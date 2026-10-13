Sigue la desbandada en el aeropuerto de Tulum: American Airlines planea reducir sus vuelos desde EEUU a partir de enero de 2027

De las cuatro rutas a Tulum, la empresa American Airlines solo tiene previsto conservar uno. Crédito: X / @Aviationa2z

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Este martes, se dio a conocer que American Airlines comenzará a reducir sus operaciones en Tulum, Quintana Roo, a partir de 2027.

Como consecuencia de lo anterior, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto –inaugurado en 2023 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador– contará con menos ofertas de vuelos al extranjero, principalmente hacia Estados Unidos.

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American Airlines tiene previsto reducir sus vuelos desde EEUU a Tulum

Medios locales reportaron que, a partir del 5 de enero de 2027, la aerolínea norteamericana solo tendrá una ruta de Tulum a la Unión Americana.

Actualmente, la empresas norteamericana ofrece cuatro vuelos diferentes que conectan el centro turístico de Quintana Roo con Estados Unidos:

Miami .

Los Ángeles.

Dallas .

Charlotte.

Cabe señalar que la medida forma parte de una reestructuración de las operaciones de la aerolínea, que contempla ajustes en distintas rutas para acomodar su red de vuelos y moderar sus planes en crecimiento.

Éste destino seguirá ofreciendo American Airlines

Por el momento la empresa no ha compartido un anuncio oficial, pero medios locales han informado que a partir de 2027 dejará de tener vuelos de Tulum hacia Miami, Los Ángeles y Charlotte.

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En consecuencia, solo se tiene previsto que opere la ruta que conecta al Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto con las instalaciones de Dallas Fort-Worth.

Pese a lo amplio de los reportes desde la Unión Americana, no se ha determinado si la medida obedece a una caída en la demanda de vuelos o bien a problemas en la operación.

El Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, verá una reducción en su operaciones hacia el extranjero. Crédito: Expansión.

Aeroméxico también deja a Tulum

Las malas noticias no se detienen, pues American Airlines no es la única empresa que optó por reducir su exposición en el mercado de Tulum, en su momento, Aeroméxico confirmó que dejaría de operar sus rutas desde el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto a partir del 30 de septiembre.

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La compañía de origen nacional explicó que la decisión se tomó por las actuales condiciones de mercado en Quintana Roo, los que los obligó a reestructurar su oferta de vuelos hacia ese destino del Caribe mexicano.

“Vamos a hacer una suspensión temporal. El 30 de septiembre será el último día. Se suspende por condiciones de mercado y para maximizar nuestra red de rutas”, explicó la aerolínea en una nota informativa.

¿Por qué motivo las aerolíneas no permanecen en Tulum?

Fue en diciembre de 2023 cuando comenzó a operar el aeropuerto de Tulum –bajo mando militar y a través del Grupo Munda Maya– y rápidamente alcanzó el millón de pasajeros con rutas nacionales e internacionales.

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No obstante, la eliminación de las subvenciones a las líneas aéreas, utilizadas frecuentemente por la industria durante el inicio de operaciones de un nuevo aeropuerto o una ruta, ocasionó la cancelación de diversos vuelos durante el último año.

Reducción de pasajeros aéreos en picada desde enero

La baja afluencia turística, impulsada por factores como la presencia masiva de sargazo y los cambios en los costos de acceso a destinos importantes —entre ellos la zona arqueológica—, impactó también en el atractivo del destino para las aerolíneas.

Entre junio y julio, la cantidad de extranjeros que visitaron la zona arqueológica cayó de 20 mil 726 a 16 mil 431. El número total de pasajeros aéreos, por su parte, mostró una tendencia a la baja desde enero, cuando se contabilizaron 107 mil 751 pasajeros, hasta los 47 mil 353 registrados en junio.

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CIUDAD DE MÉXICO, 21ABRIL2021.- La aerolínea Aeromexico reportó una pérdida de 4 mil 192 millones de pesos durante el primer trimestre de este 2021, cantidad que se duplicó en comparación al 2020, donde se registraron pérdidas por 2 mil 508 millones de pesos. La empresa informó que estas cifras se deben a la reducción de tráfico aéreo que se originó con la pandemia de Covid-19. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Autoridades descartan crisis en Tulum ante la cancelación de vuelos

El director general del Tren Maya, Manuel Jaime Ramírez Camacho, descartó que la cancelación de vuelos de Aeroméxico y Volaris hacia Tulum esté vinculada con problemas de inseguridad.

“A nosotros nunca nos han mencionado cuestiones de inseguridad en Tulum”, afirmó durante la conferencia matutina del 8 de octubre en Palacio Nacional.

El funcionario atribuyó la decisión de las aerolíneas a cuestiones propias de cada empresa, relacionadas con distintas problemáticas globales. Sobre Aeroméxico, explicó que la compañía retiró de forma temporal sus vuelos por el alza en el precio del combustible, mientras que Volaris solo restringió la ruta Guadalajara-Tulum y mantuvo el resto de sus operaciones.

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Ramírez Camacho señaló además que México atraviesa una temporada baja de turismo, aunque anticipó una recuperación en los próximos meses:

“Viene la temporada alta, que es de noviembre a marzo, y nosotros ya tenemos muchas operaciones o reservas de otras aerolíneas”, dijo. También anunció que, a partir del 25 de octubre, las aerolíneas extranjeras Air Canada, WestJet y Air Transat retomarán sus rutas hacia Tulum.

Sheinbaum culpa a la guerra en Irán

La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó la caída en la cantidad de vuelos hacia Tulum al encarecimiento de la turbosina, derivado de la guerra en Irán. Según explicó, el aumento en los costos de combustible afecta también a la aviación de otros países, no solo a la mexicana.

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Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a los cuestionamientos sobre una eventual revisión de las tarifas aeroportuarias ante las quejas de las aerolíneas. Aseguró que existe comunicación permanente con el sector, aunque no confirmó cambios en los cobros ni anunció medidas concretas para garantizar el regreso de las rutas suspendidas.

Sheinbaum mencionó a Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus y algunas aerolíneas regionales entre las empresas con las que mantiene diálogo. Indicó que estas compañías también están en contacto con las autoridades federales de transporte y con la Secretaría de Economía.

No son buenos tiempos para el turismo en Quintana Roo, ya que reportes en aseguran que American Airlines reducirá sus vuelos desde Estados Unidos hacia Tulum.

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