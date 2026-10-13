Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 13 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,57 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 1,21% respecto al precio de cierre anterior de 20,33 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 1,74%, aunque en el contexto interanual presenta una caída del 2,64%.

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La tendencia del tipo de cambio euro a peso mexicano se mantiene positiva tras un día consecutivo de incremento. La volatilidad actual del 16,37% se sitúa significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 6,06%, lo que sugiere un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.