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Beca Rita Cetina: ¿quién recibe su pago mañana lunes 12 de octubre?

Revisa las fechas de dispersión, los montos por número de estudiantes y las alternativas para comprobar si el apoyo económico ya está disponible

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La Beca Rita Cetina continúa con la entrega de recursos correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026. Este lunes 12 de octubre, las familias beneficiarias deben revisar el calendario de pagos para identificar si les corresponde recibir el depósito, organizado de acuerdo con la inicial del primer apellido registrado.

Según el calendario proporcionado, este lunes es el turno de quienes tienen apellidos que comienzan con la letra M. Los recursos se entregan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que las familias pueden consultar su saldo para confirmar que el dinero esté disponible.

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El programa representa un respaldo para los hogares con estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas. Para evitar confusiones, es importante distinguir entre la fecha asignada para el depósito y la confirmación de que los recursos ya se reflejan en la cuenta. Por eso, además de consultar el calendario, conviene utilizar los canales oficiales para verificar cada caso.

¿Qué letras reciben el pago de la Beca Rita Cetina en octubre?

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La dispersión de octubre se distribuye en varias jornadas para organizar la entrega de los apoyos. Si necesitas identificar cuándo corresponde el depósito según la inicial del apellido, este es el calendario proporcionado para el periodo:

  • A, B: lunes 5 de octubre.
  • C: martes 6 de octubre.
  • D, E, F: miércoles 7 de octubre.
  • G: jueves 8 de octubre.
  • H, I, J, K, L: viernes 9 de octubre.
  • M: lunes 12 de octubre.
  • N, Ñ, O, P, Q: martes 13 de octubre.
  • R: miércoles 14 de octubre.
  • S: jueves 15 de octubre.
  • T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 16 de octubre.

El calendario señala que los depósitos comenzaron el lunes 5 de octubre con los apellidos que inician con A y B. La última jornada está prevista para el viernes 16, cuando corresponde el turno de las letras T, U, V, W, X, Y y Z. Esta distribución permite que las familias identifiquen su fecha de referencia sin tener que acudir diariamente a una sucursal para preguntar por el pago.

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Si la fecha asignada ya pasó y el dinero todavía no aparece, lo recomendable es revisar el estatus individual y comprobar el saldo de la tarjeta. La programación sirve para ubicar el turno de cada beneficiario, pero no sustituye la consulta directa de la cuenta. También es importante evitar compartir los datos bancarios con desconocidos que prometan acelerar la entrega del apoyo.

¿Cuánto dinero depositan por la Beca Rita Cetina?

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Para el periodo señalado, el apoyo descrito corresponde a estudiantes de secundaria y contempla un depósito de mil 900 pesos por familia con un alumno inscrito. En los hogares que tienen más de un estudiante beneficiario, se agregan 700 pesos por cada alumno adicional, de acuerdo con los montos proporcionados para este esquema.

Las cantidades quedan distribuidas de la siguiente manera:

  • 1 alumno: mil 900 pesos.
  • 2 alumnos: 2 mil 600 pesos.
  • 3 alumnos: 3 mil 300 pesos.

Por ejemplo, una familia con dos estudiantes recibiría 2 mil 600 pesos, mientras que otra con tres alumnos obtendría 3 mil 300 pesos. Estos montos permiten calcular cuánto corresponde según el número de estudiantes considerados en el apoyo. Para conocer la cantidad exacta de cada caso, es importante revisar la información registrada en el programa.

Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, sin intermediarios, y el esquema contempla pagos bimestrales, excepto durante julio y agosto por el periodo vacacional. Las familias deben tener presente que los montos descritos corresponden a la modalidad señalada para secundaria y no necesariamente aplican a otras modalidades o etapas de incorporación al programa.

¿Cómo comprobar si el depósito ya llegó a la tarjeta?

Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)
Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)

Una de las alternativas para revisar el pago es el Buscador de Estatus de la Beca Rita Cetina, disponible en el sitio oficial del programa. Para realizar la consulta, se necesita ingresar la CURP del beneficiario y revisar la información que aparece en pantalla.

También se puede comprobar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o mediante la aplicación móvil de la institución bancaria. Otra opción es llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta para consultar el saldo.

Asimismo, la línea 55 1162 0300 brinda atención de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 14:00 horas. La Beca Rita Cetina comenzó a operar en 2025 con una primera etapa dirigida a estudiantes de secundaria de escuelas públicas y posteriormente amplió su alcance a otros niveles de educación básica; por ello, las familias deben consultar los avisos oficiales para conocer las condiciones vigentes de cada modalidad.

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