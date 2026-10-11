¿Menos distracciones en clase? Pinterest lanza una nueva función para las escuelas

Una estudiante coloca un teléfono inteligente con el logotipo de Pinterest sobre su cuaderno en un pupitre dentro de un salón de clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pinterest incorporó en México una nueva función que busca reducir las distracciones digitales durante las clases. Se trata de una notificación que aparece automáticamente durante el horario escolar para invitar a los estudiantes a cerrar la aplicación y silenciar sus alertas.

La herramienta busca fomentar hábitos digitales más saludables y contribuir a que niñas, niños y adolescentes concentren su atención en las actividades escolares. La iniciativa llega en un momento en que México avanza hacia nuevas reglas para limitar el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos personales dentro de las escuelas. La medida forma parte de una estrategia que ya se implementa en otros países y que busca promover un uso más consciente de la tecnología entre los jóvenes.

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¿Cómo funciona la nueva herramienta de Pinterest para las escuelas?

La función consiste en una alerta que aparece durante el horario de clases para recordar a los usuarios que pueden hacer una pausa en la aplicación y prestar atención a sus actividades escolares.

La notificación está diseñada para complementar las reglas que cada escuela establezca sobre el uso de dispositivos electrónicos, no para sustituir las decisiones de las autoridades educativas.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La propuesta parte de una idea sencilla: el tiempo de clase debe dedicarse al aprendizaje, mientras que revisar las aplicaciones y sus notificaciones puede esperar.

Marcos Westphalen, vicepresidente de Pinterest para América Latina, destacó la importancia de que las herramientas digitales contribuyan de manera positiva a la vida de las personas. También señaló que las nuevas disposiciones en México reconocen la necesidad de establecer reglas claras y fomentar la corresponsabilidad para promover hábitos digitales saludables.

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La función también busca impulsar la creatividad y favorecer la interacción presencial entre estudiantes durante la jornada escolar.

¿Cuándo entrarán en vigor las restricciones al uso de celulares en las escuelas?

México se prepara para implementar nuevas disposiciones sobre el uso de dispositivos móviles en los centros educativos. El marco normativo entrará en vigor el próximo 3 de noviembre de 2026 y contempla restricciones para teléfonos inteligentes, relojes conectados y otros aparatos personales en instituciones públicas y privadas.

Las excepciones previstas incluyen:

Situaciones de emergencia

N ecesidades médicas

Actividades académicas previamente planificadas.

En el caso de los planteles de educación media superior, cada institución podrá determinar sus propios mecanismos de limitación.

Los nuevos usos culturales son una realidad en las aulas (Shutterstock)

La discusión sobre el uso de celulares en las aulas también está relacionada con las preocupaciones del personal docente. De acuerdo con un sondeo nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP), realizado en agosto de 2026, el 48% de los educadores consultados consideró que el uso de teléfonos celulares afecta considerablemente la capacidad de atención del alumnado.

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Además, ocho de cada diez profesores señalaron la necesidad de establecer reglas claras para regular el uso de la tecnología en las escuelas.

Pinterest ajustó sus mensajes tras escuchar a los adolescentes

La plataforma también modificó el tono de las notificaciones después de recibir comentarios de sus usuarios jóvenes. Durante las primeras pruebas, algunos adolescentes consideraron que los mensajes sonaban demasiado rígidos y les recordaban los regaños de sus profesores.

En respuesta, el equipo creativo ajustó la redacción para hacerla más cercana y empática. Entre los ejemplos de mensajes incorporados se encuentran frases como “¿ocupada siendo brillante?“ y “tómate un descanso”.

Una notificación de la aplicación Pinterest en un teléfono inteligente sugiere a las estudiantes tomar un descanso durante el horario escolar en México. (Pinterest)

La función ya está disponible en 30 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil y México. Durante 2026, las notificaciones llegaron a más de 4.5 millones de estudiantes en todo el mundo, según los datos compartidos por la compañía.

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Con esta herramienta, Pinterest busca contribuir a que los jóvenes desarrollen una relación más equilibrada con la tecnología, especialmente durante los momentos destinados al aprendizaje y la convivencia escolar.