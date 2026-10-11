La historia de Andrea Legarreta y Timbiriche: de cercanía a ignorar al elenco de la nueva serie

La presentadora se sumó al comunicado de Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín, quienes rechazaron abruptamente la producción. (Especial)

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Durante años, Andrea Legarreta estuvo cerca de la historia de Timbiriche desde un lugar distinto al de los escenarios. Primero fue admiradora de las canciones que marcaron a toda una generación; después, su vida quedó ligada a la de Erik Rubín,

Con el paso de los años, la conductora dejó de mirar al grupo sólo como fan: compartió familia, celebraciones y proyectos con varios de quienes hoy cuestionan la serie de ViX en torno a la agrupación.

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Las actrices Macarena García, Clara Dalmau y Sol Wainer acudieron este 9 de octubre al programa Hoy para promocionar la producción. (Infobae México/Selene Miranda)

Legarreta se sumó a Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y el Rubín, quienes se deslindaron de la ficción.

Su mensaje de apoyo llegó antes de que el elenco de la ficción visitara Hoy, programa en el que la conductora decidió no participar de esa entrevista.

Andrea Legarreta se acercó a Timbiriche antes de convertirse en pareja de Erik Rubín

La conductora conoció a Erik Rubín durante los años 90, cuando él todavía formaba parte de Timbiriche y ella comenzaba a abrirse camino en la televisión.

Ambos coincidieron en el entorno artístico antes de que su relación sentimental cambiara la cercanía de Legarreta con el grupo.

El romance entre Andrea y Erik comenzó en 1999 , tras reencontrarse en una discoteca de Acapulco .

Rafael Villafañe , amigo de ambos, los sentó en la misma mesa después de que Rubín expresara interés por la conductora.

La relación avanzó con rapidez. Luego de cerca de tres meses de noviazgo, Erik le propuso matrimonio durante una función especial de la obra Rent , donde él formaba parte del elenco.

Se casaron el 1 de abril de 2000 en Acapulco . La boda reunió a figuras del espectáculo y, de acuerdo con los relatos sobre esa noche, exintegrantes de Timbiriche participaron en una celebración musical improvisada.

La pareja tuvo dos hijas, Mía y Nina. Durante más de dos décadas, Legarreta compartió con Rubín una vida familiar, proyectos laborales y una relación que la mantuvo cerca de los compañeros que marcaron la adolescencia del cantante.

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación el 22 de febrero de 2023 sin romper la convivencia familiar. (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

La separación anunciada el 22 de febrero de 2023 no rompió ese vínculo familiar. Ambos señalaron que su relación de pareja se transformó, pero mantuvieron la crianza compartida de sus hijas y una convivencia basada en el respeto.

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Esa cercanía ayuda a entender por qué, cuando el grupo cuestionó la serie, la conductora decidió respaldar públicamente a sus exintegrantes.

La conductora defendió el derecho de los exintegrantes a contar su propia historia

La discusión sobre la serie de ViX comenzó antes de que la producción llegara al público. Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín publicaron un posicionamiento conjunto el 6 de octubre.

Los seis señalaron que no fueron partícipes en la creación de la serie, que no fueron consultados sobre los relatos incluidos y que tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad. También afirmaron que no fueron invitados a ver el contenido completo antes del lanzamiento.

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Legarreta compartió ese comunicado el 7 de octubre y expresó respaldo a los artistas. Su reacción tuvo una dimensión personal por Erik Rubín, padre de sus hijas, pero también alcanzó a los demás integrantes con quienes ha convivido durante años.

Seis exintegrantes de Timbiriche emitieron un comunicado el 6 de octubre para deslindarse de la bioserie de ViX. (Captura de pantala/X)

La conductora escribió “¡Apoyo TOTAL!” y cuestionó que la titularidad sobre el nombre de una agrupación permita disponer de la vida de quienes la integraron: “Ser dueños del NOMBRE de una agrupación, no los hace dueños de LOS INTEGRANTES, LAS PERSONAS, SUS NOMBRES, SUS VIDAS Y SUS HISTORIAS”.

Finalmente, habló de una “falta de empatía, amor y agradecimiento” hacia los artistas que comenzaron sus carreras cuando eran niños.

El respaldo a Timbiriche antecedió a la ausencia de Legarreta en Hoy

Este 9 de octubre, Hoy recibió a Macarena García, Clara Dalmau y Sol Wainer, quienes interpretan a personajes inspirados en Sasha Sokol, Thalía y Mariana Garza.

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Galilea Montijo y Raúl Araiza condujeron el segmento promocional.

Andrea no apareció en la entrevista ni intervino en la conversación.

La ausencia ocurrió después de que expresó su respaldo al elenco original y provocó comentarios entre los seguidores de la polémica.

Las actrices hablaron sobre las clases de canto, baile y actuación que tomaron para construir a los personajes y recrear la época de mayor popularidad del grupo.

Ni Legarreta, ni la producción de Hoy, ni ViX explicaron públicamente si su falta de intervención respondió a la posición que había asumido sobre la serie.

La conductora Andrea Legarreta decidió no participar en el segmento donde se entrevistó al elenco de la serie. (Programa Hoy/Archivo)

Entre el recuerdo de una agrupación que siguió desde niña y los años que compartió con Erik Rubín y su círculo más cercano, Andrea Legarreta eligió respaldar a quienes pidieron ser escuchados antes de verse retratados en pantalla.

Su ausencia en la entrevista de Hoy quedó sin explicación pública, pero su mensaje previo dejó claro que, para ella, Timbiriche no es sólo una historia de canciones: también es la de personas que conoce desde hace décadas.