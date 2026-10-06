México

Carlos Salinas de Gortari reapareció en Harvard ante estudiantes mexicanos

El exmandatario rompió su bajo perfil mediático para dialogar con estudiantes en EEUU

PRI: Crónica del Fin - Serie documental
El expresidente priista participó en un conversatorio organizado por estudiantes mexicanos en EEUU.(Cortesía)
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El expresidente Carlos Salinas de Gortari participó este 28 de septiembre de 2026 en un conversatorio en la Universidad de Harvard, su aparición pública más reciente tras años de bajo perfil. El exmandatario, que gobernó México entre 1988 y 1994, asistió al evento “Hablemos de México”, organizado por la Asociación de Estudiantes Mexicanos de Harvard (HUMAS).

El encuentro reunió a estudiantes de posgrado e investigadores interesados en la coyuntura nacional. Salinas compartió experiencias e ideas sobre el país, en un formato dirigido específicamente a la comunidad mexicana que cursa estudios en esa institución.

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El conversatorio tuvo como anfitrión a Diego Salazar, copresidente de HUMAS para el periodo 2026-2027 y estudiante de la Maestría en Administración Pública de la Harvard Kennedy School. Salazar difundió fotografías del encuentro a través de redes sociales.

En su publicación, el estudiante agradeció la presencia del exmandatario con un mensaje directo: “Presidente, muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros sus ideas y experiencias”. El mensaje circuló entre medios y usuarios que documentaron la escasa exposición pública reciente de Salinas.

Carlos Salinas de Gortari
Diego Salazar, copresidente de la Asociación de Estudiantes Mexicanos de Harvard, encabezó el encuentro donde el expresidente habló ante alumnos de posgrado. (Captura de pantalla @diegosalazarguerra)

El perfil alejado de foros públicos

A diferencia de otros expresidentes mexicanos, Salinas de Gortari ha mantenido distancia de medios de comunicación y espacios políticos durante los últimos gobiernos en México. Ese retiro del escrutinio público se extiende desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia hasta la actual administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

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La charla en Harvard rompe con ese patrón de silencio prolongado. No se trató de una conferencia abierta al público general, sino de un espacio académico acotado a la comunidad estudiantil mexicana en esa universidad.

El sexenio que marcó el salinismo en México

Salinas de Gortari llegó a la presidencia en 1988, tras una elección marcada por la caída del sistema de cómputo electoral y acusaciones de fraude que lo acompañaron durante todo su mandato. Su gobierno impulsó la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, vigente a partir de 1994.

Durante su administración se llevó a cabo un amplio proceso de privatización de empresas paraestatales, entre ellas bancos, Teléfonos de México y la siderúrgica nacional. También se reformó el artículo 27 constitucional, lo que permitió la venta y renta de tierras ejidales, un cambio de fondo en el régimen agrario surgido de la Revolución Mexicana.

los asesinos de colosio -México- 27 marzo
La visita a Harvard marca una de las pocas apariciones públicas de Salinas de Gortari. (Cortesía HBO)

El último año de su sexenio estuvo marcado por el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el 1 de enero de 1994, y por los homicidios de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, y de José Francisco Ruiz Massieu, entonces secretario general de ese partido. Meses después de dejar el cargo, el país enfrentó la crisis económica conocida como “el error de diciembre”, que devaluó el peso frente al dólar.

Salinas salió de México poco después del fin de su gobierno y vivió fuera del país durante un periodo prolongado antes de volver a instalarse en territorio nacional. Desde entonces, sus apariciones públicas se han limitado a entrevistas puntuales y comentarios ocasionales en redes sociales, sin la frecuencia mediática de sus primeros años tras dejar el poder.

La aparición en Harvard se suma a ese reducido historial de presencias públicas en los últimos años, esta vez ante un aula compuesta por estudiantes mexicanos radicados en Estados Unidos.

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