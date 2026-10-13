México

México prepara luz verde a la fusión de Viva y Volaris: nacerá Grupo Mas Vuelos, el mayor consorcio aéreo del país

Tres personas con conocimiento del expediente indican que el nuevo corporativo conservaría gran parte de los itinerarios actuales

Seis fuentes consultadas por Reuters señalan que la operación formaría Grupo Mas Vuelos, el mayor consorcio aéreo nacional, mientras la autoridad no respondió a una solicitud de comentarios sobre el proceso. REUTERS/Luis Cortes
Seis fuentes consultadas por Reuters señalan que la operación formaría Grupo Mas Vuelos, el mayor consorcio aéreo nacional, mientras la autoridad no respondió a una solicitud de comentarios sobre el proceso. REUTERS/Luis Cortes
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La autoridad antimonopolio de México está lista para aprobar la fusión entre Viva Aerobus y Volaris antes de que termine 2026, de acuerdo con seis fuentes familiarizadas con el tema citadas por Reuters. La operación crearía Grupo Mas Vuelos, el consorcio aéreo más grande del país, con pocas restricciones operativas.

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

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Las condiciones que se perfilan: tarifas bajas y empleos

Tres personas con conocimiento del expediente indican que el nuevo corporativo conservaría gran parte de los itinerarios actuales y que el regulador aún define la vigilancia para los trayectos requeridos. REUTERS/Luis Cortés
Tres personas con conocimiento del expediente indican que el nuevo corporativo conservaría gran parte de los itinerarios actuales y que el regulador aún define la vigilancia para los trayectos requeridos. REUTERS/Luis Cortés

Según tres fuentes que pidieron el anonimato, la autorización llegaría con condiciones. Las principales serían:

  • Mantener tarifas bajas y el modelo de bajo costo.
  • Evitar despidos masivos.
  • Conservar en gran medida las rutas actuales de ambas aerolíneas, ante la falta de alternativas por parte de la competencia.

Una de las fuentes explicó que un porcentaje de las tarifas deberá mantenerse en el mismo rango que el de operadores similares de la región. La CNA aún define cómo determinará y vigilará las rutas que el grupo deberá seguir operando.

55 rutas con un solo operador

El análisis de Reuters indica que Viva y Volaris comparten 85 rutas. Tras la fusión, Mas Vuelos sería el único operador en 55 de ellas. La coincidencia es especialmente alta en los vuelos desde y hacia Guadalajara y Monterrey.

Juntas, las dos aerolíneas concentran alrededor de tres cuartas partes de los vuelos nacionales y menos de una quinta parte de los internacionales. En el mercado doméstico han superado a Aeroméxico, que conserva una ligera ventaja en rutas al extranjero entre las compañías mexicanas.

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Espacios en aeropuertos: lo que se evaluó

El análisis de Reuters calcula que las compañías coinciden en 85 trayectos y reúnen cerca de tres cuartas partes de los vuelos domésticos, con mayor presencia en Guadalajara y Monterrey. REUTERS/Henry Romero/File Photo
El análisis de Reuters calcula que las compañías coinciden en 85 trayectos y reúnen cerca de tres cuartas partes de los vuelos domésticos, con mayor presencia en Guadalajara y Monterrey. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Tres fuentes señalaron que las autoridades analizaron modificar el número de vuelos permitidos al grupo en los principales aeropuertos. Dos de ellas agregaron que, finalmente, los reguladores planean mantenerlo sin cambios.

Javier Núñez, experto en competencia y excomisionado antimonopolio, sostuvo que la única condición realista sería liberar espacio para un tercer operador en rutas de alta concentración de los aeropuertos de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

IAMSA, el otro frente

Según tres fuentes, la CNA también valoró imponer restricciones a IAMSA, grupo de transporte de Roberto Alcántara, principal accionista de Viva. Ese grupo opera el servicio de enlace de la aerolínea y varias líneas de autobuses importantes. Una de las fuentes indicó que el acuerdo probablemente se cierre sin grandes concesiones por parte de IAMSA.

Una fusión entre iguales

La concentración que resultaría de la unión entre las dos principales aerolíneas de bajo costo plantea interrogantes sobre la capacidad real de las condiciones regulatorias para proteger a los pasajeros y a la competencia. REUTERS/Regis Duvignau/File Photo
La concentración que resultaría de la unión entre las dos principales aerolíneas de bajo costo plantea interrogantes sobre la capacidad real de las condiciones regulatorias para proteger a los pasajeros y a la competencia. REUTERS/Regis Duvignau/File Photo

El acuerdo se anunció a finales del año pasado y es una fusión entre iguales. Ambas aerolíneas han dicho que conservarán sus identidades de marca. El liderazgo provendrá de las dos compañías, pero Alcántara, presidente de Viva, encabezará el nuevo grupo.

Una fuente cercana a Volaris afirmó que la aerolínea necesitaba la alianza y que su director ejecutivo, Enrique Beltranena, fue clave para concretarla.

Ambas empresas enfrentaron dificultades financieras tras la pandemia de COVID-19, entre ellas aviones detenidos por inspecciones obligatorias de motores y altos precios del combustible. Además, no recibieron apoyo gubernamental durante la emergencia sanitaria, y ni Volaris ni Viva pasaron por un proceso de reestructuración como el de Aeroméxico.

Presión oficial y el aeropuerto Felipe Ángeles

Dos fuentes citaron presión del gobierno mexicano para concretar el acuerdo, pues las aerolíneas son las principales operadoras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, administrado por el Estado, que aún no alcanza un volumen de tráfico considerable. Una fuente indicó que las empresas se comprometieron a aumentar vuelos en Felipe Ángeles y en el aeropuerto de Tulum, pese al bajo tráfico. La Presidencia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Un antecedente de 2007 y una prueba para la CNA

Núñez calificó el caso como una prueba inicial importante para la CNA, que sustituyó a un organismo antimonopolio anterior el año pasado, por el tamaño de la operación y la visibilidad del sector.

El antecedente es relevante: en 2007, un intento de Mexicana de adquirir Aeroméxico fue bloqueado por preocupaciones de competencia. Mexicana quebró en 2010 y fue rescatada por el Estado en 2023.

Aeroméxico se opone

La fusión ya superó los filtros antimonopolio en Colombia y Estados Unidos. Aeroméxico, en cambio, ha manifestado reiteradamente su oposición, según una persona cercana a la aerolínea, y le preocupa que las concesiones regulatorias sean eficaces para limitar la cuota de mercado de Mas Vuelos. La compañía no respondió a la solicitud de comentarios.

Por su parte, Viva dijo por escrito que sigue atenta al proceso de evaluación y que continuará cooperando con las autoridades. Volaris afirmó que también coopera y que mantiene su confianza en las ventajas estratégicas de la transacción.

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