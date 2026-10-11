México

Clima en Ecatepec: cuál será la temperatura máxima y mínima este 11 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Ecatepec.

La probabilidad de lluvia para este 11 de octubre en Ecatepec es de 100% durante el día.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la nubosidad será del 98% en el transcurso del día y del 95% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 21.1 grados y un mínimo de 14.1 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 3.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 11.1 kilómetros por hora en el día y los 7.4 kilómetros por hora por la noche

El pronóstico del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Ecatepec

Ecatepec de Morelos es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México (Edomex) y se caracteriza por ser una región en donde la mitad de su territorio tiene clima seco y lluvioso y templado subhúmedo en la restante.

PUBLICIDAD

En Ecatepec la temperatura promedio al año es de 23 grados centígrados, mientras que su rango de precipitación promedio es de 500 a 700 mm. La temporada más húmeda es de mayo a octubre, mientras que la más seca va de noviembre a abril.

Al estar ubicado dentro de la zona conocida como Valle de México, Ecatepec enfrenta problemas ambientales debido a la contaminación, la sobrepoblación y sus actividades industriales, lo que lo convierte en uno de los municipios con la peor calidad del aire.

Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)
Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en EcatepecClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las últimas previsiones para Santiago Ixcuintla: temperatura, lluvias y viento este 11 de octubre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Las últimas previsiones para Santiago Ixcuintla: temperatura, lluvias y viento este 11 de octubre

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Bahía de Banderas este 11 de octubre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Bahía de Banderas este 11 de octubre

Conoce el clima de este 11 de octubre en Acapulco de Juárez

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Conoce el clima de este 11 de octubre en Acapulco de Juárez

Predicción del clima en Mérida para este domingo 11 de octubre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Predicción del clima en Mérida para este domingo 11 de octubre

Conoce el clima de este 11 de octubre en Puebla de Zaragoza

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Conoce el clima de este 11 de octubre en Puebla de Zaragoza
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

Aseguran 18 vehículos en el estacionamiento de un lujoso complejo de apartamentos en Puerto Peñasco: 17 tienen reporte de robo en EEUU

Ataque armado deja un policía herido en Chipilo, Puebla: despliegan operativo con apoyo federal para detener a responsables

Frontera México-EEUU: autoridades estadounidenses presumen desmantelamiento de red de narcodrones

Penal de Mazatlán reanuda visitas familiares tras la jornada de violencia que dejó 12 muertos

ENTRETENIMIENTO

Arturo Barba nos habla de la obra de teatro “El Quinto Paso”, puesta en escena que explora la sombra que tenemos todos los seres humanos

Arturo Barba nos habla de la obra de teatro “El Quinto Paso”, puesta en escena que explora la sombra que tenemos todos los seres humanos

La relación entre Andrea Legarreta y Timbiriche: de cercanía a ignorar al elenco de la nueva serie

Viviana Chávez nos habla de la obra “Si no me acuerdo de ti”

Así se encontraba Jorge Kahwagi antes de su fallecimiento, según Leonardo García

Postal especial de El Laberinto del Fauno en 3D: cómo conseguirla y a partir de cuándo

DEPORTES

Chivas sufre para empatar con Atlas en el Clásico Tapatío: Ángel Sepúlveda marcó el gol tras fallar un penal

Chivas sufre para empatar con Atlas en el Clásico Tapatío: Ángel Sepúlveda marcó el gol tras fallar un penal

De los Hermanos Rodríguez a Checo Pérez: las pilotos que enorgullecen a México en el automovilismo

Rotondi aparece en CU, el estadio donde se convirtió en héroe para el título de Cruz Azul frente a Pumas

Checo Pérez defendió su clasificación y aseguró que solo quienes entienden el deporte valoran su vuelta

Genoa consigue su primera victoria en la Serie A pese al autogol de Johan Vásquez ante Fiorentina