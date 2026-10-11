Se viraliza el parecido de una cantante argentina con Claudia Sheinbaum: así reaccionaron los usuarios

Las imágenes de la cantante argentina en el Estadio Monumental circularon ampliamente entre usuarios mexicanos y argentinos, que convirtieron la comparación en una cadena de publicaciones humorísticas sin respuesta oficial de ninguna de las dos figuras

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Usuarios de X compararon a la cantante argentina Soledad Pastorutti, “La Sole”, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el parecido se convirtió en tema de memes. Las publicaciones circularon entre el 9 y el 10 de octubre de 2026, días después de la despedida de Lionel Messi.

¿Cómo empezó la comparación?

Las publicaciones circularon entre el 9 y el 10 de octubre de 2026, luego de que la intérprete participó en el Estadio Monumental en un homenaje al futbolista argentino, donde vistió un poncho celeste y blanco

Todo apunta a la aparición de la cantante en el Estadio Monumental. Tras el partido de la Selección Argentina ante Benín, Pastorutti dedicó “Brindis” a Messi en uno de los momentos más emotivos de su despedida.

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La intérprete lució su característico poncho celeste y blanco. Después, el lateral Agustín Giay le propuso cambiarlo por su camperón de la Selección, y ella aceptó.

Las imágenes del show se difundieron ampliamente. En ese contexto, varios usuarios mexicanos empezaron a notar un parecido con la mandataria y a publicar comparaciones.

Lo que se leyó en redes

Las imágenes de la cantante argentina en el Estadio Monumental circularon ampliamente entre usuarios mexicanos y argentinos, que convirtieron la comparación en una cadena de publicaciones humorísticas sin respuesta oficial de ninguna de las dos figuras

Los mensajes tuvieron un tono de humor. Entre los más compartidos:

Una usuaria escribió que la persona de la imagen era “nuestra presidenta”.

Otro publicó que Sheinbaum era la mismísima artista, en tono de broma.

Hubo quien bromeó con llegar al gimnasio con poncho para la rutina.

Otro usuario preguntó, en tono de chiste, si ya había “conciertos del bienestar de la 4T”.

Una cuenta etiquetada como parodia por la plataforma escribió que el parecido era evidente.

Otra publicación ironizó con “la vida secreta de Claudia Sheinbaum”.

La respuesta desde Argentina

La comparación también tuvo reacciones del lado argentino. Una usuaria bromeó con que algunos “se atreven” a comparar a La Sole con la presidenta mexicana y se mostró ofendida por la analogía.

Estas reacciones se mantuvieron en el terreno del humor. Hasta el momento no se localizó ningún pronunciamiento de la cantante ni de la presidenta sobre los memes.

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¿Quién es La Sole?

Soledad Pastorutti compartió sus sensaciones sobre cantar ante Lionel Messi y el equipo argentino

Soledad Pastorutti nació el 12 de octubre de 1980 en Arequito, Santa Fe, y es una de las figuras del folclore argentino. Su revoleo de poncho le dio un lugar reconocido en la música nacional. Este año presentó proyectos como Casa Sole, donde reversiona canciones con otros artistas.

Un fenómeno habitual en redes

Sheinbaum ha sido protagonista de memes desde antes de asumir la presidencia en octubre de 2024, y las comparaciones con otras figuras públicas son frecuentes. La de La Sole se suma a esa lista tras uno de los eventos deportivos y culturales más vistos en Argentina en los últimos días.