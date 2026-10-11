México

Capturan a 6 personas por robo de más de 500 mil pesos al Ayuntamiento de Cacahotán, Chiapas

Los arrestados presuntamente despojaron del dinero al auxiliar de Egresos cuando lo retiró del banco

Detenidos en Chiapas
Foto: Fiscalía de Chiapas
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Seis personas enfrentan una posible condena de hasta 20 años de prisión tras ser detenidas por su presunta responsabilidad en el robo al Ayuntamiento de Cacahoatán, Chiapas.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó la detención de los seis implicados, quienes habrían cometido el robo el pasado 30 de junio de 2026 tras planear el despojo del dinero.

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El monto asciende a 568 mil 732 pesos, que fueron sustraídos al auxiliar de egresos del municipio cuando salía de una institución bancaria rumbo a las oficinas municipales. La Fiscalía documentó el seguimiento previo que el grupo hizo a la víctima antes de interceptarla.

Seis personas planean y ejecutan el asalto contra el auxiliar de egresos

Los hechos ocurrieron poco después de las ocho de la mañana en el centro del municipio de Cacahoatán, en la región Soconusco. Según el relato del fiscal, los seis implicados “confabularon cometer este hecho delictivo, planearon, estuvieron dando seguimiento a la persona” encargada de manejar los recursos municipales.

Seguridad Chiapas
(Foto: SSPC Chiapas)

La víctima, auxiliar de egresos del ayuntamiento, acababa de retirar el efectivo de un banco y se dirigía a las oficinas municipales cuando fue interceptada. Los seis detenidos fueron identificados como Vicente “N”, Manuel de Jesús “N”, José Iván “N”, Miguel Israel “N”, Adrián “N” y Rodolfo “N”.

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Todos permanecen bajo custodia de las autoridades y enfrentarán el proceso judicial correspondiente por su participación en el robo con violencia agravado perpetrado contra el ayuntamiento.

La Fiscalía pedirá la pena máxima en el juicio

Llaven Abarca anunció que la institución dará seguimiento puntual al proceso judicial contra los seis detenidos. “Vamos a estar muy pendientes de este caso, vamos a darle seguimiento en el juicio y pediríamos la pena máxima de hasta veinte años de prisión por estos seis delincuentes que ya se encuentran detenidos y que van a enfrentar la justicia”, declaró el fiscal.

Seguridad Chiapas
(Foto: SSP Chiapas)

El asalto en Cacahoatán no es un hecho aislado en la entidad. En marzo de 2020, el presidente municipal de Mezcalapa, Juan Alberto Sánchez Hernández, sufrió un asalto al salir de una sucursal bancaria en la Plaza Sol, donde los delincuentes se llevaron 285 mil pesos destinados al pago de nómina municipal.

Los dos casos comparten el mismo mecanismo delictivo: vigilancia previa sobre el trayecto del funcionario e interceptación inmediata después del retiro de efectivo.

Delitos de alto impacto a la baja, plan focalizado en 30 colonias y reducción de violencia familiar y sexual

Fiscal de Chiapas. Crédito: FGE Chiapas
Fiscal de Chiapas. Crédito: FGE Chiapas

La Fiscalía de Chiapas también reportó que, en la última semana de septiembre e inicios de octubre, solo se abrió una carpeta de investigación por delitos de alto impacto en la zona de Tapachula: un robo a casa habitación cometido en la colonia Reforma.

Además, informó que no se registraron homicidios, feminicidios, secuestros ni violaciones en ese periodo. Detalló que por instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Fiscalía presentó un plan focalizado en las colonias con mayor incidencia delictiva: 15 en Tapachula y 15 en Tuxtla Gutiérrez, reforzado a partir del lunes pasado. El esquema se suma a los 53 programas de prevención que coordina la dependencia bajo el paraguas de Prevenir para el Buen Vivir.

Integrantes del Ejercito Mexicano patrullan por una calle en el Estado de México. Imagen de archivo. EFE/ José Luis De La Cruz
Integrantes del Ejercito Mexicano patrullan por una calle en el Estado de México. Imagen de archivo. EFE/ José Luis De La Cruz

En materia de violencia familiar, la dependencia documentó una reducción del 32%: de 44 denuncias la semana antepasada a 30 en la semana más reciente, concentradas en colonias como Tapachula Centro, Los Laureles, Cuapantes, Puerto Madero Centro, Pobres Unidos, Democrática Magisterial y Buenavista.

En paralelo, la Fiscalía reportó una sentencia condenatoria y la detención de siete agresores sexuales en Tapachula, Huehuetán, Tonalá, Arriaga y Mapastepec, con cinco casos de pederastia, dos de abuso sexual y uno de violación, entre víctimas identificadas como cuatro niñas, tres adolescentes y una mujer.

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