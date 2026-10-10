Protesta de mujeres trans y trabajadoras sexuales en la alcaldía Cuauhtémoc termina en confrontación: “Intentaron asesinarnos”, acusa colectiva

Los colectivos señalaron que la protesta fue para solicitar dialogar con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. | Instagram Justicia Histórica Trans

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Colectivos de mujeres trans, trabajadoras sexuales e integrantes de la comunidad LGBT realizaron una protesta en la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de la Ciudad de México, que derivó en un fuerte enfrentamiento entre manifestantes, policías e incluso trabajadores de dicha demarcación.

La confrontación dejó un saldo de varias personas lesionadas, entre las manifestantes y trabajadores de la Cuauhtémoc, de acuerdo con las colectivas y la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. ¿Qué ocurrió?

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Protesta en explanada de la alcaldía Cuauhtémoc

En videos publicados por diversas colectivas que documentaron la protesta, se ve a las manifestantes reunidas en la explanada de la alcaldía, para exigir justicia por la agresión que se registró el pasado 6 de octubre encontra del integrantes de la organización Médicos Sin Froteras México, durante una jornada de salud sexual en la Calzada de Tlalpan.

Destacaron que a esto último, se sumaron denuncias por agresiones físicas, actos discriminatorios, hostigamiento y pérdida de insumos médicos, presuntamente cometidas por parte del personal y el dueño del Hotel MAGA, ubicado en la misma vialidad.

Por ello, ayer, las manifestantes acudieron a la alcaldía para exigir una reunión con la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, con el objetivo de exigir justicia por la agresión, la clausura del hotel MAGA y de crear un protocolo contra feminicidios y transfemnincidios, al señalar que en los hoteles y moteles son donde hay una mayor incidencia de estos delitos..

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No obstante, al señalar una negativa por parte de la alcaldía, las manifestantes irrumpieron en las oficinas, en medio de gritos de justicia y de respeto al trabajo sexual.

Las colectivas acusaron que los policías y el personal de la alcaldía respondió con agresiones, que incluyeron el uso de extintores, palos y piedras, en contra de las manifestantes y contra periodistas que documentaban los hechos.

En un comunicado, la organización ‘LLECA, escuchando la calle AC’, acusó que el actuar por parte del persona de la alcaldía “no fue una agresión” sino uno intento de asesinato.

“Hoy, 9 de octubre, trabajadoras sexuales, mujeres trans y organizaciones aliadas nos manifestamos frente a la Alcaldía Cuauhtémoc para exigir justicia por los hechos ocurridos el pasado 6 de octubre durante una jornada de salud sexual en Calzada de Tlalpan.

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“No fueron agresiones, intentaron asesinarnos. Así lo denunciamos y así exigimos que se nombre la violencia que vivimos. ¡Exigimos justicia, protección para nuestras compañeras y que estos hechos no queden impunes!“, se lee en el comunicado.

Las organizaciones también denunciaron que por la agresión diversas manifestantes resultaron lesionadas e incluso fueron trasladadas al hospital Rubén Leñero.

Alessandra Rojo de la Vega acusa agresión contra trabajadores de Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega acusó a las manifestantes de llegar a las oficinas con palos y piedras, así como de golpear a integrantes de su equipo y causar destrozos, además de destruir o sustraer computadoras.

El señalamiento ocurre después de que el PAN la designa como Coordinadora de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Cuauhtémoc.

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Acción Nacional sostuvo que las críticas y descalificaciones contra la edil aumentan tras esa designación, anunciada este 8 de octubre junto con los nombramientos de Carlos Orvañanos y Luis Mendoza.

Rojo de la Vega afirma que personal de la alcaldía y del equipo jurídico recibió a las manifestantes desde el inicio para escuchar sus demandas. Entre ellas menciona solicitudes de vivienda e información sobre predios vacíos o abandonados.

La funcionaria sostiene que esos asuntos no corresponden a las atribuciones de la demarcación y que, después de ese diálogo, comenzaron los actos violentos.

La alcaldesa rechaza que su administración haya ignorado las demandas de las personas trans. También señala que la alcaldía cuenta con un programa de apoyo económico para la salud de integrantes de la comunidad LGBT, del que algunas manifestantes serían beneficiarias.

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El ángulo político está en la respuesta del PAN. El partido respalda a Rojo de la Vega, presenta los ataques como una forma de intimidación y vincula el episodio con su nuevo papel partidista.

Para la dirigencia, las diferencias deben resolverse con resultados y competencia democrática, no con descalificaciones personales o violencia.

Rojo de la Vega anuncia denuncias para identificar a quienes participaron y establecer si hubo personas detrás de los hechos.

Su postura resume el mensaje: reconoce el derecho a plantear demandas, pero sostiene que ninguna causa justifica agredir a trabajadores ni dañar instalaciones públicas.