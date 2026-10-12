El creador de contenido Luisito Comunica participa en una entrevista en vivo para el canal 12 News en Phoenix, Arizona, junto a la conductora Yolanda García. Durante la emisión, el influencer responde a una pregunta sobre su vida con un comentario en tono de broma sobre su identidad de género, lo que genera una pausa en la conversación antes de aclarar que se trataba de un chiste.

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Luisito Comunica protagoniza un momento incómodo durante una entrevista en vivo con el canal estadounidense 12 News, en Phoenix, Arizona, al responder con una broma sobre su identidad de género que deja en silencio a la conductora.

El video, que fue grabado el pasado 30 de septiembre, se volvió viral este fin de semana en X y TikTok tras ser compartido masivamente en redes sociales.

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La broma de Luisito Comunica que desató el silencio en el set

La conductora Yolanda García pregunta al youtuber si existe algún dato sobre él que sus seguidores todavía no conozcan. Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del influencer, contesta con seriedad: “Yo nací mujer, por ejemplo”.

Luisito Comunica genera incómodo momento en televisión en vivo: “Yo nací mujer”

La respuesta provoca un silencio prolongado en el estudio de grabación. El creador de contenido, al notar la reacción de la presentadora, aclara de inmediato: “No, no es cierto. Pensé que te ibas a reír”.

La conductora responde con un suspiro y marca distancia del tono humorístico: “Es que es un tema muy sensible”. La conversación continúa después de la aclaración, pero esos segundos se convierten en el fragmento que circula en redes durante el fin de semana.

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Una entrevista promocional para hablar de su marca de tequila

La charla forma parte de una visita del creador de contenido a la televisora para hablar de su trayectoria y sus proyectos empresariales. Durante el segmento, Luisito Comunica habla de Gran Malo, su marca de tequila, y de su presentación mini conocida como Gran Malito.

(Instagram: @luisitocomunica)

La pregunta personal surge en medio de esa conversación comercial, lo que intensifica el contraste entre el formato promocional y el giro inesperado de la respuesta.

El clip circula semanas después de grabarse

El video completo se publica en el canal de YouTube de 12 News el 30 de septiembre, pero se vuelve viral apenas este 11 de octubre. El propio Luisito Comunica comparte el fragmento en su cuenta de Instagram, donde acumula 32,500,000 seguidores, con el texto “Incómodo momento”.

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La difusión en X, antes Twitter, y en TikTok multiplica las vistas del clip durante el fin de semana.

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Las reacciones se dividen entre los usuarios

Un sector de los internautas justifica el comentario y lo describe como una broma inofensiva pensada para romper la rutina del formato televisivo tradicional. Otro grupo respalda la postura de la comunicadora al considerar que la identidad de género no debe emplearse con fines cómicos.

Hay quienes califican la intervención del influencer mexicano como un intento fallido de humor ajeno al contexto de la televisión en vivo. Otros usuarios sugieren que el momento se produjo por una confusión generacional entre ambos protagonistas.

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Existe una versión distinta de la secuencia: según esta, es Luisito Comunica quien suelta la risa después del silencio de la conductora y aclara que se trataba de una broma, en lugar de hacerlo de forma inmediata como describen otras versiones del encuentro.