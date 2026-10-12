Condenan detenciones y violencia en mega protesta de Jalisco: piden firmas para liberar a los detenidos

GUADALAJARA, JALISCO. 11OCTUBRE2026.- Esta mañana cientos de Jaliscienses se manifestaron por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares y se llevo a cabo una mega marcha partiendo de las inmediaciones de la Glorieta Minerva hasta Casa Jalisco, esto para mostrar el descontento del pueblo y donde también hubo enfrentamientos entre la ciudadanía y granaderos que custodiaban el lugar donde habita el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

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Tras la mega marcha para exigir agua potable y limpia en Jalisco, ante semanas donde el suministro era de agua contaminada que se llevó a cabo el día de ayer y donde los manifestantes fueron reprimidos por elementos de seguridad estatal. Ante esto, colectivos defensores de derechos humanos condenan la violencia contra los manifestantes, así como las 40 detenciones–cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ)–, arbitrarias.

Organizaciones como la Red de Defensoras México (RNDDHM) exigieron a las autoridades estatales informar sobre las personas detenidas y lesionadas, que de acuerdo a su registró son alrededor de 51 personas detenidas; 24 son mujeres. La Red también pidió que se garantice la integridad de los detenidos y que se abra una carpeta de investigación por las agresiones y el uso de fuerza policial para reprimir la protesta.

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Reprimen mega marcha con chorros de agua, golpes y gas lacrimógeno

El día de ayer, miles de personas marcharon en Guadalajara, de la Glorieta de La Minerva a Casa Jalisco, para exigir al gobernador Pablo Lemus que solucione la crisis de agua que afecta a los hogares jaliscienses. Los manifestantes denunciaron que fueron reprimidos con chorros de agua y gas lacrimógeno arrojados por un equipo antimotines.

Algunos de los participantes documentaron las agresiones en sus redes sociales, así como colectivos defensores de derechos humanos, como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), quien compartió un video en donde se muestra a elementos de seguridad reprimiendo la protesta.

Por su parte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) también registró en su cuenta oficial de ‘X’, las detenciones de personas de manera arbitraria, señaló que en su mayoría eran jóvenes, que también fueron golpeados por la policía estatal, granaderos y antimotines.

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La Red compartió imágenes donde paramédicos dieron atención médica a personas que fueron heridas durante la protesta. Las lesiones fueron, de acuerdo con la organización, por el impacto directo de bombas de gas lacrimógeno.

Al corte de esta publicación, el gobierno reportó 39 detenidos en la marcha, donde participaron alrededor de 10 mil personas, según informó el coordinador general de Seguridad, Roberto Alarcón. Las personas arrestadas quedaron a disposición de la Fiscalía.

La movilización transcurrió sin incidentes hasta que un grupo de unas 400 personas, muchas de ellas encapuchadas y con palos, incitó a la violencia, de acuerdo con la versión oficial. Las autoridades estatales indicaron que esa situación derivó en la respuesta policial.

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Según el gobierno, los agentes utilizaron primero agua ante el lanzamiento de piedras, palos y petardos. Después emplearon gas para contener los hechos. El saldo oficial incluyó 28 policías lesionados, entre ellos dos en estado grave. También requirieron atención médica 31 civiles.

Colectan firmas para liberar a los detenidos

Contrario al conteo de las autoridades, la Red TDT afirma que son 51 personas las que fueron detenidas arbitrariamente. Por ello abrió una colecta de firmas para exigir libertad inmediata a los afectados, que incluyen a periodistas, estudiantes y ciudadanía.

“Nos preocupa los posibles actos de tortura y vejaciones de las que puedan ser objeto, sobre todo porque las personas detenida en su mayoría son mujeres”, expresa la RED.

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¿Cómo participan en la solicitud?

La Red TDT mantiene abierta la colecta de firmas ingresando en el enlace: https://redtdt.org.mx/archivos/23989 , en donde solicita a las personas solidarias llenar información con datos:

Género

Nombre

Apellidos

Correó electrónico

Además, la organización pide que el Estado esclarezca el uso de gas lacrimógeno por parte del equipo antimotín y se deslinden las responsabilidades.