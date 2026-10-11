PRI muestra respaldo a Alessandra Rojo de la Vega tras disturbios en la alcaldía Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega condena agresiones en la alcaldía Cuauhtémoc

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Luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunciara disturbios en las instalaciones de la demarcación la noche del 9 de octubre, el PRI y el PAN emitieron comunicados de respaldo a la funcionaria, mientras el partido tricolor exigió a las autoridades capitalinas investigar los hechos y castigar a los responsables.

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, condenó lo que llamó “actos de violencia y vandalismo” y aseguró que Rojo de la Vega “cuenta con el respaldo absoluto de las y los priistas”.

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En su mensaje, difundido en redes sociales, el también conocido como “Alito” Moreno sostuvo que la alcaldesa “trabaja sin descanso” y “le entrega buenas cuentas y resultados tangibles” a los vecinos de la demarcación.

Alito Moreno acusa a Morena de buscar desestabilizar el gobierno de la Cuauhtémoc

Moreno Cárdenas atribuyó los disturbios a una estrategia política. “Ante la falta de resultados propios, el oficialismo y Morena buscan desestabilizar su gobierno”, escribió el líder priista, quien agregó que al guinda “les incomoda un gobierno eficiente” y le temen a “sus legítimas aspiraciones de seguir gobernando y defendiendo la alcaldía”.

El dirigente nacional planteó que lo que Morena “no pudieron ganar en las urnas, intentan sabotearlo con caos y grupos de choque”. Con ese argumento, exigió al Gobierno de la Ciudad de México y a la Fiscalía capitalina que investiguen a fondo los hechos ocurridos en las oficinas de la alcaldía.

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Reportan disturbios en la alcaldía Cuauhtémoc tras protesta de colectivo trans.

“¡No estás sola, Alessandra!”, remató Moreno, quien afirmó que la funcionaria cuenta “con todo el priismo y con una oposición unida y firme”.

Rojo de la Vega denuncia agresiones de un grupo de la comunidad trans

En un video difundido en sus redes sociales, la propia alcaldesa relató que un grupo aislado de personas de la comunidad trans llegó la tarde del 9 de octubre con palos y piedras hasta las instalaciones de la alcaldía. Según su versión, el personal jurídico los recibió desde el primer momento, aunque sus peticiones “ni siquiera tenían relación con el motivo de su protesta”.

Rojo de la Vega detalló los saldos materiales y humanos del incidente:

Rompieron ventanas y destruyeron oficinas de la alcaldía.

Se llevaron y destruyeron equipo de cómputo.

Encendieron fuego en la explanada principal, lo que obligó a intervenir a la policía auxiliar.

Destruyeron el módulo de recolección de tapas para niñas y niños con cáncer.

Golpearon durante horas a trabajadoras en la cabeza y derribaron a otros empleados.

“Con violencia, nada”, declaró la alcaldesa, quien reconoció sentir “mucho coraje” al ver a integrantes de su equipo lastimados. Precisó que su gobierno mantiene “un programa de apoyo económico para la salud de personas trans y de la diversidad sexual” y que muchas de las manifestantes son beneficiarias de ese esquema.

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La funcionaria adelantó que presentará las denuncias correspondientes para determinar “quiénes golpearon, quiénes destruyeron y si alguien estuvo detrás de estos hechos”. También agradeció la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina para recuperar el orden en la sede de la alcaldía.

PRI muestra respaldo a Alessandra Rojo de la Vega tras disturbios en la alcaldía Cuauhtémoc. (@AlessandraRdlv)

El PAN vincula los ataques con el nombramiento de Rojo de la Vega en el partido

El Partido Acción Nacional (PAN), a través de su Comité Ejecutivo Nacional, expresó este 10 de octubre su “total respaldo, solidaridad y acompañamiento” a la alcaldesa frente a los “ataques y descalificaciones” de los que ha sido objeto.

El partido sostuvo que esas reacciones se intensificaron después de que su presidente nacional, Jorge Romero Herrera, le entregara la constancia que la acredita como Coordinadora de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en la Cuauhtémoc.

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Para Acción Nacional, esa coincidencia “revela el nerviosismo de quienes saben que los buenos gobiernos y los liderazgos con respaldo ciudadano están ganando terreno”. El partido planteó que la respuesta democrática frente a esa preocupación debe ser “competir con resultados, no intentar desacreditar a quienes han construido confianza entre la ciudadanía”.