CNDH y ONU piden investigar uso de la fuerza y detenciones durante marcha por agua contaminada en Guadalajara

La CNDH pidió a las autoridades de Jalisco garantizar el derecho a la protesta pacífica. REUTERS/Stringer

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de Jalisco a garantizar los derechos a la protesta social, la libertad de expresión, la asociación y la reunión pacífica, luego de los enfrentamientos registrados el domingo 11 de octubre durante una manifestación por la calidad del agua potable en Guadalajara.

En un comunicado, el organismo nacional expresó su preocupación por el uso de medidas coercitivas para dispersar a las personas que participaron en la movilización y pidió que las autoridades respeten los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en cualquier intervención de las fuerzas de seguridad.

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El pronunciamiento se produjo después de que ciudadanos y personas defensoras de derechos humanos se concentraran para exigir soluciones al deterioro de la calidad del agua que reciben en distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

CNDH pide garantizar los derechos de los manifestantes en Jalisco

La CNDH señaló que los hechos ocurridos frente a Casa Jalisco deben ser atendidos por las autoridades competentes y recordó que los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de adoptar medidas para permitir el ejercicio de los derechos humanos, sin poner en riesgo la seguridad ni la integridad de quienes participan en las protestas.

De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, elementos del Escuadrón Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública estatal habrían utilizado gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a los asistentes.

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Los reportes también dieron cuenta de personas lesionadas y presuntas detenciones arbitrarias.

Entre los sectores afectados se mencionó a menores de edad, adultos mayores y representantes de medios de comunicación.

Ante estos señalamientos, la Comisión consideró necesario que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y determinen las posibles responsabilidades conforme a derecho.

El organismo también recordó su Recomendación General 46/2022, en la que reconoce la protesta social como una expresión de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, protegidos por la Constitución mexicana y los tratados internacionales.

Relatora de la ONU alerta por gases lacrimógenos y balas de goma

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, también expresó preocupación por los reportes relacionados con la intervención policial durante la movilización.

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A través de una publicación en redes sociales, Romero informó que recibió información sobre el presunto uso excesivo de la fuerza y de armas menos letales contra miles de personas que participaron en la protesta por el derecho al agua.

Según los reportes que citó, durante la dispersión se habrían empleado gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios de control de multitudes de manera indiscriminada.

Asimismo, señaló la existencia de denuncias por detenciones arbitrarias.

La relatora pidió que se garantice la integridad y los derechos de las personas detenidas, además de solicitar una investigación independiente y el cese de discursos que puedan estigmatizar a quienes participaron en la manifestación.

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Marcha por agua limpia termina con 39 personas detenidas

La movilización del 11 de octubre comenzó en la Glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro. El mandatario informó posteriormente que la protesta reunió a cerca de 10,000 personas.

Aunque la convocatoria tenía como objetivo exigir agua potable de calidad, la jornada terminó con enfrentamientos entre manifestantes y policías estatales. Las autoridades reportaron 39 personas detenidas, 28 policías lesionados y decenas de civiles que recibieron atención médica, según los informes difundidos sobre los hechos.

Este lunes 12 de octubre, la Fiscalía de Jalisco informó que 18 de las 39 personas detenidas habían sido liberadas, mientras continuaban las investigaciones por los presuntos delitos de ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

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Entre los puntos centrales de los pronunciamientos de los organismos de derechos humanos destacan:

Garantizar la protesta social y la libertad de expresión .

Investigar los señalamientos sobre el uso excesivo de la fuerza .

Proteger la integridad y los derechos de las personas detenidas .

Evitar intervenciones policiales que incumplan los principios de legalidad y proporcionalidad .

Esclarecer las posibles responsabilidades derivadas de los enfrentamientos.

La crisis del agua potable mantiene las protestas en Guadalajara

La CNDH destacó que la movilización ocurre en medio de una problemática prolongada por la calidad del agua potable en Guadalajara y municipios metropolitanos.

Habitantes de distintas colonias han denunciado recibir agua turbia, con olores desagradables y posibles contaminantes, además de señalar dificultades para utilizarla en actividades domésticas.

Las quejas han motivado diversas manifestaciones durante la última semana y han colocado el suministro de agua en el centro de las demandas ciudadanas.

El organismo nacional informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ya realiza el seguimiento del caso, abrió el acta de investigación 41 y dictó medidas cautelares para garantizar la atención médica y el respeto a los derechos de las personas detenidas.

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La CNDH ofreció colaborar con la instancia estatal si sus servicios son requeridos y reiteró que las manifestaciones pacíficas constituyen una forma legítima de participación ciudadana que las autoridades deben proteger.

Los pronunciamientos de ambos organismos colocan el esclarecimiento de los hechos, la atención a las personas detenidas y la garantía del derecho a la protesta entre los asuntos pendientes tras la movilización por el agua en Guadalajara.