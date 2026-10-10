México

“Respeten nuestra privacidad”: Familia de Natanael Cano habla de la salud del cantante tras cancelar shows

El cantante se retira temporalmente de la música

Natanael Cano lleva gafas de sol y enciende un cigarrillo con un encendedor, frente a una piscina
El cantante mexicano Natanael Cano enciende un cigarrillo frente a una piscina al aire libre. (Instagram: Natanael Cano)
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La familia del cantante Natanael Cano emitió un comunicado oficial en el que pidieron respeto a su privacidad, luego de que el intérprete de corridos tumbados cancelara las diez fechas restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1 Tour 2026.

La decisión busca que el artista se enfoque en mejorar su salud física y mental, según confirmó su familia este viernes 9 de octubre.

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“Antes de ser músico y artista, Natanael es nuestro hijo y, por eso, como familia y de la mano de Dios, hemos tomado la decisión de ayudarlo a mejorar su salud física y mental”, señaló el comunicado firmado por la familia Cano. El texto se difundió un día después de que el equipo laboral del cantante anunciara la suspensión de su gira.

La cancelación afecta diez presentaciones programadas entre el 17 de octubre y el 5 de diciembre en nueve ciudades de México. Del total de 13 conciertos contemplados en el recorrido, Natanael Cano solo alcanzó a realizar tres antes de la suspensión definitiva de sus actividades.

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El equipo de Natanael Cano anunció primero la cancelación de su gira

Equipo de Natanael Cano anuncia la cancelación de su gira
Equipo de Natanael Cano anuncia la cancelación de su gira

El comunicado inicial que suspendió las presentaciones del cantante fue publicado el jueves 8 de octubre a través de la cuenta de su sello discográfico Los CT Records. El texto, firmado por el “Equipo de Natanael Cano”, informó la decisión de cancelar las presentaciones de la gira en México, así como apariciones públicas y demás compromisos laborales.

“Después de una cuidadosa evaluación, Natanael Cano ha tomado la decisión de posponer las fechas restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1 para enfocarse en su salud y bienestar”, señaló el texto difundido por su representación. El comunicado no detalló el padecimiento que enfrenta el intérprete ni mencionó diagnóstico, tratamiento u hospitalización.

La gira de Natanael Cano arrancó el 18 de septiembre con dos presentaciones agotadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. El cantante llegó a presentarse en tres fechas antes de que su equipo decidiera detener por completo el resto del recorrido programado para el cierre de 2026.

La familia Cano respalda la decisión tomada por el equipo laboral del cantante

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Natanael Cano (Instagram)

El comunicado de la familia llegó un día después del anuncio del equipo de trabajo y confirmó que respaldan la pausa indefinida en las actividades profesionales de Natanael Cano. “Como ya publicó el equipo laboral de Nata, a tomarse un tiempo fuera de los escenarios”, se lee en el mensaje firmado por los familiares del cantante.

La declaración familiar buscó separar la figura pública del artista de su identidad como hijo dentro del núcleo familiar. “Este proceso es por el bien de nuestro hijo y de Natanael Cano, el artista. Estamos seguros que volverá y nos dará su mejor versión”, expresaron en el comunicado.

Al cierre del mensaje, la familia agradeció el cariño del público hacia el cantante y solicitó un espacio de privacidad durante este periodo. “Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este tiempo”, concluyó el texto firmado por Ruben Cano Lopez y la familia Cano.

Diez conciertos de Natanael Cano quedaron pospuestos sin fecha de reprogramación

Hasta el momento el cantante no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales. (Instagram)
Hasta el momento el cantante no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales. (Instagram)

Las presentaciones suspendidas incluyen Mérida, programada para el 17 de octubre en el Foro GNP Seguros, y Veracruz, prevista para el 30 de octubre en el Estadio Beto Ávila. También queda cancelado el concierto en Puebla del 31 de octubre en el Auditorio GNP Seguros.

La lista continúa con Toluca, agendada para el 6 de noviembre en el Estadio Toluca 80, y Oaxaca, prevista para el 7 de noviembre en el Auditorio de la Guelaguetza. Mexicali, Morelia, Monterrey y Torreón completan las fechas pospuestas entre el 14 y el 28 de noviembre.

El cierre de la gira, programado para el 5 de diciembre en la Arena GNP Seguros de Acapulco, también quedó cancelado. El equipo del artista no ha anunciado una fecha de reprogramación y solo indicó que Natanael Cano regresará a los escenarios “cuando pueda retomar sus actividades”.

Los boletos de los conciertos cancelados serán reembolsados en el punto de venta original

Natanael Cano cantó corridos en la Feria de Aguascalientes (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)
Natanael Cano cantó corridos en la Feria de Aguascalientes (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

El comunicado del equipo laboral precisó que los boletos adquiridos para las diez presentaciones canceladas serán reembolsados a través de las boleteras donde se realizó la compra original. Los fanáticos que hayan adquirido entradas deberán contactar directamente a cada punto de venta para solicitar el reintegro correspondiente.

Al corte de esta información no existe una fecha estimada para el regreso del cantante a los escenarios. Cualquier versión sobre un padecimiento específico, ya sea de salud mental o de otra naturaleza, permanece sin confirmación oficial por parte del equipo o la familia de Natanael Cano.

La suspensión de la gira se produjo días después de que circulara en redes sociales un video en el que el cantante aparecía dañando una camioneta de su propiedad. Ni el equipo de trabajo ni la familia del artista han vinculado públicamente ese episodio con los motivos de salud mencionados en los comunicados oficiales.

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