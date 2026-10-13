José Ramón Fernández rompe con el antiamericanismo para felicitar a las Águilas en su 110 aniversario (X/@ESPNmx)

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Una de las figuras más representativas del antiamericanismo es José Ramón Fernández, el experimentado periodista creó una imagen en la que se ha convertido en el mayor crítico de las Águilas. Sin importar los triunfos, polémicas o hazañas, Joserra ha sido uno de los personajes que ha expresado su “odio” y rechazo total al América.

Por ello, en el aniversario del club América sorprendió con un mensaje de “felicitación”. José Ramón Fernández dedicó unas palabras al Club América en su 110 aniversario con un video difundido por Imagen Deportes, un gesto que contrasta con la postura crítica que el periodista deportivo ha mantenido durante décadas frente al equipo azulcrema.

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La felicitación sorprendió porque Fernández es identificado como una de las voces más críticas del club. El propio periodista ha explicado que su postura no va contra los jugadores, sino contra el poder económico y mediático que rodea al equipo desde que Emilio Azcárraga Milmo lo adquirió en 1959.

Así felicitó José Ramón al América en su 110 aniversario (Foto: Instagram/ @joseramonfernandeza)

Así felicitó José Ramón al América en su 110 aniversario

Fue por medio de redes sociales que se difundió este video en el que José Ramón se mostró ante las cámaras para “dedicar” un saludo a las Águilas. Fiel a su estilo irónico, se mostró serio y realizó un gesto para dejar en claro que su felicitación no era un mensaje serio, sino una postura para mostrarse contra el americanismo.

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El cronista envió un mensaje directo al cuadro de Coapa pero con las manos hizo el gesto para encomillar la felicitación: “Saludos y felicidades al América por su aniversario”, dice en la grabación del medio.

La postura histórica de José Ramón Fernández contra el América

José Ramón Fernández también ha insinuado que el América recibe beneficios arbitrales, señalamiento que forma parte de sus cuestionamientos recurrentes al equipo, sin pruebas específicas de por medio.

En Cronómetro de ESPN, Jorge Pietrasanta le preguntó si alguna vez trabajaría para el América o para empresas vinculadas al club. Joserra lo descartó de forma tajante, aunque aclaró que mantiene una buena relación con Emilio Azcárraga Jean, dueño del equipo.

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Emilio Azcárraga cuestionó la postura de José Ramón con el América. (Crédito: TikTok/ @espnmx)

Ante quienes afirman que ha construido su carrera a partir de las críticas a las Águilas, el periodista respondió: “Muchos se enojan y dicen ‘es antiamericanista’, ‘ha vivido toda su vida del América’, no, nunca he vivido del América, afortunadamente, y tengo una buena relación con el dueño”. La felicitación por el aniversario no modifica la distancia profesional que Fernández ha marcado frente al club.

Emilio Azcárraga cuestionó a José Ramón Fernández por su antiamericanismo: “El gran villano es él”

Emilio Azcárraga, dueño del conjunto de Coapa, compartió su postura sobre la creación del antiamericanismo y lanzó una indirecta a José Ramón Fernández con motivo del estreno de la bioserie del experimentado periodista. El empresario mexicano participó en la producción y habló sobre la trayectoria de Joserra y su relación con el Club América.

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Desde la perspectiva de Azcárraga, el verdadero villano de la historia del futbol mexicano no es el América, sino José Ramón Fernández. El empresario defendió a su club y cuestionó la postura que el periodista ha mantenido durante años contra el equipo.

“El gran villano de toda esta historia es el América, yo digo que el gran villano de esta historia es él”, confesó Azcárraga, en referencia a Fernández.

El dueño del conjunto de Coapa reconoció que no recuerda con precisión cómo conoció al periodista. No obstante, afirmó que sí conserva una imagen clara de la postura de José Ramón Fernández contra el América: “No tengo un recuerdo nítido de la primera vez que lo vi, pero sí tengo un recuerdo nítido de que hablaba en contra del América”, precisó.

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