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Checo Pérez marcha en el lugar 19 dentro del Gran Premio de Singapur: sigue EN VIVO el minuto a minuto

El piloto mexicano busca seguir mejorando de cara a lo que será el Gran Premio de México que se llevará a cabo en tres semanas

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El piloto mexicano busca seguir mejorando de cara a lo que será el Gran Premio de México que se llevará a cabo en tres semanas. (REUTERS/Ramil Sitdikov)
El piloto mexicano busca seguir mejorando de cara a lo que será el Gran Premio de México que se llevará a cabo en tres semanas. (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Sergio “Checo” Pérez se prepara para correr el Gran Premio de Singapur que se llevará a cabo este domingo 11 de octubre a las 6:00 horas (tiempo del centro de México), donde el mexicano buscará seguir encontrando ritmo con un Cadillac que ha sufrido en su temporada de debut como escudería de Fórmula 1.

Cabe mencionar que ya faltan tres semanas para el Gran Premio de México, por lo que habrá que ver si el tapatío puede llegar con mejores resultados de cara a lo que será su carrera de casa.

En pocas líneas:

12:51 hsHoy

Cómo marchan las posiciones en lo más alto de la carrera

Después de la Vuelta 29 y las paradas de ambos pilotos de Ferrari, los pilotos de McLaren ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente, aunque todavía deben la visita a los pits, mientras que los Tifosi van en 4 y 5.

Por su parte, Lewis Hamilton ya se encuentra cerca de su coequipero Charles Leclerc para buscar posiciones de podio.

12:45 hsHoy

Cómo va Checo Pérez tras la Vuelta 24

El piloto mexicano desciende en las posiciones y va en el lugar 20, ocupando los últimos lugares de la carrera junto a su compañero de equipo, Bottas.

12:43 hsHoy

Vuelta 24/62, Max Verstappen comienza a tomar distancia en el liderato

Ya son más de 8 segundos de ventaja los que saca el piloto neerlandés sobre Charles Leclerc, quien ocupa el segundo puesto.

12:36 hsHoy

Vuelta 19/ 62 Undercut de Lewis Hamilton

La escudería italiana optó por parar al piloto británico en pits antes que el resto para no perder posiciones.

12:24 hsHoy

Vuelta 13/62 Retiran el auto de Bortoleto

Finalmente, retiran el auto de Bortoleto y la entrada al pit lane se encuentra nuevamente habilitada.

12:22 hsHoy

Vuelta 11/ 62 Problemas con Bortoleto causan Virtual Safety Car

Gabriel Bortoleto se queda parado por problemas en la caja de cambios y causa el Virtual Safety Car, por lo que la entrada al pit lane permanece cerrada hasta el retiro del auto.

12:17 hsHoy

Vuelta 7/62, Remontada de George Russell

Después de haber largado en la posición 21, George Russell ya marcha en lugar 13.

12:07 hsHoy

Comienza la carrera

Max Verstappen tuvo una buena largada y conserva el liderato de la carrera por delante de los pilotos de Ferrari, mientras que Checo Pérez marcha en lugar 18.

Así marchan las posiciones tras la largada:

  1. Max Verstappen — Red Bull
  2. Charles Leclerc — Ferrari
  3. Lewis Hamilton — Ferrari
  4. Andrea Kimi Antonelli — Mercedes
  5. Lando Norris — McLaren
  6. Oscar Piastri — McLaren
  7. Liam Lawson — RB
  8. Nico Hülkenberg — Audi
  9. Pierre Gasly — Alpine
  10. Carlos Sainz Jr. — Williams
  11. Esteban Ocon — Haas
  12. Oliver Bearman — Haas
  13. Arvid Lindblad — RB
  14. Franco Colapinto — Alpine
  15. Alex Albon — Williams
  16. Gabriel Bortoleto — Audi
  17. George Russell — Mercedes
  18. Sergio Pérez — Cadillac
  19. Fernando Alonso — Aston Martin
  20. Isack Hadjar — Red Bull
  21. Valtteri Bottas — Cadillac
  22. Lance Stroll — Aston Martin

11:37 hsHoy

Parrilla de salida para el Gran Premio de Singapur

A continuación, te presentamos cómo será la parrilla de salida para el Gran Premio de Singapur:

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Oscar Piastri (McLaren)
  7. Pierre Gasly (Alpine)
  8. Liam Lawson (Racing Bulls)
  9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  10. Nico Hülkenberg (Audi)
  11. Oliver Bearman (Haas)
  12. Esteban Ocon (Haas)
  13. Carlos Sainz (Williams)
  14. Gabriel Bortoleto (Audi)
  15. Franco Colapinto (Alpine)
  16. Fernando Alonso (Aston Martin)
  17. Alex Albon (Williams)
  18. Lance Stroll (Aston Martin)
  19. Sergio Pérez (Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. George Russell (Mercedes)
  22. Isack Hadjar (Red Bull)

Así, Checo largará desde el lugar 19, donde buscará remontar posiciones desde el comienzo de la carrera.

11:37 hsHoy

Cómo le fue a Checo Pérez en la carrera Sprint

Sergio “Checo” Pérez enfrentó un sábado complicado en el Gran Premio de Singapur 2026. El piloto mexicano tuvo que abandonar la carrera sprint tras un contacto con Lance Stroll y posteriormente no pudo mejorar en la sesión de clasificación para la carrera del domingo.

Desastre para Checo Pérez: el choque con Stroll lo deja fuera de la sprint y la qualy lo relega al puesto 20 en Singapur

La actividad del mexicano ya había comenzado con dificultades desde este viernes

(REUTERS/Edgar Su)
(REUTERS/Edgar Su)

Este sábado, Sergio “Checo” Pérez vivió una jornada complicada en el Gran Premio de Singapur 2026. Después de abandonar la carrera sprint por un contacto con Lance Stroll, el piloto mexicano tampoco consiguió mejorar su situación en la clasificación y arrancará desde el fondo de la parrilla en la carrera del domingo.

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