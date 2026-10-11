Beca Rita Cetina 2026: fechas confirmadas para el registro de octubre, cuál es el día límite para realizar la inscripción

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registro para estudiantes de primaria y secundaria públicas del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026 (Gobierno de México)

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La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registro para estudiantes de primarias y secundarias públicas del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026.

Las madres, padres, tutoras y tutores deberán ingresar a la página oficial de la beca con una cuenta Llave MX para poder realizar el trámite que busca incorporar a familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas de educación básica.

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Las Asambleas Informativas de la Beca Rita Cetina comienzan este martes 6 de octubre en las escuelas participantes (X@BecasBenito)

¿Cómo solicitar la Beca Rita Cetina?

El procedimiento se realizará en becaritacetina.gob.mx. Como se mencionó anteriormente, para comenzar, las personas responsables de las y los estudiantes deberán contar con una cuenta Llave MX activa.

La Llave MX es el mecanismo de acceso solicitado para identificar a madres, padres, tutoras y tutores dentro de la plataforma. Quienes no tengan una cuenta deberán crearla con anticipación para evitar que este requisito retrase el trámite.

Durante el registro, la persona responsable deberá capturar sus datos personales y la información de cada estudiante que busca incorporar. La solicitud será revisada posteriormente por las autoridades para continuar con el proceso de incorporación al programa.

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Una mujer presenta información sobre la Beca Rita Cetina, un programa de apoyo para la educación primaria en México. La presentadora muestra un documento oficial con los logotipos del Gobierno de México y Beca Bienestar. El contenido es de naturaleza informativa, abordando preguntas y puntos importantes relacionados con el proceso de la beca para hijos e hijas en educación primaria. La mujer viste un suéter blanco y negro con patrones geométricos y tiene dos trenzas.

Requisitos para la beca

Antes del 26 de octubre, madres, padres, tutoras y tutores deberán verificar que su CURP y la de las y los estudiantes estén certificadas por el Registro Civil. La revisión debe hacerse antes de ingresar a la plataforma.

La certificación de la CURP es uno de los preparativos señalados por la autoridad. Las familias deberán contar con datos correctos de la persona responsable y de cada menor que será registrado en la solicitud.

También deberán tener disponibles los datos personales necesarios para llenar el formulario en línea. Una vez que se envíe el registro, la información pasará por un proceso de validación para definir la incorporación a la beca.

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La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

¿Cuánto dinero da el programa?

Para estudiantes de primaria pública, la Beca Rita Cetina entrega 2,500 pesos por cada alumna o alumno. El recurso se deposita en un pago único durante el ciclo escolar y está destinado a apoyar la compra de útiles y uniformes.

Este monto se entrega por estudiante. Una familia con más de una hija o hijo en primaria pública puede solicitar el apoyo para cada integrante que cumpla con los criterios establecidos en la convocatoria.

En secundaria pública, el programa contempla 1,900 pesos bimestrales por familia. El monto aumenta con 700 pesos por cada estudiante adicional de secundaria que forme parte del mismo hogar.

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Por ejemplo, una familia con dos estudiantes inscritos en secundaria pública podrá recibir el apoyo base de 1,900 pesos, más 700 pesos por el segundo alumno. La regla aplica para estudiantes adicionales que se encuentren en ese nivel educativo.