Rumbo a 2030: Harfuch obtiene 40% de las preferencias entre morenistas, según encuesta

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana encabeza las preferencias para convertirse en candidato presidencial de Morena

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Omar García Harfuch encabeza las preferencias de los simpatizantes de Morena rumbo a la elección presidencial de 2030, con 40 por ciento de las respuestas, de acuerdo con la más reciente encuesta titulada El camino a Palacio Nacional. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se coloca por encima de otros perfiles del partido, entre ellos Marcelo Ebrard y Clara Brugada.

El estudio también evaluó un posible escenario electoral con representantes de distintas fuerzas políticas. En ese ejercicio, García Harfuch obtuvo el mayor porcentaje de preferencias, seguido por Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano (MC), y Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN).

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Los resultados corresponden a un levantamiento telefónico realizado entre el 27 y el 29 de septiembre de 2026. La medición incluyó mil encuestas robotizadas aplicadas de manera aleatoria simple en la República Mexicana.

Harfuch encabeza las preferencias para la candidatura presidencial de Morena

Ante la pregunta de CE Research sobre quién les gustaría que fuera el candidato presidencial de Morena en 2030, el 40 por ciento de los encuestados eligió a Omar García Harfuch.

Omar García Harfuch encabeza las preferencias para la candidatura presidencial de Morena rumbo a 2030, con el 40% de las respuestas, según una encuesta de CE Research realizada del 27 al 29 de septiembre de 2026

En segundo lugar se ubicó Marcelo Ebrard, secretario de Economía, con el 22 por ciento de las preferencias, lo que representa una diferencia de 18 puntos porcentuales respecto al titular de Seguridad federal.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ocupó la tercera posición con el 13 por ciento de las respuestas.

El resto de los perfiles incluidos en la medición obtuvo porcentajes menores. Mara Lezama registró el 8 por ciento, mientras que Gerardo Fernández Noroña, identificado con el Partido del Trabajo (PT), alcanzó el 6 por ciento. Andrés López Beltrán se ubicó al final de la lista, con el 3 por ciento de las preferencias.

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De acuerdo con estos resultados, García Harfuch concentra la mayor proporción de respuestas entre los personajes de Morena considerados en el sondeo. Sin embargo, las cifras reflejan las preferencias registradas durante el periodo de levantamiento y no constituyen una definición oficial de la candidatura presidencial del partido.

Así quedarían las preferencias electorales rumbo a 2030

CE Research también planteó un escenario electoral hipotético mediante la pregunta sobre por quién votarían los encuestados si esa fuera la boleta presidencial de 2030.

En este ejercicio, Omar García Harfuch obtuvo el 25 por ciento de las preferencias, con lo que se colocó en el primer lugar entre los perfiles considerados.

Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, apareció en la segunda posición con el 19 por ciento, mientras que Ricardo Anaya, del PAN, registró el 15 por ciento.

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Por su parte, Ricardo Salinas Pliego, contemplado como candidato independiente en el escenario planteado por la encuesta, obtuvo el 13 por ciento de las respuestas. Alejandro Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ubicó al final de la lista, con el 9 por ciento.

Los resultados muestran que García Harfuch también encabezó este segundo ejercicio, en el que se incluyeron figuras vinculadas con diferentes opciones políticas.

No obstante, se trata de una proyección hipotética construida a partir de las respuestas de los participantes. Por ello, los porcentajes no deben interpretarse como una predicción definitiva del resultado de la elección presidencial de 2030.

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Claudia Sheinbaum registra 69% de aprobación al cierre de septiembre

La encuesta de CE Research también evaluó la percepción ciudadana sobre el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien terminó septiembre de 2026 con un nivel de aprobación del 69 por ciento.

Dentro de las respuestas favorables, el 29 por ciento de los encuestados calificó su desempeño como muy bueno, mientras que el 40 por ciento lo consideró bueno. En conjunto, ambas categorías representan el 69% de aprobación reportado por la medición.

De acuerdo con el comunicado de CE Research, el resultado significó una disminución de un punto porcentual respecto a la medición anterior.

Este indicador forma parte del estudio El camino a Palacio Nacional, que además de medir la aprobación presidencial explora las preferencias sobre posibles aspirantes y escenarios electorales para los comicios de 2030.

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¿Cómo se realizó la encuesta de CE Research?

El estudio se llevó a cabo mediante mil encuestas telefónicas robotizadas, seleccionadas de manera aleatoria simple en la República Mexicana.

El levantamiento se realizó del 27 al 29 de septiembre de 2026. La empresa reportó un margen de error de ±2.53 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 por ciento.

Estos datos técnicos permiten contextualizar los resultados y conocer las características generales de la medición. Como ocurre con cualquier encuesta, las cifras representan las respuestas obtenidas durante el periodo estudiado y deben interpretarse considerando la metodología empleada.

Con este ejercicio, CE Research presenta una fotografía de las preferencias registradas al cierre de septiembre de 2026: Omar García Harfuch aparece al frente de las opciones de Morena para la candidatura presidencial y también lidera el escenario electoral hipotético planteado por la encuestadora, mientras Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación reportada del 69 por ciento

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Los resultados no determinan quién será el candidato de Morena ni anticipan de manera concluyente el desenlace de la elección presidencial de 2030.