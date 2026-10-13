La Chupitos y Brincos Dieras se sinceran sobre haber dado shows a narcos: “Me dieron 10 mil dólares de propina”

Los comediantes relataron en entrevista con Adela Micha sus experiencias animando fiestas privadas de grupos del crimen organizado. (CUARTOSCURO)

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Los comediantes Brincos Dieras (Roberto Carlo Oliva Barajas) y La Chupitos (Liliana Arriaga Franco) se sinceraron sobre haber dado shows a grupos criminales.

Durante una entrevista reciente con Adela Micha el comediante regiomontano incluso confesó: “Me dieron 10,000 dólares de propina”, al hablar de una posada a la que fue contratado hace más de 15 años.

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La conversación, grabada para el canal de La Saga, reunió también al periodista de nota roja Carlos Jiménez, y dejó al descubierto una práctica que varios artistas mexicanos reconocieron en distintos momentos de los últimos años.

Brincos Dieras relató una posada con 300 hombres armados y 50 mujeres

Brincos Dieras y La Chupitos contaron sus anécdotas dando shows a narcos con Adela Micha. (Capturas de pantalla)

Brincos Dieras contó que, hace más de 15 años, fue contratado para una posada de “gente de esa”, como la describió, con cerca de 300 hombres armados y 50 mujeres. El comediante explicó que todos los asistentes estaban formados y que el ambiente era tenso desde el inicio del evento.

El patrón del grupo le entregó 5,000 dólares en efectivo con una instrucción directa: “Ten, güey, ten cinco mil dólares. Haz lo que tú quieras con ellos, madréatelos”, le dijo, según el relato del comediante. Con ese dinero, Brincos Dieras organizó un concurso entre los presentes.

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La dinámica consistió en ir subiendo el nivel de las bromas hasta lograr que ocho hombres se besaran frente al resto del grupo. “Empecé a hacer un concurso y todo. Empecé bien, bien, bien. Me los empecé a llevar, hice que se besaran ocho cabrones”, relató. El “patrón”, dijo en alusión al líder narco, reaccionó golpeando la mesa de la emoción, en lo que Brincos Dieras describió como un momento de euforia total.

Brincos Dieras y La Chupitos contaron sus anécdotas dando shows a narcos con Adela Micha. (Capturas de pantalla)

El propio jefe del grupo le reclamó después, entre bromas, el resultado del concurso. “No, hombre, no mam*s, güey, yo que te los entreno pa’ que se hagan machos... me los haces put*s a todos”.

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Por el show completo, el comediante recibió 10,000 dólares de propina ese mismo día. “Diez mil dólares de propina me dieron ese día”, afirmó frente a Adela Micha y La Chupitos, quien reaccionó sorprendida ante la cifra.

Antes de iniciar el concurso, Brincos Dieras usó el humor como mecanismo de defensa. Contó que se colocó una pistola de broma, sin balas, para evitar que los asistentes lo humillaran durante la dinámica. “Porque te humillan bien cabrón”, explicó sobre la razón de recurrir a ese recurso frente a un público armado.

La Chupitos y Brincos Dieras coincidieron en que nunca preguntaron quién los contrataba

Durante la conversación, La Chupitos fue cuestionada por Adela Micha si ella también había ofrecido en algún momento shows a narcos, a lo que admitió que sí. Intervino para señalar que ella tampoco indagaba sobre la identidad de quienes la contrataban para sus presentaciones. “Nunca preguntamos, la verdad, en mi caso, no sé el tuyo, carnal”, le dijo a Brincos Dieras, quien respondió que a él le ocurría lo mismo.

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Brincos Dieras y La Chupitos contaron sus anécdotas dando shows a narcos con Adela Micha. (Capturas de pantalla)

Ambos coincidieron en que eran las empresas que los representaban las que gestionaban los contratos, sin detallar el tipo de evento al que asistirían. “Tu empresa es la que te vende y nos dicen: vas a ir a una fiesta tal, vas a ir a un evento. Que tú ya después te das cuenta (que es de narcos)”, explicó La Chupitos.

La Chupitos señaló que durante sus propias presentaciones nunca logró una dinámica como la de los ocho besos: “Yo nunca hice besar a ocho cabrones, de los ocho me dejaba”, comentó entre risas, además de precisar que a ella nunca le dieron propina por un show similar.

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Brincos Dieras narró estas experiencias en distintas entrevistas desde 2023

La confesión con Adela Micha no fue la primera vez que Brincos Dieras habló públicamente de sus shows para grupos del crimen organizado. En junio de 2023, durante el podcast Zagar desde el bar, de José Luis Zagar, relató que uno de los asistentes a un evento de un cártel le apuntó con una pistola después de que le hiciera bromas pesadas por instrucción del jefe del grupo.

Brincos Dieras también habló sobre su humor ácido. (Captura de pantalla)

En esa ocasión, el comediante contó que logró desactivar la tensión con una reacción humorística: tomó el arma y simuló un gesto sexual, lo que provocó las risas de los presentes.

En julio de 2024, en entrevista con Yordi Rosado, Brincos Dieras había descrito el trato recibido en estos eventos como positivo. “Me la paso bien chido, te atienden bien padre, te dan snacks, te preguntan qué le falta”, dijo en esa ocasión, y añadió que ya no realizaba este tipo de presentaciones por falta de tiempo, aunque aclaró que si alguien del crimen organizado lo contactaba, tenía que atenderlo.

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Más adelante, en entrevista con la misma Adela Micha para La Saga, el comediante reveló que trabajó durante un año completo dando shows semanales al mismo grupo de narcotraficantes. “Era un dios para ellos”, relató sobre el reconocimiento que ganó tras enfrentar con humor otra situación de riesgo en la que un asistente armado le exigió detener sus bromas. Con el dinero de esas presentaciones, dijo, construyó una casa para su familia. El grupo que lo contrataba, señaló, dejó de existir tras conflictos internos entre sus integrantes.

Otros comediantes mexicanos reconocieron shows similares para el crimen organizado

El caso de Brincos Dieras se sumó al de otros comediantes y conductores mexicanos que admitieron presentaciones privadas para presuntos integrantes del narcotráfico. Mariana Echeverría reveló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que, durante los dos años en que formó parte de las giras de Guerra de chistes, fue contratada en al menos tres ocasiones para este tipo de eventos.

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Mariana Echeverría contó que dio shows de comedia a narcotraficantes. (Instagram)

La conductora relató que era trasladada con los ojos cerrados a lugares desconocidos y que solo al final del show le mostraban un portafolio con el dinero como forma de pago. En una entrevista distinta con Yordi Rosado, detalló que en una ocasión la trasladaron en una camioneta blindada y que en los portafolios también le ofrecían cocaína, misma que nunca probó.

Echeverría contó además que en una ocasión reconoció a uno de sus contratantes después de verlo detenido en las noticias.

Adrián Uribe narró en el podcast La Cotorrisa, en 2022, que fue contratado con engaños para lo que le dijeron sería la fiesta de “un empresario”. Un chofer armado lo recogió en una caseta de Cuernavaca y lo llevó hasta una hacienda donde identificó a un capo relevante entre el público, lo que lo obligó a modificar parte de su rutina de comedia.

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El comediante Jorge Falcón contó a Yordi Rosado, en marzo de 2025, una experiencia similar: fue contratado para amenizar la fiesta de un narcotraficante sin que le advirtieran previamente la naturaleza del evento.

El comediante infantil Ricardo González, “Cepillín”, fallecido en 2021, había revelado en 2019 que entre su público también estuvo Amado Carrillo Fuentes, quien en una ocasión le regaló un centenario.

Cepillín también aseguró que Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, ofreció shows al narco pese a negarlo siempre en público, acusación que Carlos Villagrán, “Quico”, repitió en 2008 sobre el elenco de El Chavo del 8.

Por otro lado, una fotografía filtrada de un itinerario también dejó al descubierto que el comediante Teo González participó en 2023 en la fiesta de xv años de la hija de Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, identificado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y Jalisco, evento que reunió a cerca de mil invitados y se extendió por más de 17 horas.