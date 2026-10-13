México

Sicarios de “El Güero Gym” torturaron a agentes de la Fiscalía de Morelos para su liberación: no tenía orden de aprehensión al momento de su arresto

Las autoridades buscan la detención del miembro de Pueblos Unidos, así como de al menos nueve personas más por el secuestro de los elementos

Tras la detención de "El Güero Gym", integrantes de una célula delictiva bloquearon los accesos a Totolapan y retuvieron a tres agentes de la Fiscalía.
Tras la detención de "El Güero Gym", integrantes de una célula delictiva bloquearon los accesos a Totolapan y retuvieron a tres agentes de la Fiscalía.
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La Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos informó que los tres agentes de la Fiscalía del Estado secuestrados por presuntos miembros de Pueblos Unidos para exigir la liberación de José David “N”, alias “El Güero Gym”, fueron torturados para motivar que las autoridades accedieran al acuerdo.

Durante conferencia de prensa realizada este martes, Luis Flores Barrios, titular de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, informó que la liberación del hombre era inminente debido a que “El Güero Gym”, no contaba con órdenes de aprehensión al momento de su captura.

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El funcionario detalló que los hechos ocurrieron durante un operativo realizado por agentes de la Fiscalía de Morelos para la entrega de un inmueble asegurado, por lo que se implementó un cerco perimetral de seguridad en el que también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado.

La detención de "El Guero Gym" provocó narcobloqueos y quema de vehículos en varios puntos del municipio. Foto: Redes sociales
La detención de "El Guero Gym" provocó narcobloqueos y quema de vehículos en varios puntos del municipio. Foto: Redes sociales

Sin embargo, minutos después de iniciar la acción, se ubicó a un generador de violencia que rondaba las inmediaciones del domicilio que intervenían, por lo que se desplegó a elementos para evitar que pudiera atentar contra el personal.

“El personal que se encontraba en el cerco perimetral desplegó un operativo para evitar que esta persona pudiera atentar en contra del personal que se encontraba interviniendo. Fue así como se realizó la detención, la ubicación y detención de este sujeto de nombre José David. Este sujeto se detuvo en flagrancia por delitos contra la salud”, explicó.

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Secuestro se dio en una segunda intervención: 3 agentes fueron torturados para que el miembro de Pueblos Unidos fuera liberado

Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona. @antonioaranda_

El funcionario explicó que “El Güero Gym” fue detenido alrededor de las 14:50 horas por el delito contra la salud en su modalidad simple por posesión de un narcótico, lo que no ameritaba prisión preventiva oficiosa.

Al finalizar la acción, el personal salió rumbo a Atlatlahucan, pero transcurridos cerca de cuarenta minutos, se dio el reporte del secuestro de tres agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que realizaban actos de investigación en el mismo municipio de la captura.

Esto derivó en el inicio de una carpeta de investigación por el delito de secuestro, lo que llevó a la Fiscalía de Morelos a identificar que la exigencia de los captores era la liberación de José David “N”, presunto miembro de Pueblos Unidos.

“Esta exigencia radicaba en la entrega de la persona que había sido horas antes detenido (...) Al consultar si esta persona contaba con alguna orden de aprehensión, resultó ser negativo y en consecuencia, estas condiciones permiten lo que se conoce como el acuerdo de libertad durante la investigación. A la postre, en la investigación del delito de secuestro se inició un techo de negociación y este techo de negociación exigía la libertad de esta persona para poder recuperar a nuestros compañeros”, explicó el fiscal.

Fiscal delitos alto impacto Morelos
Foto: Facebook / Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos

Con esto, dijo que la prioridad era la recuperación de los tres agentes de la AIC ante la falta de órdenes de aprehensión en contra de José David “N”, por lo que calificó como “exitoso” el operativo al cumplir con con la ley.

Las autoridades detallaron que los tres agentes secuestrados se encontraban realizando actos de investigación luego del primer cateo donde fue detenido José David “N”, pero hasta el momento desconocen la forma en que fueron privados de la libertad.

“Al momento no hemos recabado su declaración (...) Los compañeros están ahorita en condiciones de primero atender sus temas de salud y, en consecuencia, estaremos ahí para tomar sus declaraciones”, señaló Flores.

El funcionario explicó que los tres agentes estaban siendo torturados durante su secuestro, por lo que sus vidas se encontraban en riesgo. Y es que, tras su recuperación, dijo que los elementos se encuentran golpeados, policontundidos y lesionados por disparo de arma de fuego.

Van por diez personas, entre ellas “El Güero Gym”

Seguridad Morelos
Foto: Facebook / Mesa de Construcción de Paz en Morelos

Tras los hechos, Luis Flores informó que son al menos diez personas las que investigarán por el secuestro de los tres agentes, incluido José David “N”, por lo que adelantó que emitirán las órdenes de aprehensión correspondientes para detenerlos.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, aseguró que no habrá impunidad en el caso y que todos los implicados serán detenidos.

No habrá impunidad en estos hechos. Lo que sucedió el día de ayer en Totolapan con la retención de nuestros compañeros, el que se haya, por esa negociación, dejado en libertad por un acuerdo ministerial al objetivo que se había detenido y que esto sucedió en esas horas que mencionan, obviamente no quedará impune”, aseguró.

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