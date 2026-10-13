México competirá por medallas en el Mundial Sub-23 de Luchas Asociadas 2026

(Conade)

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La selección mexicana de luchas asociadas afrontará un nuevo desafío internacional en el Campeonato Mundial Sub-23, que se celebrará del 12 al 18 de octubre en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, con la participación de más de 600 deportistas de federaciones de todo el mundo.

El certamen reunirá a exponentes de las modalidades de lucha libre y grecorromana, en ambas ramas, y representará una oportunidad para que los mexicanos midan su nivel ante competidores de experiencia internacional, mientras avanzan en su desarrollo rumbo a la categoría senior y a futuras competencias del ciclo olímpico.

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México apunta al podio mundial en la rama femenil

El entrenador nacional Carlos Arturo Olea Bernal destacó la preparación del equipo femenil y expresó su confianza en que varias representantes mexicanas puedan colocarse entre las mejores de sus divisiones y pelear por una medalla.

“Tenemos unas expectativas muy buenas, hemos entrenado bien, esperamos estar cuatro o cinco entre los mejores ocho del mundo y buscar medallas, tratar de meternos a las medallas en dos o tres divisiones”, señaló a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte .

El estratega también reconoció que el nivel del campeonato será exigente, debido a la presencia de deportistas con trayectoria internacional, incluidos campeones y medallistas olímpicos que todavía compiten en la categoría Sub-23.

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Una de las representantes mexicanas será Melanie Jiménez, quien volverá a un escenario mundial después de que una intervención quirúrgica le impidiera participar en la edición anterior. La luchadora reconoció que siente nervios ante el compromiso, aunque también destacó su motivación por representar al país.

“Me siento un poco nerviosa, pero con muchas ganas de ir a ese evento y representar a México y a mi equipo de la mejor manera”.

Jiménez afrontará el campeonato con el antecedente de haber conseguido medallas en sus dos participaciones mundiales anteriores. Para esta edición, señaló que competir ante representantes de Ucrania, Venezuela y Estados Unidos será una prueba importante.

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“Ya he ganado medallas mundiales, ahora quiero responder a este nuevo desafío y será un buen parámetro medirme ante las representantes de Ucrania, Venezuela y Estados Unidos, que son rivales muy fuertes”.

Diego Peraza y Kevin de León encabezan las expectativas en lucha libre varonil

En la modalidad de lucha libre varonil, el entrenador Luis Antonio Ortigoza Hernández destacó las posibilidades de Diego Peraza y Kevin de León, quienes cuentan con antecedentes destacados en competencias regionales.

“Vamos con toda la intención de ganar y sabemos que vamos a encontrar rivales difíciles”, explicó el entrenador, quien también subrayó la importancia de demostrar en el Mundial el trabajo realizado durante la preparación.

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Entre los integrantes del equipo se encuentra Kevin de León, medallista de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El luchador tiene como uno de sus principales objetivos conseguir una presea en la justa mundialista, un resultado que considera uno de los grandes sueños de su carrera deportiva.

“Una de las mayores expectativas que tengo es poder lograr una medalla del mundo. Es uno de los mayores sueños que tengo en mi carrera deportiva y espero en este campeonato del mundo cumplirlo, una de mis fortalezas es que no me rindo, soy aguerrido y lucho por mis sueños”, afirmó.

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Rodrigo Falcón, una de las cartas mexicanas en grecorromana

En la modalidad de lucha grecorromana, México presentará a una generación que comienza a consolidarse en la categoría Sub-23. El entrenador nacional Juan Ángel Escobar destacó la combinación de juventud y experiencia que caracteriza al grupo.

“Se ha formado un gran equipo, varios integrantes todavía son menores de 20 años pero ya tienen experiencia en competencias nacionales y continentales, así que esperamos buenos resultados en este mundial”.

Uno de los nombres a seguir será Rodrigo Falcón Aguirre, de 20 años, quien competirá en la división de los 60 kilogramos. El luchador manifestó confianza en su preparación y en las posibilidades de la delegación mexicana.

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“Yo creo que puedo llevarme una medalla del mundo”, expresó.

Con el inicio del Campeonato Mundial Sub-23, la selección mexicana buscará transformar su preparación en resultados internacionales y sumar experiencia frente a rivales de alto nivel, con el objetivo de continuar el desarrollo de una generación que aspira a competir en los principales escenarios deportivos.