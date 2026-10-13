Pitbull Cruz defiende su decisión de dejar de entrenar con su padre en medio de controversias económicas: “No pretendo desconocer a mi familia”

El boxeador mexicano Isaac 'Pitbull' Cruz compartió un comunicado oficial durante una conferencia del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en la que anunció la reestructuración de su equipo de trabajo y el término de la relación laboral con su padre, Isaac Cruz, quien fue su entrenador durante años (X/ @wbcboxeo)

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La familia Cruz ha estado envuelta en polémica luego de que Isaac El Pitbull Cruz anunció que cambió de esquina y se unió al Canelo Team de Eddy Reynoso, esto trajo como consecuencia que el señor Isaac Cruz García, padre del boxeador, se molestara y exigiera una compensación económica.

Por ello, el ex campeón del peso superligero de la AMB emitió una postura oficial sobre la separación. Como parte de las actividades del martes de café del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el peleador capitalino refrendó su decisión de separarse de su papá para tomar otros caminos deportivos.

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El Pitbull Cruz aclaró la separación de su padre, el señor Isaac Cruz García, quien durante años fue su entrenador. El boxeador fijó su postura ante las declaraciones públicas de su progenitor y explicó que la decisión responde a su bienestar, su tranquilidad y su desarrollo profesional.

Es oficial, Pitbull Cruz emitió un comunicado para anunciar la separación de su padre como entrenador y promotor de su carrera (IG/ @mannypacquiaopromotions)

“Ante las recientes declaraciones públicas de mi padre, el señor Isaac Cruz García, considero necesario expresar mi posición de manera clara, respetuosa y definitiva”, señaló durante la postura que leyó frente a la prensa. El pugilista reconoció el acompañamiento, el esfuerzo y la dedicación que su padre le brindó durante distintas etapas de su formación y desarrollo como boxeador. También afirmó que su participación forma parte de su historia personal y deportiva, por lo que siempre reconocerá aquello que contribuyó a su crecimiento.

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Sin embargo, el Pitbull Cruz sostuvo que la gratitud hacia su padre no implica renunciar a su autonomía ni a su derecho a tomar decisiones propias. “Hace tiempo, como una persona adulta y deportista profesional, decidí establecer una separación clara y definitiva respecto de mi padre en los ámbitos personal, familiar y profesional”, declaró. Precisó que la determinación fue tomada de manera consciente, libre y responsable.

Pitbull Cruz asegura que separación de su padre es por “independencia personal” y pide respeto

Uno de los puntos que argumentó el pugilista de la Magdalena Contreras es que, esta decisión no busca separarse de su familia, únicamente defendió sus intereses personales.

Isaac Pitbull Cruz y su padre se separaron y ahora el pugilista es entrena en el Canelo Team (Ig team.cruz73)

“Ser hijo no implica estar sujeto permanentemente a la voluntad, las decisiones o las exigencias de un padre”, expresó el boxeador. Añadió que el respeto y la gratitud deben ser recíprocos y que no pueden convertirse en instrumentos de presión, control o condicionamiento personal, profesional o económico.

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El boxeador pidió respeto a la opinión pública y la prensa por el momento que está atravesando su familia, argumentó que la mejor manera de resolver el conflicto es mantener el tema lejos de los reflectores.

“No pretendo iniciar una controversia pública ni desconocer nuestra historia familiar, por el contrario, considero que la mejor manera de preservar la dignidad de ambos es mantener nuestras diferencias fuera de los medios de comunicación”

El púgil afirmó que su trayectoria deportiva es resultado de años de disciplina, sacrificio y trabajo, además del respaldo de distintas personas que han contribuido a su carrera. Aun así, subrayó que las decisiones relacionadas con su carrera, su equipo, su familia, sus compromisos y su futuro le corresponden exclusivamente.

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Pitbull Cruz asegura que separación de su padre es por “independencia personal” y pide respeto (Instagram/@isaacpitbullcruz)

“Mi padre no forma parte de mi equipo actual deportivo, ni de mi representación o intervención alguna en las decisiones relacionadas con mi carrera profesional”, puntualizó. Isaac Cruz agregó que no busca iniciar una controversia pública ni desconocer la historia familiar, pero consideró que la mejor forma de preservar la dignidad de ambos es mantener sus diferencias fuera de los medios de comunicación.

Por último, solicitó respeto a su decisión y a la privacidad de su entorno familiar. “Mi decisión es firme. Mi independencia personal y deportiva no está sujeta a negociación ni a condicionamiento de ninguna naturaleza, mucho menos a extorsión alguna”, concluyó.

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¿Quién es el papá del Pitbull Cruz?

Isaac Cruz García es un ex boxeador mexicano, peleó en el ámbito profesional entre 1991 al 2000. Como pugilista tuvo un récord de 26 peleas, 16 victorias —14 fueron por la vía del nocaut— y 10 derrotas.

Tras su retiro se inclinó a entrenar a su familia, pues el boxeo ha estado presente en varias generaciones, entre ellas su hijo el Pitbull Cruz. Don Isaac forma parte de una familia ligada al boxeo. Su padre, Memo Cruz, también fue profesional y llegó a enfrentar a Pipino Isidro Cuevas, a quien venció en uno de sus combates. El padre del Pitbull Cruz se midió con rivales de alto nivel durante su etapa como peleador.

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