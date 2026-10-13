Precios de boletos para La Oreja de Van Gogh en CDMX, Guadalajara y Monterrey: ventajas y desventajas de cada zona

El grupo donostiarra La Oreja de Van Gogh ofrecerá varios shows en México dentro de su gira 'Tantas cosas que contar', que supone el regreso a los escenarios de Amaia Montero, su vocalista original. EFE/ Biel Aliño

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La Oreja de Van Gogh confirma precios oficiales para su gira Tantas Cosas que Contar en México. La banda española se presenta el 27 de junio de 2027 en Arena Monterrey, el 2 de julio en Arena VFG de Guadalajara y los días 8 y 9 de julio en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, dentro de una gira que celebra tres décadas de trayectoria del grupo liderado por Amaia Montero.

La preventa HSBC arranca este 13 de octubre con tarjetas Premier de crédito y débito, continúa el 14 de octubre con tarjetas de crédito y débito regulares, y cierra con la venta general el 15 de octubre a las 11:00 horas. Los boletos para CDMX y Guadalajara se venden en Ticketmaster, mientras que los de Monterrey operan a través de Superboletos.

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Precios CDMX para La Oreja de Van Gogh

'La oreja de Van Gogh' tras el regreso de Amaia Montero. (Europa Press)

Estos son los precios confirmados por zona en la capital:

Nivel A: $5,642

Nivel B: $3,410

Nivel C: $2,418

Nivel D: $1,674

Nivel E: $1,178

El Nivel A ofrece la vista más directa al escenario y asientos en las primeras filas, aunque numerados, sin posibilidad de acercarse más. El Nivel B conserva buena visibilidad a un costo casi $2,000 pesos menor, lo que lo convierte en la zona con mejor relación precio-cercanía del recinto.

Los Niveles D y E, los más económicos, presentan la desventaja de columnas estructurales que bloquean parcialmente el escenario en ciertos ángulos, un problema recurrente en este tipo de disposición. El Nivel C funciona como punto intermedio: conserva línea de vista despejada en la mayoría de los asientos, pero ya se aleja de forma notable del escenario.

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Precios Guadalajara para La Oreja de Van Gogh

El reencuentro de La Oreja de Van Gogh y su vocalista original promete una noche de grandes éxitos del pop en español.

Estos son los precios confirmados por zona en la Arena VFG:

Nivel A: $5,890

Nivel B: $3,596

Grada Preferente B: $3,286

Grada Preferente C: $2,356

Planta Baja: $1,860

Platea: $1,240

S300: $1,240

Planta Alta: $992

General: $1,054

La zona General, pese a ser de las más baratas, tiene la ventaja de ubicarse de frente al escenario, lo que permite un mejor ambiente y una vista directa. Su desventaja es la ausencia de lugar fijo, con el riesgo de quedar relegado hacia los costados si la compra se hace tarde.

Las Gradas Preferentes B y C ofrecen asiento fijo con buena altura de visión, una ventaja sobre la Planta Baja, que al estar a nivel de piso puede tener la vista obstruida por el público de pie en las filas delanteras. La Planta Alta, la más económica junto con General, tiene como desventaja la distancia al escenario, mayor que en cualquier otra zona del recinto.

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Precios Monterrey para La Oreja de Van Gogh

La cantante de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, durante su concierto, en el Bizkaia Arena BEC en 2026. (H. Bilbao / Europa Press)

Estos son los precios confirmados por zona en la Arena Monterrey:

VIP Gold Hot Ticket: $6,432

VIP Silver Hot Ticket: $5,812

Banco Azteca: $3,452

Coke Studio: $3,452

Plus Ultra: $3,452

Megacable: $3,452

Barrera: $3,452

McCormick: $3,452

Doritos: $3,452

Osel: $3,452

Súper Palco: $3,452

Butaca: $2,950

Preferente Especial: $2,322

Preferente: $1,757

Luneta: $1,130

Personas con discapacidad: $1,130

Balcón: $942

Las zonas VIP Gold y VIP Silver tienen la ventaja de incluir beneficios adicionales más allá del asiento. Su desventaja es el costo, el más alto de las tres sedes en cualquiera de sus categorías.

Las ocho zonas con nombre de patrocinador —Banco Azteca, Coke Studio, Plus Ultra, Megacable, Barrera, McCormick, Doritos y Osel— comparten el mismo precio exacto de $3,452, lo que representa una desventaja práctica: no es posible distinguir cuál ofrece mejor ubicación sin revisar el mapa de asientos del recinto antes de comprar. Butaca y Preferente Especial funcionan como zonas intermedias con mejor relación precio-ubicación que las zonas patrocinadas.

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Balcón, la zona más barata de toda la gira en $942, tiene la ventaja del precio pero la desventaja de ubicarse en el nivel más alto del recinto, con la distancia más larga al escenario entre las 19 categorías disponibles. Luneta, al mismo precio que la zona para personas con discapacidad, ofrece mejor altura de visión que Balcón sin representar un costo adicional.