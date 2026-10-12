Universidad de Guadalajara exige la liberación de tres estudiantes detenidos en las protestas por el agua y exige su liberación

La institución informó que dos jóvenes pertenecen al CUAAD y señaló que mantiene comunicación con las autoridades para conocer su situación, resguardar su integridad y dar seguimiento al caso desde entonces. REUTERS/Stringer

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La Universidad de Guadalajara (UdeG) exigió este domingo esclarecer lo ocurrido durante la manifestación por la calidad y el abasto del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. También pidió garantizar la integridad de las personas detenidas y su pronta liberación. En un comunicado fechado el 11 de octubre, la institución informó que recibió reportes de la detención de tres de sus estudiantes, dos de ellos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD).

La casa de estudios señaló que, desde que supo de los hechos, estableció comunicación con las autoridades correspondientes para conocer la situación de los jóvenes, garantizar su integridad y concretar su liberación. Añadió que da “seguimiento puntual” al caso y que las demandas ciudadanas sobre el agua merecen ser escuchadas.

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¿Qué se sabe de la marcha?

Decenas de miles marcharon en la zona metropolitana de Guadalajara para exigir agua potable de calidad; la jornada terminó con gases lacrimógenos, detenidos y un saldo que el gobierno de Jalisco aún no ha precisado oficialmente

De acuerdo con medios locales y nacionales, la movilización reunió a cerca de 10 mil personas. Salió alrededor de las 11:00 horas de la Glorieta de La Minerva con destino a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro. Los participantes exigían soluciones a los problemas de calidad del agua en distintas colonias de la zona metropolitana.

Al llegar a las inmediaciones de Casa Jalisco un grupo de manifestantes derribó una primera valla y los policías formaron una barrera humana. Los enfrentamientos comenzaron después de las 13:00 horas.

¿Cómo se desarrollaron los enfrentamientos?

De acuerdo con reportes, al llegar la marcha a las inmediaciones de Casa Jalisco, un grupo de personas derribó una de las vallas y policías estatales formaron un cerco para resguardar la residencia. Tras los primeros choques, los elementos utilizaron chorros de agua a presión, gas y petardos aturdidores para dispersar a los asistentes.

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El gas alcanzó también a manifestantes que no participaban en los enfrentamientos, entre ellos niños y adultos mayores. Proceso detalló que se empleó gas lacrimógeno.

Morena se pronunció contra lo que calificó como “represión” y pidió la liberación de los detenidos. En su posicionamiento describió la marcha como pacífica y expresó solidaridad con las familias afectadas por los problemas del agua.

La versión del Gobierno de Jalisco

El organismo de derechos humanos recibió cinco quejas, dictó medidas cautelares y solicitó atención médica para los arrestados y una definición pronta de su situación jurídica ante las autoridades competentes. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

El coordinador general de Seguridad, Roberto Alarcón, informó que alrededor de 10 mil personas participaron en la movilización y que esta transcurrió sin incidentes hasta que un grupo de unas 400 personas, muchas encapuchadas y con palos, incitó a la violencia.

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Autoridades estatales señalaron que los policías respondieron primero con agua ante el lanzamiento de piedras, palos y petardos, y después con gas. Estas versiones no han sido verificadas de forma independiente. La CEDHJ abrió un acta de investigación para dar seguimiento a los hechos.

Balance oficial y cifras en discusión

Comuniado oficial.

El Gobierno de Jalisco y la Fiscalía del Estado informaron el siguiente saldo:

39 personas detenidas , puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado.

6 personas liberadas la noche del domingo: Verónica Nayeli “N”, Iván “N”, Marisol “N”, María Fernanda “N”, Xalli Yenelli “N” y Alejandra “N”.

4 personas más serían liberadas “en los próximos minutos”, de acuerdo con la Fiscalía: Adriana María Emilia “N”, Adriana Gabriela “N”, Daniela “N” y Laura Montserrat “N”.

28 policías lesionados , dos de ellos de gravedad.

31 civiles que requirieron atención médica.

La Fiscalía precisó que el agente del Ministerio Público determinó la libertad de las seis personas con base en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa disposición permite continuar con la integración de las carpetas de investigación sin que las personas estén en prisión preventiva.

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Según la dependencia, los delitos por los que fueron puestas a disposición son ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Estos serán investigados, aunque con las personas señaladas en libertad.

Derechos humanos y liberaciones

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) informó que 16 de sus integrantes acompañaron la movilización como observadores y dieron seguimiento a los 39 detenidos. El organismo abrió el acta de investigación 41 y recibió cinco quejas contra policías estatales por presuntos abusos de autoridad.

La CEDHJ también dictó medidas cautelares dirigidas a la Vicefiscalía de Derechos Humanos y a la Secretaría de Seguridad del Estado. Solicitó que se garantice la atención médica de los detenidos, que se determine su situación jurídica a la brevedad y que sean puestos a disposición de la autoridad competente.

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La Fiscalía de Jalisco informó que seis de los 39 detenidos fueron liberados la noche del domingo. UDGTV reportó la liberación de cuatro estudiantes y que dos permanecían detenidas, con gestiones en curso. Hasta el momento no hay confirmación oficial de la situación jurídica de los demás detenidos.

Otras instituciones piden garantías

La UdeG no fue la única en pronunciarse. El ITESO expresó su preocupación por detenciones de integrantes de su comunidad y pidió a la Fiscalía garantizar un proceso transparente. La FEU exigió la liberación de los estudiantes, y el STAUdeG condenó la violencia registrada en la marcha.

El contexto: la crisis del agua

El organismo de derechos humanos recibió cinco quejas, dictó medidas cautelares y solicitó atención médica para los arrestados y una definición pronta de su situación jurídica ante las autoridades competentes. REUTERS/Stringer

La protesta se da en medio de reportes de agua con olores, tonalidades extrañas y residuos en distintas colonias. Según La Razón, vecinos mencionaron problemas gastrointestinales, ronchas e infecciones oculares que atribuyen al contacto con el agua. Esa información proviene de los testimonios ciudadanos y no ha sido verificada de forma independiente.

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Un día antes, Lemus dijo que los manifestantes tienen derecho a expresarse y que su reclamo es “un reclamo social” que el gobierno debe atender. Atribuyó la contaminación al deterioro de la infraestructura hídrica y a descargas irregulares en el canal que alimenta la presa Las Pintas. El gobierno anunció la suspensión por seis meses del suministro de esa presa, racionamientos semanales y una iniciativa para un acueducto sustituto Chapala–Guadalajara.

¿Qué sigue?

Quedan pendientes la determinación de la situación jurídica de los detenidos y las investigaciones de la CEDHJ. También falta que se aclare la cifra de personas desaparecidas que mencionaron algunos reportes.

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