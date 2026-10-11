México

Eugenio Derbez evalúa dejar Los Ángeles: “Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano”

El comediante mexicano se plantea mudarse tras más de una década en California y España sería su destino

Eugenio Derbez evalúa dejar Los Ángeles: “Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano”
Eugenio Derbez evalúa dejar Los Ángeles: “Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano”
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Eugenio Derbez contempla mudarse a Madrid tras 12 años de residencia en Los Ángeles, luego de concluir que el “sueño americano” ya se cumplió. El actor mexicano viajó a la capital española para explorar la ciudad y evaluar si puede convertirse en su próximo hogar, aunque no fijó fecha ni confirmó la decisión.

El comediante tomó como ejemplo los casos de los españoles Antonio Banderas y Javier Bardem, quienes dejaron las oportunidades en Hollywood para volver a sus raíces, y tomar proyectos que los llenen en España.

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Derbez no describe una oportunidad laboral puntual en España, sino un modelo de carrera: trabajar de forma internacional sin perder el vínculo con las raíces, en su caso las raíces hispanohablantes, aunque México es su país de origen y España representa ese “regreso” en un sentido cultural y lingüístico más amplio.

Imagen de archivo. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Imagen de archivo. EFE/EPA/JILL CONNELLY

El actor se instaló en Los Ángeles hace 12 años junto a su familia

Eugenio Derbez reside en California desde hace una década con su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana. Hasta el momento no hay confirmación pública de que la familia haya tomado una decisión definitiva sobre un cambio de residencia.

El actor señaló que Hollywood todavía le ofrece oportunidades para escalar posiciones en la industria. Sin embargo, sus prioridades cambiaron: busca ahora una dinámica que le brinde mayor plenitud emocional por encima del éxito mediático, alejándose del ritmo de California.

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“Ya vine a explorar Madrid porque ya, ya no me está gustando tanto ese mundo como lo imaginé”, dijo Derbez al espacio La Script. “Quizá lo idealicé demasiado. Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano”.

Eugenio Derbez abordó con humor la aparición del video, desatando carcajadas entre su equipo y seguidores.
Un video para adultos inspirado en La Familia P. Luche generó polémica y reacciones virales en redes sociales. Crédito: (X/@EugenioDerbez)

Eugenio Derbez toma como referencia las carreras de Antonio Banderas y Javier Bardem

Al observar el camino profesional de Antonio Banderas y Javier Bardem, Derbez pensó que también podría trabajar en distintos países y volver a proyectos que lo conecten con sus raíces. Esa comparación aparece como parte de su razonamiento para considerar España como base.

La capital española representa la oportunidad de equilibrar la exigencia profesional con propuestas artísticas que nutran el espíritu, en una cultura que el actor describe como más cercana a su visión actual.

“Y claro, hay más, podría llegar todavía más lejos, pero de repente entiendo ahora por qué gente como Antonio Banderas o como el mismo Bardem de repente sí hacen cositas por allá, pero siempre regresan a casa a hacer las cosas que les llenan más el corazón”, señaló el actor mexicano.

Cast member Javier Bardem attends the red carpet for "The Beloved" at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada, September 13, 2026. REUTERS/Carlos Osorio
Cast member Javier Bardem attends the red carpet for "The Beloved" at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada, September 13, 2026. REUTERS/Carlos Osorio

Eugenio Derbez ya no disfruta su vida en Estados Unidos

La reflexión sobre Madrid se suma a declaraciones que Eugenio Derbez hizo a inicios de octubre en el programa de YouTube De Estreno. Ahí habló de un cuestionamiento más profundo sobre su estilo de vida.

“Tengo una vida que no disfruto, pudiendo disfrutarla”, dijo el actor en esa entrevista. “Me lo he planteado mucho este año, si quiero realmente seguir demostrándole al mundo [...] que todavía puedo llegar más lejos”.

En esa misma conversación, Derbez mencionó un proyecto profesional pendiente: dirigir cine con una visión internacional. Explicó que al mudarse a Estados Unidos decidió concentrarse en otras áreas de su carrera por temor a enfrentar un idioma y una cultura distintos.

Hombre y mujer elegantes caminando del brazo en calle. Otra sección muestra un abrazo borroso de dos adultos con menor, texto superior 'ederbez and alexrosaldo'.
Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo transitan por una calle urbana, y la imagen también contiene un abrazo entre adultos con una menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tengo un sueño de que quiero dirigir, porque siento que es algo que tengo muy atrasado”, afirmó. “Al mudarme a Estados Unidos por el miedo de no conocer el idioma ni la cultura, me pasé al asiento de atrás. Entonces, quiero retomar eso, pero ahora en inglés y para el mundo entero”.

No hay fecha confirmada para una eventual mudanza

Pese a esta serie de declaraciones del actor, no existe información que permita asegurar que abandonará de manera definitiva Estados Unidos ni que trasladará a toda su familia a España. Tampoco hay confirmación de que un eventual traslado implique dejar sus compromisos laborales en territorio estadounidense.

La posibilidad de instalarse en Madrid depende, por ahora, de cómo avance la exploración que el propio actor describió en su entrevista con La Script. El dato confirmado hasta el momento es que Derbez visitó la ciudad para conocer el entorno y valorar esa opción.

Los proyectos más importantes de Eugenio Derbez en Estados Unidos

Un hombre de barba y una joven de cabello oscuro se sientan frente a una mesa, con un auricular negro y pantallas de computadora en el fondo borroso
Eugenio Derbez y Notta Memo muestran una expresión de preocupación mientras conversan en una oficina, con una pantalla de computadora de fondo. (Prime Video/Redes Sociales)

Desde su mudanza a Estados Unidos hace alrededor de 12 años, Eugenio Derbez construyó una trayectoria marcada por récords de taquilla, un premio Óscar y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

No se aceptan devoluciones (2013)

Fue su cruce decisivo al mercado estadounidense. Derbez la dirigió, coescribió y protagonizó. La cinta se convirtió en la película en español más taquillera de la historia en Estados Unidos, con más de 100 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

Cómo ser un Latin Lover (2017)

Su primera producción como protagonista para un estudio estadounidense en inglés, junto a Salma Hayek, Rob Lowe y Kristen Bell. Forma parte del grupo de películas que consolidaron su perfil como “leading man” latino en Hollywood, según su biografía oficial.

Cómo ser un Latin Lover (cortesía: trailer Youtube)
Cómo ser un Latin Lover (cortesía: trailer Youtube)

Geostorm y El Cascanueces y los Cuatro Reinos (2017-2018)

Participó en estas producciones de gran presupuesto dirigidas por Dean Devlin y Lasse Hallström respectivamente, esta última junto a Helen Mirren y Keira Knightley, ampliando su presencia en cine comercial angloparlante.

Hombre al agua / Overboard (2018)

Protagonizó y coprodujo, junto a Eva Longoria y Anna Faris, esta nueva versión de la comedia romántica clásica de los años 80. El filme reunió más de 14 millones de dólares en taquilla durante su fin de semana de estreno, un resultado que solo fue superado por Avengers: Infinity War en esa cartelera.

Dora y la Ciudad Perdida (2019)

Participó en esta adaptación de Paramount basada en la serie animada infantil, una de sus incursiones en cine familiar de alcance internacional.

Michael Pena, Eva Longoria, Danny Trejo and Eugenio Derbez attend the premiere for the movie "Dora and the Lost City of Gold" in Los Angeles, California, U.S., July 28, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni
Michael Pena, Eva Longoria, Danny Trejo and Eugenio Derbez attend the premiere for the movie "Dora and the Lost City of Gold" in Los Angeles, California, U.S., July 28, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni

Acapulco (2021-2025)

Protagonizó y produjo esta serie bilingüe para Apple TV+, donde interpretó a Máximo Gallardo Ramos. La producción se extendió por varias temporadas y representó uno de sus proyectos de mayor duración en streaming.

CODA: Señales del corazón (2021)

Su proyecto de mayor reconocimiento crítico. Interpretó al profesor de música Bernardo Villalobos en esta cinta que ganó el Óscar a Mejor Película en 2022, además del premio a Mejor Elenco en los SAG Awards. Derbez relacionó su participación con la muerte de su madre, quien le pidió retomar los sueños que tenía de niño.

Radical (2023)

Protagonizó este drama que ganó el Festival Favorite Award en el Festival de Sundance, parte de su apuesta por el cine independiente dentro de su etapa estadounidense.

En esta imagen proporcionada por Participant/Pantelion Films, Eugenio Derbez en una escena de "Radical". (Participant/Pantelion vía AP)
En esta imagen proporcionada por Participant/Pantelion Films, Eugenio Derbez en una escena de "Radical". (Participant/Pantelion vía AP)

Reconocimiento en el Paseo de la Fama

El 9 de marzo de 2016, Derbez recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, convirtiéndose en el actor latino número 88 en obtener ese honor.

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