de la Ciudad de México permite ver a un hombre de cabello blanco y anteojos oscuros, extendiendo una bandera con el nombre y la imagen de los Dallas Cowboys mientras una mujer realiza una limpia con humo y ramas.

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De acuerdo con varios testigos. esta persona se hizo una limpia y también a su equipo favorito de futbol americano para que vuelvan a ganar el Vince Lombardi, algo que no ocurre desde la temporada 1995-96 cuando se impusieron a los Pittsburgh Steelers en el Super XXX.

Además, las imágenes toman una carta importante sobre la trascendencia de los Dallas Cowboys fuera de Estados Unidos. Su alcance internacional transforma al equipo de la Estrella Solitaria en uno de los más reconocidos de la National Football League (NFL) y con cientos de seguidores en México pese a la sequía de títulos.

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¿Cuántos años tiene Dallas sin ganar un título del Super Bowl?

Un seguidor del equipo de fútbol americano Dallas Cowboys sostiene una bandera del club mientras una practicante realiza un ritual de limpia tradicional en el Zócalo de la Ciudad de México.

La última consagración de los Dallas Cowboys data el 28 de enero de 1996. Aquel día vencieron 27-17 a los Pittsburgh Steelers en el Super Bowl XXX celebrado en el Sun Devil Stadium de Tempe, en Arizona. Desde entonces la Estrella Azul arrastra una malaria de 30 años sin ser campeón de la National Football League (NFL).

La conquista del Super Bowl XXX significó el quinto en la historia de la franquicia. Anteriormente, los Cowboys ganaron el Vince Lombardi de las ediciones del Super Tazón: VI, XII, XXVII y XXVIII.

Dallas Cowboys ganó dos campeonatos durante la década de los 70s, concretamente en las temporadas: 1971-72 y 1977-78. Posteriormente, se proclamaron bicampeones de la NFL al conseguir el título en las periodizaciones: 1992-93 y 1993-94.

La victoria en la campaña 1995-96 completó una racha de tres coronas en cuatro temporadas. Ninguna franquicia había logrado entonces tres Super Bowls en un lapso de cuatro años, pero esa gloria queda en el olvido por los 30 años en que Dallas Cowboys no celebra un título de Liga,

Oct 8, 2026; Arlington, Texas, USA; George Pickens mira el actuar de sus compañeros desde el banco de suplentes. Credit: Jerome Miron-Imagn Images
Oct 8, 2026; Arlington, Texas, USA; George Pickens mira el actuar de sus compañeros desde el banco de suplentes. Credit: Jerome Miron-Imagn Images

El contraste es evidente: el equipo que durante los años 90 parecía destinado a prolongar una dinastía, quedó frenado en cinco campeonatos de la National Football League (NFL), abriendo camino a otros equipos para rebasar a Dallas en cuanto a títulos obtenidos en el futbol americano,

Durante el Siglo XXI, la dinastía de los New England Patriots, comandados por The GOAT, Tom Brady, sellaron seis estrellas de la NFL entre 2002 y 2019 para igualar con Pittsburg Steelers y dejar atrás a los Dallas Cowboys que, en el Nuevo Milenio, no alcanzan ni la final de la conferencia Nacional en su deseo de volver a jugar un juego por el campeonato de la National Football League (NFL).

Dallas, el único equipo de la NFC que disputa una final de conferencia en el Siglo XXI

Los Bucaneros derrotaron a domicilio a los Vaqueros de Dallas. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-Imagn Images
Los Bucaneros derrotaron a domicilio a los Vaqueros de Dallas. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-Imagn Images

Los Cowboys son la única franquicia de la NFC que no disputa una final de conferencia desde el inicio del Siglo XXI. Su última aparición ocurrió el 14 de enero de 1996, cuando vencieron 38-27 a los Green Bay Packers, de Brett Favre, durante su paso por conquistar el Super Bowl XXX.

La condición de ser el único equipo de la conferencia Nacional con esa sequía quedó sellado en enero del 2025. Los Washington Commanders, que no llegaban a una definición de la NFC desde 1991, vencieron a los Detroit Lions en la ronda divisional y cortaron una racha de 33 años.

Un año antes, Detroit ya había terminado su propia sequía. A partir de esos resultados, las demás franquicias de la National Football Conference (NFC) registraron al menos una participación en una final de conferencia posterior a la de Dallas Cowboys.

En contraparte, la racha de los Vaqueros no es la más larga de toda la NFL. En la conferencia Americana, los Cleveland Browns no juegan una final de conferencia desde 1989 y los Miami Dolphins no lo hacen desde 1992. Los Houston Texans, que se incorporaron a la Liga en 2002, a la fecha siguen sin llegar a esa instancia.

Tres décadas sin pelear por la corona: cronología de la sequía de los Dallas Cowboys en la NFL

Dak Prescott, el quarterback mejor pagado de la NFL, no ha podido guiar a los Cowbpys a una final de conferencia. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Dak Prescott, el quarterback mejor pagado de la NFL, no ha podido guiar a los Cowbpys a una final de conferencia. (AP Foto/Yuki Iwamura)
  • 14 de enero de 1996: Dallas derrota a Green Bay Packers y juega por última vez una final de la conferencia Nacional.
  • 28 de enero de 1996: los Cowboys derrotan 27-17 a los Pittsburgh Steelers y de paso consiguieron el Super Bowl XXX, el último en lo que va de su historia.
  • Desde 1996: Vaqueros destaca cinco victorias en postemporada, no obstante, su presencia en una final de conferencia es inédita; no juega esa etapa desde la temporada que resultaron campeones de la NFL por última vez.
  • Enero de 2025: Washington Commanders terminan con su sequía y Dallas Cowboys queda como el único equipo de la NFC sin una final de conferencia en el Siglo XXI.
  • 13 de octubre de 2026: se viraliza en México el ritual con la bandera del equipo desde el Zócalo Capitalino en medio de un comienzo en la temporada 2026-27 con récord de 2-3.

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