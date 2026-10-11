Checo Pérez marcha en el lugar 19 dentro del Gran Premio de Singapur: sigue EN VIVO el minuto a minuto

El piloto mexicano busca seguir mejorando de cara a lo que será el Gran Premio de México que se llevará a cabo en tres semanas. (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Sergio “Checo” Pérez se prepara para correr el Gran Premio de Singapur que se llevará a cabo este domingo 11 de octubre a las 6:00 horas (tiempo del centro de México), donde el mexicano buscará seguir encontrando ritmo con un Cadillac que ha sufrido en su temporada de debut como escudería de Fórmula 1.

Cabe mencionar que ya faltan tres semanas para el Gran Premio de México, por lo que habrá que ver si el tapatío puede llegar con mejores resultados de cara a lo que será su carrera de casa.