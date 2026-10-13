Infusión de cáscara de naranja: cómo preparar esta fuente de nutrientes y antioxidantes

Aprovechar la cáscara de naranja reduce el desperdicio sin requerir ingredientes adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cáscara de naranja contiene vitamina C, fibra y compuestos antioxidantes que normalmente se desechan junto con la fruta.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) detalla en su cuenta oficial de Instagram cómo convertir ese residuo en una infusión sencilla de preparar en casa, sin necesidad de ingredientes especiales ni equipo adicional.

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Hay frutas y verduras de las que se suele quitar hasta 40% de su composición total al retirar la cáscara, según la dependencia.

En varios casos, esa parte descartada contiene más nutrientes que la pulpa interna, lo que convierte a estos residuos en un recurso aprovechable antes de terminar en la basura.

Convertir un residuo de cocina en una bebida nutritiva toma menos de 15 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica no requiere comprar naranjas adicionales. Basta con guardar la cáscara de las naranjas que ya se consumen en casa, ya sea en jugo, en gajos o en cualquier otra preparación, para destinarla después a esta infusión.

Cómo lavar la cáscara antes de usarla en la infusión

Basta limpiar correctamente la cáscara para aprovecharla sin riesgo. La SADER recomienda lavarla con agua corriente y tallarla con un cepillo para remover residuos de tierra o suciedad superficial.

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Como alternativa al cepillado, la dependencia sugiere usar bicarbonato o vinagre diluidos en el agua de lavado, dos sustancias que ayudan a eliminar posibles residuos sin dejar sabores extraños en la cáscara.

El jabón y el detergente dejan residuos no comestibles y deben evitarse al lavar cáscaras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia advierte no usar jabón ni detergente para esta limpieza, porque ambos productos pueden dejar residuos químicos que no son comestibles y que no se eliminan por completo con un solo enjuague.

Tampoco se debe consumir ninguna cáscara que presente daño visible, como magulladuras, manchas oscuras o zonas blandas, señales de que la fruta comenzó a descomponerse en ese punto.

La Secretaría recomienda, además, preferir naranjas de producción agroecológica, libres de plaguicidas.

Las cáscaras con manchas o zonas blandas deben descartarse antes de preparar cualquier infusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar la infusión de cáscara de naranja, paso a paso

La receta que difunde la SADER consta de cuatro pasos. Primero se hierve agua en una cacerola o tetera, hasta alcanzar el punto de ebullición completo, no solo agua caliente.

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Después se añaden las cáscaras de naranja cortadas en tiras directamente al agua hirviendo.

En este punto se puede incorporar, de manera opcional, canela en raja o anís estrella, ingredientes que aportan sabor sin alterar las propiedades nutricionales de la infusión.

Se puede usar canela o anís para acompañar la infusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se deja reposar durante 10 minutos con el recipiente tapado, para evitar que los compuestos aromáticos se escapen con el vapor. Al final de ese tiempo, se cuela y se sirve caliente.

La dependencia recomienda secar las cáscaras sobrantes al aire libre o en un lugar ventilado, y guardarlas en un frasco de vidrio una vez completamente secas.

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De esta forma, la infusión queda disponible en cualquier momento sin depender de tener fruta fresca en casa.

Diez minutos de reposo con el recipiente tapado concentran mejor el sabor y los compuestos de la cáscara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué nutrientes aporta la cáscara de naranja

La Clínica Mayo explica que los cítricos, entre ellos la naranja, son fuente de vitamina C, un nutriente que el cuerpo no produce ni almacena y que debe obtenerse todos los días a través de la alimentación, según Mayo Clinic Health System.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), a través de su Oficina de Suplementos Dietéticos, señala que la vitamina C actúa como antioxidante al proteger las células del daño causado por los radicales libres, compuestos que se generan cuando el organismo convierte los alimentos en energía.

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La fibra soluble de los cítricos contribuye a reducir el colesterol LDL y el riesgo cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este nutriente también participa en la formación de colágeno, una proteína necesaria para la cicatrización de heridas y la salud de la piel.

Además, mejora la absorción del hierro proveniente de fuentes vegetales como lentejas, frijoles o espinacas, de acuerdo con el mismo organismo.

La Clínica Mayo añade que los cítricos aportan fibra soluble e insoluble.

La fibra soluble ayuda a reducir el colesterol LDL, conocido como colesterol malo, lo que disminuye el riesgo cardiovascular.

La Secretaría de Agricultura difunde recetas para aprovechar cáscaras de frutas y verduras comunes en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra insoluble, por su parte, favorece el tránsito intestinal y ayuda a aliviar el estreñimiento.

Los cítricos también contienen potasio, tiamina y trazas de otros minerales y vitaminas, de acuerdo con la misma fuente, aunque en menor cantidad que la vitamina C.

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El desperdicio de cáscaras forma parte de un problema mayor en los hogares mexicanos

Un tercio del alimento que se produce en México termina en la basura, y la mayor parte de ese desperdicio ocurre en los hogares, según la SADER.

Aprovechar cáscaras como la de naranja forma parte de la estrategia que impulsa la dependencia para reducir esa cifra.

No todo residuo vegetal puede aprovecharse de la misma forma.

Aprovechar cáscaras como la de naranja forma parte de una estrategia más amplia contra el desperdicio alimentario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen cáscaras demasiado duras para el consumo directo, como la de la piña o la del aguacate, cuya textura fibrosa las vuelve poco adecuadas para infusionar o comer directamente.

En el caso del aguacate, sin embargo, el hueso sí puede aprovecharse para preparar otro tipo de infusión, distinta a la de la cáscara, lo que amplía las opciones para reducir el desperdicio en la cocina diaria.

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Otras recetas de SADER para aprovechar cáscaras en casa

La SADER también difunde recetas con cáscaras de otras frutas y verduras que suelen desecharse en la cocina diaria, como la papa y la zanahoria.

Siguiendo el mismo principio de aprovechamiento que aplica a la naranja, se obtienen resultados prácticos para el consumo diario en casa.

Las cáscaras de papa se hornean con aceite, sal y ajo en polvo hasta dorar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar cáscaras de papa horneadas

La receta que comparte la dependencia consiste en colocar las cáscaras de papa en una charola para hornear.

Sobre ellas se agrega aceite, sal y ajo en polvo, distribuidos de manera uniforme sobre toda la superficie.

Después se hornean a 200 grados centígrados durante 20 minutos, hasta que doren por completo.

Hornear cáscaras de papa aprovecha un residuo que suele desecharse al pelarla. (Foto: Instagram/@agricultura_gob)

El resultado es una botana crujiente que aprovecha un residuo que normalmente termina en la basura al pelar las papas.

Cómo preparar chips de cáscara de zanahoria

Para esta receta, la Secretaría indica mezclar las cáscaras de zanahoria con aceite de oliva, sal y especias al gusto, hasta cubrir bien cada pieza.

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Las cáscaras de zanahoria se mezclan con aceite de oliva, sal y especias antes de hornearse. (Foto: Instagram/@agricultura_gob)

La mezcla se hornea a 180 grados centígrados durante 15 minutos, hasta que las cáscaras queden crujientes.

Al igual que con la papa, esta preparación convierte un desecho común en una botana aprovechable sin necesidad de ingredientes adicionales.