México

Barbie Día de Muertos inspirada en La Catrina: cuánto cuesta la edición 2026

Mattel lanza la Barbie Día de Muertos 2026 inspirada en La Catrina, uniendo la iconografía tradicional mexicana con el diseño de colección

La Barbie Día de Muertos 2026 rinde homenaje a La Catrina con un diseño que combina elementos tradicionales y moda.
La Barbie Día de Muertos 2026 rinde homenaje a La Catrina con un diseño que combina elementos tradicionales y alta moda. (IG: elpalaciodehierro)
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Barbie lanza una edición especial de colección inspirada en La Catrina para conmemorar la festividad del Día de Muertos 2026.

La figura de la marca rinde homenaje al personaje concebido por el grabado del artista mexicano José Guadalupe Posada.

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El vestuario combina elementos de la moda de finales del siglo XIX con alta costura contemporánea, al integrar un vestido negro con estampado de la caja torácica, cuello de encaje blanco, falda amplia con flores de cempasúchil en tonos rosa y naranja, sombrero de ala ancha con flores amarillas y el maquillaje de calavera facial.

La pieza llegó en preventa exclusiva a la tienda física y en línea de El Palacio de Hierro el 8 de octubre de 2026.

La distribución en los demás establecimientos departamentales y sitios de comercio electrónico dentro del país inicia el 15 de octubre.

La versión premium de La Catrina tiene un costo de 2,999 pesos en el mercado mexicano.

La gama comercial de este año incluye además una variante estándar con un precio fijado en 2,199 pesos.

Los detalles en el maquillaje facial de calavera, los aretes dorados y el bordado de tórax solo están disponibles en la versión premium.
Los detalles en el maquillaje facial de calavera, los aretes dorados y el bordado de tórax solo están presentes en la versión premium. (IG: elpalaciodehierro)

El proceso de diseño de la figura requirió dos años de trabajo creativo

El desarrollo completo abarca un período de dos años desde las primeras ideas de boceto hasta la entrega del producto final, según explicó el director de marketing para muñecas de la empresa en Latinoamérica Rafael Álvarez.

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Las oficinas operativas de la firma en el país diseñan las propuestas culturales y las envían a la sede central en Estados Unidos para su revisión y aprobación final.

Hay colecciones que nacen para acompañar una temporada y hay otras que con el tiempo se convierten en parte de las tradiciones que las inspiran, afirmó el directivo de la marca.

En la plataforma oficial de comercio electrónico Mattel Creations las existencias iniciales de la pieza se agotaron durante las primeras horas posteriores a su lanzamiento comercial.

Cada caja incluye un certificado de autenticidad junto con un soporte plástico para mantener la figura en exhibición. El empaque posee ilustraciones relativas a las festividades de noviembre.

Presentación frontal en caja de colección de la Barbie Signature Calavera Catrina.
Presentación frontal en caja de colección de la Barbie Signature Calavera Catrina 2026. (IG: elpalaciodehierro)

La tarifa de la versión premium mantiene el precio registrado en la edición de 2025

El rango de costo de la variante de alta gama se mantuvo en 2,999 pesos por segundo año consecutivo.

Durante la temporada de 2025 ese mismo valor aplicó para la edición especial inspirada en la leyenda folclórica de La Llorona, un diseño a cargo del creativo Javi Meabe que vistió encajes blancos en capas, falda azul y mangas voluminosas.

Edición especial inspirada en la leyenda folclórica de La Llorona Durante la temporada de 2025. (Archivo)
Edición especial inspirada en la leyenda folclórica de La Llorona Durante la temporada de 2025. (Archivo)

El modelo básico de la colección tuvo un precio de 2,099 pesos en 2025.

El ajuste para la versión regular de 2026 coloca a ese producto en 2,199 pesos, lo que representa un aumento de 100 pesos entre ambos periodos.

El catálogo del año previo incluyó además una figura de Ken con atuendo de charro en tonos oscuros con vivos dorados, camisa de lino y moño en rosa mexicano por 2,099 pesos.

La edición de La Catrina de 2026 enfoca su concepto en la elegancia de la vestimenta porfiriana y en la reinterpretación de los grabados históricos del arte popular.

El rango de costo de la variante de alta gama se mantuvo en 2,999 pesos por segundo año.
El rango de costo de la variante de alta gama se mantuvo en 2,999 pesos por segundo año consecutivo. (IG: elpalaciodehierro)

La serie temática cumple siete años de lanzamientos ininterrumpidos en el mercado

La línea de piezas dedicadas a la festividad mexicana acumula siete años de lanzamientos continuos en el mercado internacional.

La primera edición de esta gama debutó en el año 2019 dentro de la división para coleccionistas de la marca.

Los diseñadores utilizan telas pesadas y acabados en bordados para diferenciar este producto de las muñecas convencionales. La confección responde a criterios de almacenamiento y exposición en vitrinas.

Esta colección habla de identidad y de un profundo orgullo por compartir una tradición mexicana, sostuvo el ejecutivo de la empresa juguetera.

Las tiendas departamentales mantendrán la venta de las unidades hasta agotar el inventario fabricado para la temporada.
Las tiendas departamentales mantendrán la venta de las unidades hasta agotar el inventario fabricado para la temporada del año 2026. (IG: elpalaciodehierro)

La presentación oficial ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. El evento contó con un espectáculo escénico con intérpretes caracterizados como catrines.

La pieza de colección mantiene el tamaño estándar de 30 centímetros de altura y forma parte de la división de artículos para adultos.

El empaque protector de la muñeca muestra gráficos de calaveras de dulce y marcos de flores en los costados de la caja.

Las tiendas departamentales mantendrán la venta de las unidades hasta agotar el inventario fabricado para la temporada del año 2026.

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