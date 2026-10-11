México

Sheinbaum supervisa hospitales del Oriente del Edomex: reporta 98% de abasto de medicamentos en dicha zona de la entidad mexiquense

Se hizo el recorrido de las unidades médicas en Texcoco, Chicoloapan y Valle de Chalco en compañía de la gobernadora Delfina Gómez

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, sostuvieron una reunión con personal médico y directores del sistema IMSS-Bienestar en la entidad. Durante el encuentro se evaluaron las necesidades operativas y los requerimientos de atención sanitaria en las unidades médicas del estado.
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, supervisaron los servicios de salud en municipios del oriente mexiquense, donde revisaron las condiciones de atención a los pacientes, el abasto de medicamentos y la operación de unidades médicas incorporadas al sistema IMSS-Bienestar.

Durante la gira de trabajo de este sábado, las mandatarias visitaron el Centro de Salud ARA, en Chicoloapan, y el Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”, en Valle de Chalco, como parte de las acciones de seguimiento a los servicios médicos que se ofrecen a la población.

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Uno de los principales puntos abordados durante los recorridos fue el suministro de medicamentos. En Chicoloapan, Sheinbaum aseguró que las unidades médicas cuentan con un abasto de 98 por ciento y llamó a los habitantes de la región a utilizar los centros de salud y hospitales del IMSS-Bienestar.

La presidenta sostuvo que la atención médica ha cambiado con la implementación de mecanismos de distribución periódica de medicamentos, mediante las denominadas Rutas de la Salud, que abastecen las farmacias de las unidades médicas.

“Hace algunos meses, se suministran medicamentos cada mes. Se llaman las Rutas de la Salud. Ahora llegamos, nos dijeron que acaba de llegar la Ruta de la Salud. Y hay 98 por ciento de abasto en la farmacia. Ya no hay fichas. Entonces, pueden llegar y entran”, afirmó durante su visita al Centro de Salud ARA.

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Con este mensaje, la mandataria federal destacó que la población puede acudir a recibir atención médica y acceder a los medicamentos disponibles, como parte de los servicios que ofrece el sistema público de salud.

Revisan servicios médicos en Chicoloapan y Valle de Chalco

abastos de medicinas Edomex Claudia Sheinbaum zona Oriente
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay abasto del 98% de medicinas en los centros de salud y del IMSS-Bienestar de la zona Oriente del Edomex (especial)

En el Centro de Salud ARA, ubicado en Chicoloapan, Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez conocieron las condiciones en las que se brinda atención a los habitantes de este municipio y revisaron aspectos relacionados con el funcionamiento de la unidad.

Posteriormente, ambas funcionarias acudieron al Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”, en Valle de Chalco, donde recorrieron distintas áreas para conocer las condiciones de operación y las necesidades del personal y de los servicios hospitalarios.

La supervisión incluyó la farmacia, consulta externa, cuidados intensivos, quirófano y ginecobstetricia, espacios fundamentales para la atención de pacientes que requieren consultas, procedimientos quirúrgicos y servicios médicos especializados.

Los recorridos forman parte de las acciones de seguimiento a la infraestructura sanitaria del oriente del Estado de México, una región donde los servicios públicos de salud atienden a habitantes de distintos municipios.

La revisión de las instalaciones permitió a las mandatarias conocer de manera directa el funcionamiento de las áreas médicas y verificar las condiciones en las que se proporciona atención a los usuarios.

Sheinbaum continúa gira de supervisión del IMSS-Bienestar

Claudia Sheinbaum Delfina Gómez reunión directores de IMSS-Bienestar Edomex Salud
Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez se reúnen con directores de IMSS-Bienestar en el Estado de México para conocer las necesidades de infraestructura, de personal y médico (especial)

La visita al oriente mexiquense comenzó en Texcoco, municipio al que Claudia Sheinbaum llegó procedente del estado de Hidalgo. Después se trasladó a Chicoloapan y concluyó sus actividades en el Hospital General de Valle de Chalco.

Esta gira se integra en una agenda nacional de supervisión de los servicios del IMSS-Bienestar, que contempla visitas a 24 entidades incorporadas a este modelo de atención médica.

Además de revisar el suministro de medicamentos y las condiciones de los hospitales y centros de salud, las visitas consideran el avance de la digitalización de los expedientes clínicos, una medida orientada a modernizar los procesos de atención y el manejo de la información de los pacientes.

La supervisión de las unidades médicas busca dar seguimiento a la operación de los servicios y a las condiciones en las que se brinda atención a la población.

Con estas acciones, los gobiernos federal y estatal mantienen la revisión de los servicios de salud pública, con énfasis en la disponibilidad de medicamentos, el funcionamiento de las unidades médicas y la atención que reciben los pacientes en el sistema IMSS-Bienestar.

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