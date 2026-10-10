Rotondi aparece en CU, el estadio donde se convirtió en héroe para el título de Cruz Azul frente a Pumas

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

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Carlos Rodolfo Rotondi activó sus redes sociales para compartir diversas historias de Instagram, donde se le observa desde la cancha del estadio Olímpico Universitario, sede donde se consolidó como el héroe del Club de Futbol Cruz Azul para el título del Clausura 2026 de la Liga Mx.

El extremo argentino subió una fotografía desde Ciudad Universitaria para felicitar a su amigo Facu Alanís por su cumpleaños. En el post Rodonti aparece con él sobre el terreno de juego del recinto que su nombre quedó marcado por ser el futbolista que le dio la décima estrella a la Máquina Cementera.

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Rodolfo Rotondi pasó de villano a héroe por recibir una pelota dentro del área, darse la media vuelta y vencer a Keylor Navas para la voltereta celeste y de paso la celebración del título del Clausura 2026 de la Liga Mx, rompiendo una malaria de cinco años sin que Cruz Azul saliera campeón.

El jugador argentino se perderá el duelo contra Pumas UNAM en CU (Captura de pantalla )

Para la afición de los Pumas, la identidad de Rotondi no la quieren ver en el campo de batalla por traer el mal recuerdo de la final pasada en la que soñaron con levantar el campeonato bajo el mando de Efraín Juárez y así romper una sequía de 15 años sin una copa de Primera División.

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Rotondi, que la afición cruzazulina criticó por sus errores contra el Club América en duelos de fase final, a la fecha es el hombre que más arropa el público y anhelan su regreso al arrastrar una lesión de fascitis plantar severa en el pie derecho.

¿Cuándo regresará a jugar Rodolfo Rotondi con Cruz Azul?

Rotondi celebra la décima tras anotar el gol de la victoria en Ciudad Universitaria REUTERS/Eloisa Sánchez

En entrevista con Adrián Esparza Oteo, el argentino destapó el día y el partido que volvería a las canchas al estar en la parte final de su rehabilitación más larga desde que llegó al Futbol Mexicano.

“Muy contento de poder estar sin dolor, así que ya estamos en la última etapa de recuperación. Esta lesión viene más o menos por jornada 9 del torneo pasado, nunca había tenido una lesión como ésta de larga, tantos días, como mucho eran de tres semanas, fue mucho fastidio”, comentó Rodo Rotondi.

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“Yo creo que con FC Juárez si Dios quiere ya podría volver”, añadió el jugador de Cruz Azul confirmando que no estará para el duelo de este fin de semana contra los Pumas de la UNAM en el estadio México 68 tras la final del torneo anterior.

Cruz Azul sufriría otras bajas para el duelo vs Pumas

La Máquina con gol de Rotondi se coronó por décima vez en la Liga Mx. (AP Foto/Fernando Llano)

Además de Rodolfo Rotondi, el campeón Cruz Azul perdería jugadores fundamentales para el duelo de la fecha 11 ante los Pumas de la Universidad. De acuerdo con reportes desde la Noria, Gonzalo Piovi y José Paradela también están en duda para este partido.

El pasado jueves el zaguero central, Gonzalo Piovi, no entrenó al parejo del primer equipo mientras José Paradela sigue en recuperación por una molestia muscular que lo dejaría fuera de la convocatoria del técnico mexicano Joel Huiqui, quien dejó un mensaje contundente en conferencia de prensa.

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Cruz Azul, yo lo dije y lo he dicho muchas veces, no solamente tiene una casa hoy que estamos participando en el estadio, sino tenemos una casa en México y eso lo han demostrado la afición en todo momento", declaró el estratega celeste.

“En cada ciudad que nosotros vamos, vemos una respuesta de la gente increíble. En Estados Unidos, vemos una respuesta maravillosa y creo que eso para mí es lo más importante, el equipo sabe que nuestra casa es México. Para mí, eh, lo más importante es que ellos sepan que donde van a ir y pararse siempre van a ir representados con una afición y la afición de nuestro equipo va a ir a apoyarnos”, agregó Joel Huiqui.

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¿Cuándo y a qué hora jugará Cruz Azul contra Pumas en CU?

El argentino se perderá el encuentro frente a los Universitarios. REUTERS/Eloisa Sanchez

El duelo que muchos aficionados, principalmente de los Pumas, llaman el Clásico de la Obsesión, se llevará a cabo el día domingo 11 de julio en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

La rivalidad entre Cruz Azul y Pumas concluirá toda actividad de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. La Máquina marcha en séptimo lugar con 16 unidades y los Auriazules ocupan la duodécima posición con 12.