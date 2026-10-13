Cómo se grabó la nueva serie de Timbiriche: el elenco reveló el reto actoral y musical del proyecto

Los tres actores detallaron el proceso de seis semanas de ensayos y el rodaje en Uruguay para la producción que llegó a ViX el 9 de octubre. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

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Macarena García, Edu Maruri e Iker Solano formaron parte del elenco que protagoniza la serie de Timbiriche, estrenada el 9 de octubre en ViX. En entrevista con Infobae México, los tres actores hablaron del rodaje que se realizó en Uruguay y de los retos que enfrentaron para interpretar a los integrantes originales de la agrupación. Más allá de las polémicas y los prejuicios que rodearon el estreno, la conversación buscó mostrar detalles inéditos del proceso creativo detrás del proyecto, que implicó años de investigación, ensayos y un rodaje en el extranjero.

La producción, a cargo de El Estudio, consta de ocho episodios y se grabó íntegramente fuera de México. Según explicó Iker Solano, el director Humberto Hinojosa eligió ese país por una razón concreta de locación.

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“Beto sentía que Uruguay era como una ciudad que está atrapada en el tiempo”, relató Solano. El actor agregó que la capital uruguaya “se construyó hace muchos años proyectada para ser una ciudad gigantesca y una metrópolis, y terminó siendo una ciudad relativamente pequeña”, con edificios y paisajes que permitieron recrear el México de los años ochenta.

El elenco de la serie sobre la banda mexicana habló del vestuario de época, las locaciones uruguayas y el vínculo que surgió entre los actores. (VIX)

Ante las críticas que circularon antes del estreno, Solano fue tajante sobre el enfoque del proyecto. “No estamos intentando replicar, imitar o reproducir a nadie, sino hacernos la propia interpretación y versión de lo que sabemos todos que sucedió”, afirmó.

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El actor insistió en que la producción no alteró hechos públicos conocidos. “No estamos inventando ningún tipo de cosa. Todo esto es parte de una ficción que construimos”, dijo, y añadió que considera “normal” que el público juzgue sin haber visto el contenido, dado el cariño que existe hacia la banda original.

Seis semanas de ensayos previos al rodaje en Uruguay

Edu Maruri detalló el proceso de preparación previo a la filmación, que incluyó ejercicios de canto, baile, actuación e improvisación durante seis semanas. El director les indicó después que debían soltar ese entrenamiento una vez en locación.

“Ya son el personaje, todo lo que hicieron, ya suéltenlo y yo los voy a filmar a ustedes con una cámara, como si fuera un documental de ustedes”, citó Maruri que les dijo Hinojosa. El actor señaló que esa instrucción le permitió entender que no buscaban una imitación, sino una interpretación inspirada en la época.

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CIUDAD DE MÉXICO, 06OCTUBRE2026.- Durante la presentación a prensa de la serie Timbiriche, se proyectó una leyenda en la que se hace referencia al caso entre la cantante Sasha Sokol y el productor Luis de Llano. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Maruri también describió el efecto del aislamiento en Montevideo sobre la dinámica del elenco. “Si hubiéramos grabado aquí, como que toda la experiencia hubiera sido diferente”, explicó, en referencia a que de haber filmado en México cada actor habría regresado a su casa al terminar la jornada.

Uno de los puntos que los tres actores subrayaron fue la decisión de que ellos mismos interpretaran los temas musicales de la banda, sin doblaje. Macarena García reconoció que escuchar su propia voz sobre canciones que conocía desde la infancia resultó un proceso complejo.

“Difícil de digerir al principio”, dijo García sobre el resultado final, y agregó que resulta más sencillo apreciar el trabajo de sus compañeros que el propio. La actriz adelantó que los montajes musicales ocupan un lugar central en los ocho capítulos de la serie.

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García también compartió el repaso que tuvo que hacer sobre el material de archivo disponible de la agrupación antes del rodaje. “El equipo de producción y de dirección tenía entrevistas, conciertos, videos musicales”, relató, y afirmó que ese acervo le permitió profundizar en una admiración que ya tenía previamente hacia la banda.

El vestuario de época se convirtió en una referencia para el estilo personal de los actores

Los actores principales reflexionaron sobre el impacto que tuvo el proyecto en sus carreras, más allá de la polémica que generó antes de su lanzamiento. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Edu Maruri contó que la estética de los años ochenta recreada en el set influyó en sus hábitos fuera de cámara. “Siento que hasta mi estilo personal cambió un poquito después de la serie”, dijo el actor, quien interpreta a un personaje que se integra a la banda en el tercer episodio.

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Maruri añadió que cada jornada de rodaje implicaba descubrir el vestuario asignado a cada integrante del elenco. “Era como: a ver qué te pusieron a ti hoy”, describió, y calificó la experiencia como “espectacular” por el nivel de detalle en peinados y atuendos.

Al cierre de la entrevista, los tres coincidieron en que la serie representó un cambio en su trayectoria profesional, más allá de la recepción que tenga entre el público. Iker Solano relacionó ese efecto con los vínculos generados durante el rodaje.

“Vamos a ver para atrás veinte películas después o veinte series después y vamos a decir: ¿se acuerdan cuando la primera que hicimos fue Timbiriche?”, planteó Solano sobre el impacto que anticipa tendrá el proyecto en las relaciones profesionales del elenco.

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Edu Maruri vinculó la experiencia con su propio ingreso a la industria. “De alguna manera me hace sentir parte ya de la industria y esta generación de actores con los que tuve el honor de compartir y grabar esta serie”, dijo.

Macarena García cerró con una reflexión sobre el personaje de Sasha, al que calificó como un reto interpretativo poco frecuente. “Me gusta pensar que este personaje me hizo mejor actriz”, afirmó, y agregó que el aprendizaje obtenido junto al director y sus compañeros de elenco define el proyecto más allá de su desempeño comercial o las críticas que haya recibido antes del estreno.

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