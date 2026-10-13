Fiscalía de Morelos detiene y libera a “El Güero Gym”: lo “canjeó” por 3 agentes retenidos en Totolapan

Tras la detención de "El Güero Gym", integrantes de una célula delictiva bloquearon los accesos a Totolapan y retuvieron a tres agentes de la Fiscalía.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos detuvo y liberó en cuestión de horas a José David “N”, identificado como “El Güero Gym”, tras canjearlo por tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente retenidos por un grupo criminal en Totolapan.

El intercambio se concretó alrededor de las 19:35 horas de este lunes, según confirmó la propia institución en un comunicado oficial.

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El operativo, encabezado por personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, formaba parte de la estrategia nacional contra el delito de extorsión.

(FGE Morelos)

La autoridad identificó a José David “N” como generador de violencia de influencia regional, vinculado al grupo denominado “Pueblos Unidos”.

Detención, bloqueos y liberación: la secuencia de los hechos

La aprehensión del presunto líder criminal desató una reacción inmediata de la célula delictiva que opera en la zona. Integrantes de la organización retuvieron a los tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente como mecanismo de presión para forzar la liberación del detenido.

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Los bloqueos se extendieron a Nepopulco, Santa Rosa, Yautepec y al tramo México-Cuautla, a la altura del kilómetro 88. En las calles de Santa Rosa y Capulín se reportaron vehículos incendiados, documentados en video por usuarios de redes sociales durante la tarde del lunes.

Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona. @antonioaranda_

Transportistas y pobladores cerraron entronques con camionetas, quemaron neumáticos y derribaron árboles para obstaculizar el paso de las corporaciones. En distintos puntos se observó a hombres en motocicleta, algunos con pasamontañas y cubrebocas azules y negros, que realizaban labores de vigilancia para el grupo criminal.

Ante la retención de su personal, la Fiscalía de Morelos informó que activó el protocolo de atención en casos de secuestro para privilegiar la vida de las víctimas: “Los colaboradores fueron liberados alrededor de las 19:35 horas de este lunes al ser entregada la persona detenida horas antes”, se lee.

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La dependencia subrayó, en su comunicado, que “la vida de nuestro personal es una prioridad para la institución”.

El comunicado precisó que únicamente un colaborador resultó herido por arma de fuego y permanece hospitalizado en condición estable.

Previamente, en medios locales también había trascendido de forma extraoficial que un equipo especial de la SSPC enviado a apoyar a sus compañeros sufrió un accidente vial sobre la autopista La Pera-Cuautla, con un saldo de hasta cuatro elementos muertos, presuntamente militares adscritos a la corporación. La Fiscalía no hizo referencia a ese reporte en su comunicado oficial.

Tras la detención de "El Güero Gym", integrantes de una célula delictiva bloquearon los accesos a Totolapan y retuvieron a tres agentes de la Fiscalía. RRSS

Alrededor de las 19:30 horas, previo a la liberación de los agentes, integrantes de la célula delictiva bloquearon de nueva cuenta los accesos a Totolapan sobre la ruta 13, con disparos al aire y la quema de una motocicleta.

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El antecedente de la finca “Los Aguacates” y el Cártel del Pacífico en la región

Totolapan es recordada como el sitio donde se ubicó la finca “Los Aguacates”, escenario en 2024 de una reunión clandestina entre el presunto operador criminal Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, y diversos actores políticos de la región oriente de Morelos. Entre los asistentes a ese encuentro figuraron los alcaldes, hoy detenidos, de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, y de Cuautla, Jesús Corona Damián.

Derivado de esas investigaciones, dentro del llamado Operativo Enjambre, también fue encarcelado el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala.

De acuerdo con el atlas de seguridad estatal, la zona de Totolapan está controlada por el Cártel del Pacífico, vinculado al Cártel de Sinaloa, cuya operación regional encabeza Araujo Bernard.

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Primer plano de Júpiter Araujo Bernard, alias ‘El Barbas’, superpuesto a un organigrama de la FGR y FEMDO que detalla presuntos vínculos institucionales y personas detenidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración municipal de Totolapan está encabezada actualmente por el alcalde Alejandro Alfaro Nolasco, del Partido del Trabajo, en el periodo 2025-2027, aunque las indagatorias previas no implican una participación directa del edil en actividades ilícitas hasta ahora.

Totolapan registró episodios similares desde julio de 2025, cuando un operativo interinstitucional con participación de la FGE, la SSPC estatal y federal, el Ejército y la Guardia Nacional ejecutó seis órdenes de cateo contra la célula identificada como “La Empresa”.

Aquel operativo también derivó en bloqueos carreteros y en la quema de un vehículo por parte de pobladores que, según el gobierno estatal, habían sido amenazados por un generador de violencia conocido como “El Charlie”.

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En febrero de 2026, Cristina Marlén Burgos, excandidata a la alcaldía de Totolapan en 2021 por la coalición PRI-PRD, fue detenida y vinculada a proceso por extorsión agravada, también ligada a “La Empresa”. En ese momento, la Secretaría de Seguridad estatal ya había advertido sobre órdenes de captura pendientes contra objetivos identificados como “El Apá” y “El Güero”.