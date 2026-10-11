Marcha en Guadalajara: Lemus asegura que hay “todo el derecho de expresarse” en medio de la crisis por la calidad del agua

La concentración está programada para este domingo a las 11:00 horas en la Glorieta Minerva, desde donde partirá hacia Casa Jalisco al mediodía, tras las protestas por líquido turbio y malos olores

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró en un mensaje difundido el sábado que quienes participen en la manifestación de este domingo en Guadalajara tienen “todo el derecho de expresarse”, en medio de las quejas por la calidad del agua en la zona metropolitana.

La concentración está convocada a las 11:00 horas en la Glorieta Minerva, con destino a Casa Jalisco, de acuerdo con El Informador.

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Lo que dijo Lemus sobre la manifestación

En su mensaje, el mandatario estatal afirmó que giró instrucciones para que la marcha se desarrolle de manera ordenada y segura. Añadió que se trabajará para que incluso las familias que lo deseen puedan acudir de forma tranquila, con respeto a quienes decidan participar.

Lemus dijo que entiende la molestia y que escucha la exigencia de los manifestantes. También reconoció que se trata de un “reclamo social” que el gobierno está obligado a atender. En su publicación en X, el gobernador empleó una versión más breve y habló de garantizar que puedan manifestarse de manera pacífica y segura.

¿Qué se sabe de la convocatoria?

Se alista mega marcha por un agua limpia, punto de reunión Domingo 11 de Octubre a las 12pm en la Minerva (Facebook-Vigía De Zapopan)

La movilización fue impulsada por ciudadanos, grupos vecinales, asociaciones civiles, consejos de especialistas y activistas. La reunión está prevista a las 11:00 horas y la salida a las 12:00, con ruta de la Glorieta Minerva a Casa Jalisco.

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Otros medios reportaron que el llamado comenzó a circular en redes sociales mediante un cartel. Uno de ellos precisó que se trata de una convocatoria de origen no confirmado, por lo que no puede atribuirse a una organización, colectivo o partido en particular.

La convocatoria surgió después de los bloqueos del 5 y 6 de octubre en distintos puntos de la zona metropolitana, donde habitantes de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá exigieron soluciones por agua turbia y con malos olores.

La postura del gobierno y los cuestionamientos

La convocatoria ciudadana del domingo en la capital jalisciense condensa semanas de quejas por agua turbia y mala calidad en la zona metropolitana, sin que hasta ahora exista un estudio técnico independiente que confirme la mejoría anunciada por el gobierno. REUTERS/Luis Cortes

El 6 de octubre, Lemus reconoció que la ciudad vive una crisis de agua potable “como nunca antes”. Ese día anunció que se dejaría de usar temporalmente el agua de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala, medida que implica menor disponibilidad del líquido. La rotación del servicio se estimó en seis meses para una primera etapa.

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El gobernador atribuyó el problema a descargas irregulares en el canal que lleva a Las Pintas y aseguró que las acciones no implicarán aumento de tarifas, privatización del servicio ni deuda pública.

Por su parte, el SIAPA reconoció un deterioro significativo de la calidad del agua que ingresaba al canal desde diciembre de 2025, de acuerdo con Expansión. Vecinos consultados por Uno TV dijeron que llevan meses con agua en mal estado.

Entre las exigencias que acompañan la movilización figuran transparentar los análisis de calidad del agua y realizar auditorías y mantenimiento a la red, según medios locales. Además, publicaciones de usuarios en redes responsabilizan a gobiernos de Movimiento Ciudadano por la situación; se trata de opiniones, no de hallazgos oficiales.

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Antecedentes de cooperación con Israel en materia de agua y tecnología

(https://www.gob.mx/conagua/prensa/firman-mexico-e-israel-acuerdo-para-la-remediacion-de-acuiferos)

En redes y medios han circulado cuestionamientos sobre una posible privatización del agua en Jalisco con participación de empresas israelíes. Un análisis de Tribuna de la Bahía señala que, hasta ahora, no está acreditada una privatización del SIAPA ni de la Comisión Estatal del Agua en favor de empresas de ese país, ni se encontró una licitación oficial de 2026 que lo confirme. Lemus ha declarado que el SIAPA no será privatizado.

Existen antecedentes de cooperación previos, pero de otro orden. En noviembre de 2015, la Conagua, entonces dirigida por Roberto Ramírez de la Parra, informó en un comunicado una segunda fase de colaboración técnica con la empresa estatal israelí Mekorot. Incluía una planta piloto en la Comarca Lagunera, un estudio del acuífero profundo de Iztapalapa y trabajos sobre desalinización. Se trató de un acuerdo del gobierno federal.

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En Jalisco, en abril de 2016, el entonces gobernador Aristóteles Sandoval, del PRI, viajó a Israel. De acuerdo con El Informador, el gobierno estatal acordó entonces un intercambio de startups y proyectos tecnológicos, sin relación con el servicio de agua.

La “mejoría” que reporta el Gobierno de Jalisco

Lemus afirmó que, con base en los reportes ciudadanos, ha comenzado a notarse una mejor calidad del agua tras cerrar el flujo de Las Pintas, decisión que consideró correcta. El mandatario había señalado que los especialistas calculaban unas 72 horas para comenzar a ver cambios.

En otra declaración, indicó que ya se constató una mejor calidad del agua que llega a la Planta Potabilizadora 1, en Miravalle, aunque la medida implica 30 % menos agua para la ciudad.

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En la información revisada para esta nota no aparece un estudio técnico independiente que confirme la mejoría. El SIAPA dará a conocer la próxima semana cómo funcionará el esquema de rotación, según anunció el gobernador.

Otros temas del mensaje

En el mismo mensaje, Lemus indicó que el recorrido de la Romería de la Virgen de Zapopan, conocida como La Generala, se coordinará con los gobiernos de Guadalajara y Zapopan ante la lluvia prevista. También recomendó a prestadores turísticos de la costa, principalmente en Puerto Vallarta, cerrar operaciones por el huracán Simón y mantenerse informados mediante la aplicación Jalisco Alerta.