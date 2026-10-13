El Buen Fin 2026: fechas oficiales, duración ampliada y la guía completa para evitar estafas y ciberfraudes

Estos días son aprovechados por cientos de mexicanos para poder adquirir bienes y servicios a bajos costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La temporada comercial más esperada del año en México ya tiene un calendario definido. La edición 2026 de El Buen Fin promete dinamizar el comercio nacional, adelantar las compras de fin de año y ofrecer atractivos descuentos en una amplia gama de productos y servicios.

Sin embargo, junto con las promociones y facilidades de pago, la recta final del año trae consigo un repunte significativo en los intentos de ciberfraude y estafas comerciales. Por ello, las autoridades de consumo y de ciberseguridad han emitido una serie de directrices para garantizar que los consumidores aprovechen el evento de forma segura.

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La SSC recomienda verificar la autenticidad de páginas web y usar métodos de pago seguros. Crédito: REUTERS/José Luis Gonzalez - Imagen Ilustrativa Infobae

Un calendario extendido a cinco días de ofertas

Una de las modificaciones que ocurrirán este año, de acuerdo con información publicada en el portal oficial del programa, El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del viernes 13 de noviembre al martes 17 de noviembre de 2026.

A diferencia de ediciones previas que se centraban en un fin de semana tradicional, este año la iniciativa se extenderá a cinco días continuos. La ampliación del periodo busca brindar a los usuarios un margen de tiempo más amplio para consultar catálogos, comparar precios en distintos establecimientos y tomar decisiones de compra informadas sin la presión de las ventas relámpago.

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El puente festivo asociado a la conmemoración de la Revolución Mexicana (20 de noviembre) se contempla dentro del marco general de descanso de esas fechas, aunque el periodo oficial de descuentos de la iniciativa concluirá formalmente la noche del martes 17 de noviembre.

Estas fechas ayudarán a que más personas puedan aprovechar las ofertas.

¿Cómo puedes verificar a los comercios participantes?

Uno de los principales desafíos durante cada edición de El Buen Fin es la proliferación de comercios informales o plataformas engañosas que afirman estar adscritas al programa sin contar con el registro oficial.

Para proteger a los compradores, la organización ha dispuesto un mecanismo directo de validación:

Escanear el código QR distintivo: Toda la publicidad digital e impresa de los comercios afiliados deberá exhibir un código QR.

Verificación de registro: Al escanear el código, el usuario será redirigido a la página oficial del programa correspondiente a la edición 2026. En ella se desplegarán la descripción, la razón social y la ubicación del negocio.

Detección de comercios no registrados: Si el establecimiento no está dado de alta en la plataforma del evento, la consulta indicará explícitamente que no forma parte del programa oficial.

Es importante estar muy atento a los sitios web y posibles intentos de fraude. (FUENTE Despegar)

Cómo evitar los fraudes más comunes de El Buen Fin

Las transacciones electrónicas continúan ganando terreno, pero con ellas aumenta la sofisticación de los ataques cibernéticos. Las modalidades de estafa más habituales identificadas durante estas fechas incluyen:

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Phishing o suplantación de identidad: Envío de mensajes falsos vía SMS, correo electrónico o redes sociales imitando la imagen de tiendas departamentales o entidades bancarias. Suelen solicitar la “confirmación de un pedido” o la “activación de una promoción”, redirigiendo a formularios donde roban datos personales o descargan programas maliciosos. Tiendas virtuales falsas: Páginas clonadas con nombres y logotipos casi idénticos a los de marcas reconocidas. El usuario realiza el pago y los artículos nunca son entregados. Falsas notificaciones de paquetería: Mensajes que notifican sobre supuestos paquetes retenidos en aduana o con errores de dirección. Incluyen enlaces fraudulentos orientados al robo de credenciales bancarias. Redes Wi-Fi públicas vulnerables: Conexiones sin contraseña en espacios públicos donde los atacantes pueden interceptar el tráfico de red para capturar contraseñas o números de tarjeta.

Para operar de manera prudente durante El Buen Fin 2026, los especialistas en ciberseguridad financiera y las instituciones bancarias sugieren adoptar las siguientes medidas preventivas:

Uso obligatorio del CVV dinámico: Al efectuar transacciones en línea, se recomienda no ingresar los tres dígitos de seguridad impresos en la tarjeta física, sino generar un código dinámico temporal desde la aplicación bancaria.

Conexiones privadas y seguras: Realizar transferencias y pagos únicamente a través de redes domésticas o datos móviles propios, evitando redes públicas.

Revisión minuciosa de la URL: Inspeccionar la barra de navegación del sitio web antes de ingresar información sensitiva para confirmar que empiece con https:// y no tenga variaciones ortográficas sospechosas.

Activación de alertas en tiempo real: Configurar notificaciones vía SMS o correo institucional para recibir avisos inmediatos de cualquier cargo o movimiento en las cuentas de débito o crédito.

Geolocalización activa: Mantener habilitada la función de geolocalización en las aplicaciones bancarias del dispositivo móvil, requisito que fortalece los sistemas automatizados contra el fraude.

Actualización periódica de contraseñas: Renovar las claves de acceso bancario utilizando combinaciones complejas que incluyan letras, números y caracteres especiales.

Las autoridades recomiendan elegir bien en qué puedes gastar durante esta temporada. (FUENTE Despegar)

¿Dónde denunciar e interponer quejas?

En caso de ser víctima de una anomalía comercial, incumplimiento de ofertas o un delito cibernético, los consumidores cuentan con vías de atención especializadas.

Para reportar ciberdelitos, la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva atiende casos mediante el correo electrónico policia.cibernetica@ssp.df.gob.mx . Si la compra se realizó con un proveedor con residencia fuera del país, la plataforma global econsumer.gov permite dar seguimiento a las reclamaciones internacionales.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se encarga de vigilar las transacciones comerciales. Las vías de contacto son las siguientes:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722 (atención de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas; fines de semana y días festivos de 10:00 a 18:00 horas).

Portal web y correo: telefonodelconsumidor.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx .

Canales digitales: Redes sociales en @Profeco , @AtencionProfeco y su página oficial de Facebook.

Las autoridades recuerdan la importancia de conservar las comprobaciones digitales de toda compra: capturas de pantalla, correos de confirmación, números de pedido y recibos de pago. La ley establece que las empresas que comercializan a través de canales digitales deben respetar exactamente los mismos derechos que aplican en tiendas físicas.

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