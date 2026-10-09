Natanael Cano cancela el resto de su gira por motivos de salud: cuál es el estado del cantante

El cantante mexicano Natanael Cano enciende un cigarrillo frente a una piscina al aire libre. (Instagram: Natanael Cano)

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Natanael Cano suspende las diez fechas restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1 Tour 2026 “para concentrarse en su salud y bienestar”, según un comunicado difundido por su equipo este jueves 8 de octubre. La cancelación afecta presentaciones programadas entre el 17 de octubre y el 5 de diciembre en nueve ciudades de México.

El comunicado, enviado por la representación del cantante, no detalla el padecimiento que enfrenta el intérprete de corridos tumbados. Tampoco menciona diagnóstico, tratamiento, hospitalización ni un periodo estimado de recuperación.

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Del total de 13 conciertos contemplados en el recorrido, Natanael Cano solo alcanzó a realizar tres antes de la suspensión. La gira arrancó el 18 de septiembre con dos presentaciones agotadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

El cantante Natanael Cano interpreta un tema musical durante una actuación en vivo frente a un escenario decorado con pantallas e iluminación. (Selene Miranda/Infobae México)

El comunicado pide respeto a la privacidad del artista

“Después de una cuidadosa evaluación, Natanael Cano ha tomado la decisión de posponer las fechas restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1 para enfocarse en su salud y bienestar”, señala el texto difundido por su equipo.

El mensaje agrega: “Entendemos que esta noticia será decepcionante para los fans que tenían planeado asistir a los conciertos, y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar”.

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La representación del cantante sonorense cierra el comunicado con una petición directa al público y a los medios: “se respete la privacidad de Natanael y su familia durante este tiempo”.

Equipo de Natanael Cano anuncia la cancelación de su gira

Un video donde apedrea su camioneta desata especulación en redes

El anuncio de cancelación llega un día después de que Natanael Cano compartiera en sus historias de Instagram un video en el que lanza piedras contra una Mercedes-AMG G 63 de su propiedad, valuada en alrededor de 5,000,000 de pesos. Antes de arrojar la primera piedra escribió: “Pero de otro color está, no me gusta ya”.

Las imágenes muestran impactos en la parte trasera, una ventana y la zona frontal del vehículo. Minutos después, el cantante publicó otra historia en la que aseguró que el clip había sido generado con inteligencia artificial, versión que ningún usuario ha podido confirmar de forma independiente, pues él mismo fue quien compartió originalmente el material.

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El episodio ocurrió horas después de que Natanael escribiera en otra publicación que buscaba a una mujer para regalarle una camioneta y relojes Rolex. La combinación de ambos mensajes generó múltiples reacciones en TikTok y X, donde algunos usuarios hablaron de un presunto “brote psicótico” y otros especularon que el cantante pudo haber consumido alguna sustancia al momento de grabar.

Un video difundido en redes sociales atribuido al cantante Natanael Cano muestra al cantante sosteniendo una piedra frente a una camioneta negra.

No existe información médica pública que respalde ninguna de esas interpretaciones. Los videos permanecieron disponibles por varias horas antes de ser eliminados de sus historias, aunque ya habían sido descargados y recirculados en otras plataformas.

Diez fechas quedan pospuestas sin reprogramación confirmada

Las presentaciones suspendidas incluyen Mérida, el 17 de octubre en el Foro GNP Seguros; Veracruz, el 30 de octubre en el Estadio Beto Ávila, y Puebla, el 31 de octubre en el Auditorio GNP Seguros.

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También quedan pospuestos los conciertos de Toluca, el 6 de noviembre en el Estadio Toluca 80; Oaxaca, el 7 de noviembre en el Auditorio de la Guelaguetza, y Mexicali, el 14 de noviembre en el estacionamiento de la Ciudad Deportiva.

El cierre de la gira, previsto para el 5 de diciembre en la Arena GNP Seguros de Acapulco, también se cancela. Antes de esa fecha estaban programadas las paradas de Morelia (21 de noviembre), Monterrey (27 de noviembre) y Torreón (28 de noviembre).

El cantante Natanael Cano interpreta un tema junto a un invitado sobre una escenografía iluminada por un foco durante su concierto en el Estadio GNP Seguros. (X)

El equipo del artista no ha anunciado una fecha de reprogramación. Solo indicó que el cantante regresará a los escenarios “cuando pueda retomar sus actividades” y pidió paciencia a quienes esperaban las presentaciones.

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Los boletos se reembolsarán a través de las boleteras originales

El comunicado precisa que los boletos adquiridos para los conciertos cancelados serán reembolsados mediante los puntos de venta donde se realizó la compra original. Se pidió a los compradores mantenerse atentos a los canales oficiales de cada boletera para conocer el procedimiento específico.

El video de la camioneta se suma a una cadena reciente de controversias legales en torno al cantante. A inicios de 2026, Cano evitó ser vinculado a proceso por una investigación relacionada con un Chevrolet Corvette reportado como robado en Phoenix, Arizona, localizado posteriormente en Sonora.

Natanael Cano cantó su narcocorrido más polémico en el Flow Fest 2025. (Instagram)

Al corte de este 8 de octubre no existe información clínica adicional sobre el estado de salud del cantante. Cualquier lectura sobre un posible episodio de salud mental permanece sin confirmación oficial, mientras su representación mantiene el mensaje limitado a “motivos de salud y bienestar”.

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