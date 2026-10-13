Erika Zaba estalla contra Mariana Ochoa por revelar intimidades de los exOV7 en La Casa de los Famosos México 2026

Erika cuestionó que Ochoa expusiera detalles privados de sus compañeros en lugar de contar sus propias historias dentro de la competencia. (Captura de pantalla YouTube / CUARTOSCURO)

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Erika Zaba volvió a reclamarle a Mariana Ochoa luego de que la exintegrante de OV7 se consagrara ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026. Zaba pidió una disculpa pública por las confesiones que su excompañera compartió sobre ella durante el reality.

Mariana Ochoa se impuso en la gran final del domingo 4 de octubre con 10 millones 825 mil 542 votos, frente a los 9 millones 834 mil 625 que obtuvo el conductor deportivo Memo Schutz. El programa reavivó la tensión que ya existía entre las compañeras de agrupación.

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En un encuentro con medios de comunicación, Erika Zaba fue tajante al evaluar la estrategia que utilizó Mariana Ochoa para mantenerse en competencia. “A mí me hubiera gustado, si me preguntas, que ella hubiera contado sus intimidades, sus cosas, sus propias historias, sus anécdotas, que tiene muchas que contar”, dijo la cantante.

Erika insistió en que su molestia no pasa por la participación de Ochoa en el programa, sino por el contenido que decidió compartir frente a cámaras. “Contar intimidades de una amiga o hablar mal de una amiga, pues eso no me parece y ella ya lo sabe”, afirmó.

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La cantante revela que ya reclamó a Ochoa por mensaje

La cantante confirmó que ya reclamó a su excompañera por mensaje tras conocerse el triunfo en la cuarta temporada del reality. (IG: erikazaba)

Erika Zaba confirmó que el conflicto no quedó solo en declaraciones ante la prensa. La exintegrante de OV7 detalló que ya tuvo contacto directo con Mariana Ochoa para exigirle una explicación por lo dicho en televisión nacional.

“Yo ya pude hablar, por lo menos, por teléfono en WhatsApp con ella y le dije: Mariana, no está bien que tú hayas hablado mal de mí”, relató Zaba. “Yo creo que me merezco una disculpa porque no puede contar intimidades o cosas que no son así en televisión nacional, internacional”, añadió.

La tensión entre ambas se remonta a las semanas en que Mariana Ochoa permaneció dentro de la casa. En una de las dinámicas del programa, Ochoa relató públicamente el momento en que Zaba atravesó una complicación de salud durante la última etapa de su embarazo, cuando residía fuera de México.

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Zaba calificó ese episodio como privado y señaló que muy pocas personas conocían los detalles. “Estuvimos en una situación muy delicada, tanto mi bebé y yo con Francisco. Fueron semanas de mucha incertidumbre. Tuve una enfermedad muy fuerte que casi nadie se enteró”, explicó.

La cantante también aclaró que sus excompañeros de OV7 sí tuvieron información sobre su estado de salud en ese momento, en contraste con la versión que circuló tras las declaraciones de Ochoa. “Por supuesto que nosotros estando en Estados Unidos, Francisco tuvo comunicación con ellos porque eran mis hermanos”, precisó.

Pese a la molestia, Erika Zaba marcó un límite respecto a cómo quiere resolver la diferencia con Mariana Ochoa. La cantante rechazó utilizar a la prensa como intermediaria para dirigirle mensajes a su excompañera.

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La artista evitó convertir el conflicto en un cruce mediático y pidió resolver el desacuerdo de forma directa con Ochoa. (Foto: Cuartoscuro)

“Lo que ya no quiero es hablar en público con las cámaras, con la prensa, porque no quiero mandarle mensajes a ninguno de mis compañeros a través de ustedes”, sostuvo. Zaba remarcó que prefiere resolver el desacuerdo de forma directa antes que a través de declaraciones públicas.

“Yo creo que a veces el silencio, o primero arreglar las cosas, sería mucho más cordial con alguien que ha sido tu hermana”, agregó la cantante, en referencia a la relación que mantuvo con Ochoa dentro de OV7.

Este no es el primer reclamo de Erika Zaba hacia Mariana Ochoa por el tema. Durante la estancia de Ochoa en La Casa de los Famosos México 4, Zaba ya había salido a pedirle públicamente que no hablara de sus excompañeros de agrupación dentro del reality.

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El señalamiento se produjo después de que Ochoa compartiera, en distintas charlas dentro de la casa, detalles sobre la separación del grupo y sobre desacuerdos salariales que atribuyó a otros integrantes durante uno de sus embarazos. Zaba remarcó que esas versiones corresponden a una sola perspectiva del conflicto grupal. Además condicionó cualquier acercamiento público a que antes exista una conversación privada entre ambas.