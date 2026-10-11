Checo Pérez marcha en el lugar 19 dentro del Gran Premio de Singapur: sigue EN VIVO el minuto a minuto

Sergio “Checo” Pérez se prepara para correr el Gran Premio de Singapur que se llevará a cabo este domingo 11 de octubre a las 6:00 horas (tiempo del centro de México), donde el mexicano buscará seguir encontrando ritmo con un Cadillac que ha sufrido en su temporada de debut como escudería de Fórmula 1.
Cabe mencionar que ya faltan tres semanas para el Gran Premio de México, por lo que habrá que ver si el tapatío puede llegar con mejores resultados de cara a lo que será su carrera de casa.
En pocas líneas:
- Cómo marchan las posiciones en lo más alto de la carrera
- Cómo va Checo Pérez tras la Vuelta 24
- Vuelta 24/62, Max Verstappen comienza a tomar distancia en el liderato
- Vuelta 19/ 62 Undercut de Lewis Hamilton
- Vuelta 13/62 Retiran el auto de Bortoleto
- Vuelta 11/ 62 Problemas con Bortoleto causan Virtual Safety Car
- Vuelta 7/62, Remontada de George Russell
- Comienza la carrera
- Parrilla de salida para el Gran Premio de Singapur
- Cómo le fue a Checo Pérez en la carrera Sprint
Cómo marchan las posiciones en lo más alto de la carrera
Después de la Vuelta 29 y las paradas de ambos pilotos de Ferrari, los pilotos de McLaren ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente, aunque todavía deben la visita a los pits, mientras que los Tifosi van en 4 y 5.
Por su parte, Lewis Hamilton ya se encuentra cerca de su coequipero Charles Leclerc para buscar posiciones de podio.
Cómo va Checo Pérez tras la Vuelta 24
El piloto mexicano desciende en las posiciones y va en el lugar 20, ocupando los últimos lugares de la carrera junto a su compañero de equipo, Bottas.
Vuelta 24/62, Max Verstappen comienza a tomar distancia en el liderato
Ya son más de 8 segundos de ventaja los que saca el piloto neerlandés sobre Charles Leclerc, quien ocupa el segundo puesto.
Vuelta 19/ 62 Undercut de Lewis Hamilton
La escudería italiana optó por parar al piloto británico en pits antes que el resto para no perder posiciones.
Vuelta 13/62 Retiran el auto de Bortoleto
Finalmente, retiran el auto de Bortoleto y la entrada al pit lane se encuentra nuevamente habilitada.
Vuelta 11/ 62 Problemas con Bortoleto causan Virtual Safety Car
Gabriel Bortoleto se queda parado por problemas en la caja de cambios y causa el Virtual Safety Car, por lo que la entrada al pit lane permanece cerrada hasta el retiro del auto.
Vuelta 7/62, Remontada de George Russell
Después de haber largado en la posición 21, George Russell ya marcha en lugar 13.
Comienza la carrera
Max Verstappen tuvo una buena largada y conserva el liderato de la carrera por delante de los pilotos de Ferrari, mientras que Checo Pérez marcha en lugar 18.
Así marchan las posiciones tras la largada:
- Max Verstappen — Red Bull
- Charles Leclerc — Ferrari
- Lewis Hamilton — Ferrari
- Andrea Kimi Antonelli — Mercedes
- Lando Norris — McLaren
- Oscar Piastri — McLaren
- Liam Lawson — RB
- Nico Hülkenberg — Audi
- Pierre Gasly — Alpine
- Carlos Sainz Jr. — Williams
- Esteban Ocon — Haas
- Oliver Bearman — Haas
- Arvid Lindblad — RB
- Franco Colapinto — Alpine
- Alex Albon — Williams
- Gabriel Bortoleto — Audi
- George Russell — Mercedes
- Sergio Pérez — Cadillac
- Fernando Alonso — Aston Martin
- Isack Hadjar — Red Bull
- Valtteri Bottas — Cadillac
- Lance Stroll — Aston Martin
Parrilla de salida para el Gran Premio de Singapur
A continuación, te presentamos cómo será la parrilla de salida para el Gran Premio de Singapur:
- Max Verstappen (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Esteban Ocon (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Alex Albon (Williams)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- George Russell (Mercedes)
- Isack Hadjar (Red Bull)
Así, Checo largará desde el lugar 19, donde buscará remontar posiciones desde el comienzo de la carrera.
Cómo le fue a Checo Pérez en la carrera Sprint
Sergio “Checo” Pérez enfrentó un sábado complicado en el Gran Premio de Singapur 2026. El piloto mexicano tuvo que abandonar la carrera sprint tras un contacto con Lance Stroll y posteriormente no pudo mejorar en la sesión de clasificación para la carrera del domingo.
Este sábado, Sergio “Checo” Pérez vivió una jornada complicada en el Gran Premio de Singapur 2026. Después de abandonar la carrera sprint por un contacto con Lance Stroll, el piloto mexicano tampoco consiguió mejorar su situación en la clasificación y arrancará desde el fondo de la parrilla en la carrera del domingo.