Así se encontraba Jorge Kahwagi antes de su fallecimiento, según Leonardo García

El actor habló del ex diputado tras su fallecimiento el 30 de septiembre del 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Leonardo García, figura de la actuación mexicana, atendió a los medios de comunicación para recordar a Jorge Kahwagi (1968-2026), con quien mantuvo una relación de amistad hasta el día de su fallecimiento.

El hijo del primer actor, Andrés García (1941-2023), reveló que Jorge Kahwagi “llevaba siete años muy enfermo” y la última vez que platicó con él fue hace dos semanas, asegurando que se encontraba “perfecto, estaba bien”.

PUBLICIDAD

“Lo extraño mucho, En paz descanse, pero ya estaba ya llevaba siete años muy enfermo, estuvo en coma dos veces, se nos fue muy pronto caray, que lastima”, declaró Leonardo García con la voz entre cortada.

“Hablaba yo con él esporádicamente y pues tuvo bacterias y luego algunas enfermedades y luego como que en el colon, yo creo que se juntaron muchas cosas, pero que haya sido una sola cosa, no, fueron varias. Hablé con él hace quince días y estaba perfecto, estaba bien”. añadió el actor mexicano.

En ese misma línea, Leonardo García contó que Roberto Palazuelos, quien hizo público el fallecimiento de Jorge Kahwagi el pasado 30 de septiembre del 2026, le llamó por teléfono para darle la noticia y posteriormente el actor habló con el primo hermano del exboxeador para conocer las causas de su muerte.

PUBLICIDAD

“Me habló (Roberto) Palazuelos y fue el que me dijo, en la mañana cuando se murió, luego hablé con su primo hermano, bueno parece que empezó con un derrame y después sufrió un paro cardiaco, es una pérdida muy dolorosa”, lamentó Leonardo García al hablar sobre Jorge Kahwagi con los miembros de prensa.

Jorge Kahwagi murió a los 58 años: su fallecimiento conmocionó a México

Fungió como empresario, diputado y boxeador profesional. Stephens/CUARTOSCURO.COM

El nombre de Jorge Antonio Kahwagi Macari vivirá por siempre en el recuerdo de las y los mexicanos tras su fallecimiento a los 58 años de edad. Antes de desaparecer del foco público se desempeñó como empresario, abogado y exboxeador profesional

La noticia circuló como reguero de pólvora tras el anuncio difundido por Roberto Palazuelos, quien publicó una fotografía de ambos y expresó sus condolencias a la madre de Kahwagi, Sonja, y a sus hermanas, Sonja y Layla.

PUBLICIDAD

“Vuela alto querido Jorge (Kahwagi), así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido”, escribió el actor en sus redes sociales: “Me uno al dolor de doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro”. añadió el empresario.

Manuel Velasco, quien coincidió con Jorge Kahwagi en la Cámara de Diputados tras ser diputado federal, también confirmó el fallecimiento y publicó un mensaje para despedir a Jorge Kahwagi.

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari... Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz”, compartió el legislador.

PUBLICIDAD

Jorge Kahwagi compartía reflexiones sobre la vida antes de alejarse de las redes sociales

El empresario y exboxeador murió a los 58 años de edad (X / Jorge Kahwagi )

Parte de los usuarios que siguieron la carrera de Jorge Kahwagi recordaron algunos de los mensajes de reflexión que compartía el abogado en su cuenta oficial de X, otrora Twitter, antes de su desaparición de los medios digitales en el año 2019.

Jorge Kahwagi se inspiró en los filósofos: Epicuro, Lao Tse, Hipócrates, Tales de Mileto, Albert Einstein, Victor Pauchet, Alphonse de Lamartine, por mencionar a algunos para compartir frases que conmovieron a los integrantes de su comunidad de seguidores.

“No es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos lo que constituye nuestra abundancia”. “Madre: la palabra más bella pronunciada por el ser humano”, “Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad”, “La felicidad del cuerpo se funda en la salud; la del entendimiento, en el saber”, “En medio de la dificultad reside la oportunidad”.

PUBLICIDAD

Jorge Antonio Kahwagi Macari se alejó de la exposición pública durante sus últimos años de vida. Sus cuentas dejaron de estar activas a partir del 2019, luego de una crisis médica que él mismo dio a conocer en ese momento y que alertó a sus fans.

“Por este medio, quiero agradecer a todos mis amigos su preocupación por mi salud. Les quiero manifestar que se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes”, hizo saber Jorge Kahwagi un 8 de abril del 2019.

La carrera de Jorge Kahwagi en el boxeo profesional estuvo marcada por la polémica

El mexicano ganó todas sus peleas pero la polémica no lo dejó en paz. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

Jorge Kahwagi Macari se metió a los cuadriláteros para hacer su debut en el box profesional en noviembre del 2001, pero la trayectoria que construyó entre los encordados estuvo marcado por sus triunfos tempraneros y por cuestionamientos sobre la calidad de algunos de sus contrincantes.

PUBLICIDAD

Kahwagi disputó once peleas entre 2001 y 2005 y ganó todos sus combates por nocaut. En 2002 obtuvo el campeonato mexicano de peso crucero y también consiguió cinturones latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Su trayectoria generó polémica debido a los antecedentes de algunos de sus oponentes. Cuatro de ellos: Perry Williams, Richard Wilson, Dwayne Swift y Buck Smith, fueron investigados por el FBI ante presuntos pagos para perder sus combates.

Las sospechas alimentaron las críticas hacia Jorge Kahwagi sobre la legitimidad de ciertos resultados, aunque los reportes mencionados no establecen una sanción contra Kahwagi por esos hechos.

PUBLICIDAD

En 2015, Jorge Kahwagi regresó al ring para enfrentar a Ramón Olivas en Cebú, Filipinas. La pelea acabó después de 40 segundos, cuando el árbitro detuvo el combate tras un golpe a la mandíbula y declaró ganador al ex diputado. Después de ese combate, no volvió a boxear de manera profesional.