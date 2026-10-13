Aleks Syntek pospone gira por Europa por indicaciones de su psiquiatra: “No puedo viajar tantas horas”

El músico mexicano Aleks Syntek emite un comunicado desde su estudio para anunciar el aplazamiento de su gira europea Total Syntek Tour debido a indicaciones médicas sobre vuelos de larga distancia. El cantautor señala que anunciará nuevas fechas para sus conciertos en el continente europeo, mientras mantiene sus presentaciones programadas en México.

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Aleks Syntek pospuso las fechas europeas de su gira Total Syntek Tour por indicaciones médicas que le recomiendan evitar los vuelos nacionales e internacionales hasta diciembre de 2026.

El cantante informó que sus presentaciones en Dublín, Reino Unido, España y Alemania serán reprogramadas, aunque aseguró que mantendrá sus conciertos en México y lugares cercanos.

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El intérprete celebrará 35 años de carrera con la gira, pero explicó que deberá retrasar el viaje por la recomendación de su médico. La medida alcanza los trayectos transatlánticos previstos para las fechas europeas del tour.

En el anuncio compartido en redes sociales, Syntek no reveló las nuevas fechas de los conciertos que tenía contemplados fuera de México. También pidió a sus seguidores esperar la reprogramación de los shows.

Aleks Syntek explicó en video que deberá retrasar la gira europea

El cantante apareció en un video dirigido a sus seguidores en Europa, donde explicó que tenía previsto presentarse en Dublín, distintas ciudades de Reino Unido, España y Alemania como parte del Total Syntek Tour.

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Aleks Syntek planea abandonar México tras polémica en el Grito de Independencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Amigos de Europa, estoy feliz por la gira que voy a hacer de Total Syntek Tour con ustedes por allá en Dublín, en toda la zona de United Kingdom, en España, en Alemania”, dijo el músico.

Syntek señaló que la decisión se relaciona con una indicación médica sobre la duración de los vuelos. El artista habló de un aplazamiento temporal y aseguró que conservará el compromiso de visitar los países anunciados.

“El doctor dictaminó que no puedo viajar tantas horas en un transatlántico todavía”, explicó Aleks Syntek en el video.

El intérprete de Sexo, pudor y lágrimas adelantó que las fechas serán modificadas, pero no precisó cuántos conciertos cambiarán de día ni cuándo dará a conocer el nuevo calendario. Tampoco informó sobre el proceso para quienes ya adquirieron boletos.

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“Voy a tener que retrasar unas fechas un poquito, pero sí voy a ir con ustedes. No se desesperen, pronto les voy a dar las fechas”, expresó.

La gira llevaría al cantante a escenarios de Europa en el marco de los 35 años de trayectoria que mencionó en el mensaje. Syntek sostuvo que su intención es celebrar ese aniversario con su público fuera de México una vez que pueda retomar los vuelos de larga duración.

Aleks Syntek se declaró "desequilibrado mental" y se comparó con figuras históricas durante una transmisión en vivo. (Captura de pantalla )

“Vamos a festejar 35 años de carrera”, aseguró el cantante al cerrar el anuncio sobre las presentaciones reprogramadas.

El documento médico recomienda evitar vuelos hasta diciembre de 2026

Junto con el anuncio se difundió una constancia fechada este 4 de octubre de 2026 y firmada por su psiquiatra. El documento identifica al cantante con su nombre completo, Raúl Alejandro Escajadillo Peña.

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La constancia indica que el artista recibe atención en una consulta privada y señala que presenta un trastorno psicótico no especificado, identificado con el código 6A2Z de la Clasificación Internacional de Enfermedades , en su undécima revisión (CIE-11).

El texto recomienda que Syntek se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea. La indicación incluye vuelos nacionales e internacionales hasta diciembre de 2026, mientras avanza su recuperación y alcanza una mayor estabilidad ante los factores de estrés asociados con su estado actual.

(Captura de pantalla/IG)

“Recomiendo que se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales, hasta el mes de diciembre de 2026”, se lee en el documento.

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La constancia añade que el cantante podrá reanudar sus viajes con normalidad y con la frecuencia que requiera cuando su condición lo permita. El documento fue expedido, según su contenido, a solicitud del interesado para los fines correspondientes.

Pese a la recomendación médica, Syntek afirmó que continuará con sus presentaciones dentro del país y en destinos cercanos. El músico no detalló qué conciertos permanecen confirmados ni dio una lista de fechas para los próximos meses.

“Por lo pronto, sigo haciendo mis conciertos domésticos acá en mi país, en México y en las zonas cercanas”, dijo en el video.

Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional. (Soledad Victoria / Infobae México)

El anuncio ocurre después de semanas de exposición pública para el cantante, quien en septiembre protagonizó una polémica por sus declaraciones sobre el reguetón durante una presentación por las fiestas patrias en Ciudad de México.

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En días posteriores, Syntek propuso hacer las paces con los exponentes de la música urbana. También tuvo un encuentro con Dani Flow durante un concierto en León, Guanajuato, donde el reguetonero apareció en el escenario.

¿Qué es el código El 6A2Z de la CIE-11?

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades en su undécima revisión, el código 6A2Z corresponde a “esquizofrenia u otros trastornos psicóticos primarios, no especificados”.

La categoría no detalla un diagnóstico clínico específico ni permite conocer el estado, síntomas o tratamiento de una persona.

(Captura de pantalla/https://icd.who.int/en/)

Seguidores de Aleks Syntek enviaron mensajes de apoyo tras el anuncio

La publicación generó mensajes de respaldo por parte de seguidores que esperaban verlo en Europa. Algunos lamentaron que ya tenían entradas para las fechas anunciadas, mientras otros le pidieron priorizar su recuperación antes de volver a los escenarios internacionales.

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“Te abrazo desde Madrid, amigo. Te queremos y esperamos por acá pronto”, escribió una persona en los comentarios.

Otros seguidores señalaron que se mantendrán atentos al anuncio del nuevo calendario. “Estaremos pendientes, nos encanta tu música”, expresó una usuaria.

Fotografía cedida por Live Nation donde aparece el cantante y productor mexicano de pop rock Aleks Syntek quien anunció este lunes la gira 'Total Syntek USA Tour 2024', que le llevará a partir del próximo 28 de octubre a cinco ciudades en los estados de California y Texas. Syntek, de 54 años, arrancará su gira en San Diego, para luego llegar a los escenarios de Anaheim (29 de octubre), Los Ángeles (30 de octubre), Dallas (1 de noviembre), para terminar en Houston (4 de noviembre). EFE/Live Nation

Entre las respuestas también aparecieron mensajes desde España, Alemania, Chile y Chihuahua. Una persona pidió al cantante que incluyera Berlín dentro de la ruta que será reprogramada.

“A tomarse ese tiempo de recuperación tan importante”, comentó otra seguidora.

Una persona que afirmó tener boletos para una de las fechas europeas expresó que espera poder asistir cuando se anuncie la reprogramación. “Ya tenía mis boletos. Que te mejores. Espero poder ir en la nueva fecha. Sigo con muchas ganas de ver tu concierto”, escribió.

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Otros usuarios destacaron la trayectoria de Syntek y le pidieron cuidarse. “La salud es primero, tendremos Aleks para rato”, señaló uno de los comentarios.

El cantante cerró su mensaje con la promesa de informar próximamente las nuevas fechas de Total Syntek Tour en Europa.