Televisa va por competencia contra Slim: alcanza acuerdo para comprar AT&T México

Televisa amplía su negocio de telecomunicaciones con la compra de AT&T México. REUTERS/Raquel Cunha

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Grupo Televisa y Fintech Holdings acordaron adquirir AT&T México por 2 mil millones de dólares, en una operación que incorporará al segundo mayor operador de telefonía móvil del país a un consorcio integrado en partes iguales por ambas compañías.

La transacción está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes y se prevé que concluya durante el primer trimestre de 2027.

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El acuerdo fue anunciado este martes 13 de octubre de 2026 y notificado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

De acuerdo con la información divulgada por las empresas, el precio de compra será de 2 mil millones de dólares en efectivo al cierre, sujeto a determinados ajustes y posibles beneficios contractuales adicionales.

La adquisición representa un movimiento de Grupo Televisa para ampliar su presencia en el sector de las telecomunicacione

AT&T México pasará a manos de un consorcio integrado en partes iguales por Televisa y Fintech.

AT&T México pasará a un consorcio con participación de 50% para Televisa

La compra se realizará mediante un consorcio en el que Grupo Televisa y Fintech Holdings tendrán una participación de 50% cada una.

La estructura permitirá que ambas empresas participen en la propiedad del negocio de telecomunicaciones móviles de AT&T en México.

Para financiar la operación, el consorcio contempla utilizar una combinación de recursos en efectivo disponibles y deuda garantizada sin recurso contra las compañías compradoras.

AT&T Inc. señaló que considera a sus futuros propietarios en condiciones de encabezar la siguiente etapa de desarrollo de su filial mexicana.

En ese esquema, Televisa aportará su presencia en el mercado nacional mediante sus servicios de banda ancha fija, mientras que Fintech contribuirá con capital, conocimiento del mercado y experiencia en el sector inalámbrico.

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1. Televisa y Fintech tendrán partes iguales en el consorcio que adquirirá AT&T México por 2 mil millones de dólares. REUTERS/Raquel Cunha

La empresa estadounidense explicó que la desinversión está relacionada con su estrategia de concentrar recursos en oportunidades de crecimiento dentro de Estados Unidos, particularmente en infraestructura de fibra óptica y conectividad inalámbrica.

¿Cuántos clientes e ingresos tiene AT&T México?

AT&T México se ha consolidado como uno de los principales participantes del mercado nacional de telefonía móvil.

Al cierre de diciembre de 2025, la compañía contaba con aproximadamente 24.7 millones de suscriptores móviles, de acuerdo con los datos incluidos en la información de la transacción.

La empresa ofrece servicios de telefonía móvil, internet y soluciones de valor agregado mediante concesiones otorgadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

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El consorcio comprador asumirá el negocio de telecomunicaciones móviles de AT&T en México una vez que se concrete la transacción.

Sus resultados financieros también dimensionan el tamaño de las operaciones que serán adquiridas por el consorcio. Durante 2025, AT&T México registró ingresos consolidados por 85 mil 400 millones de pesos y una utilidad de operación de mil 400 millones de pesos.

Entre los principales datos de la compañía destacan:

Precio de compra: 2 mil millones de dólares , sujeto a ajustes.

Participación de Televisa: 50% del consorcio comprador.

Participación de Fintech Holdings: 50% del consorcio comprador.

Suscriptores móviles: aproximadamente 24.7 millones al cierre de 2025.

Ingresos anuales: 85 mil 400 millones de pesos en 2025.

Utilidad de operación: mil 400 millones de pesos en 2025.

Fecha estimada de cierre: primer trimestre de 2027.

Televisa registrará la adquisición como inversión conjunta

Grupo Televisa anticipó que contabilizará su participación en AT&T México como una inversión en asociadas y negocios conjuntos, mediante el método de participación y conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Televisa contabilizará su participación en AT&T México como una inversión conjunta, mediante el método de participación financiera. (YouTube: TUDN)

Este tratamiento significa que la inversión se reflejará en los estados financieros de Televisa bajo ese esquema contable, en lugar de incorporar directamente todos los ingresos y gastos de AT&T México a sus propias operaciones mediante una consolidación integral.

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La información difundida sobre el acuerdo no detalla cambios en la marca AT&T México ni modificaciones específicas en los servicios que actualmente ofrece a sus clientes como consecuencia de la adquisición.

La compra de AT&T México espera autorizaciones regulatorias

Aunque las compañías ya alcanzaron un acuerdo, la operación todavía debe cumplir las condiciones habituales para este tipo de transacciones, incluidas las autorizaciones de las autoridades competentes en México.

Entre los organismos mencionados para la revisión se encuentran la Comisión Nacional Antimonopolio y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Las empresas prevén completar la compraventa durante los primeros tres meses de 2027, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Hasta entonces, la adquisición permanecerá pendiente de cierre formal.

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