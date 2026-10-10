México

“El Serafín” se queda en prisión: vinculan a proceso presunto integrante del Cártel de Sinaloa buscado por homicidio

Jorge Said Salgado Mendoza, de 21 años, fue detenido junto con su padre y otro hombre; autoridades lo señalan como integrante de una célula vinculada con el Cártel de Sinaloa

Jorge Said Salgado Mendoza, alias “El Serafín”, fue detenido en Tijuana con un arma larga, cartuchos, equipo táctico y metanfetamina. (X @adelanavarro)
Jorge Said Salgado Mendoza, alias “El Serafín”, fue detenido en Tijuana con un arma larga, cartuchos, equipo táctico y metanfetamina. (X @adelanavarro)
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Jorge Said Salgado Mendoza, alias “El Serafín”, de 21 años, fue detenido en Tijuana, Baja California, junto con su padre y otro hombre, luego de que un ciudadano alertara sobre la presencia de una persona armada en la colonia Terrazas de San Bernardo.

La captura ocurrió el martes 6 de octubre, cuando agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) acudieron al sitio tras recibir el reporte.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Salgado Mendoza era el hombre que portaba el arma y, al percatarse de la presencia de los agentes, intentó escapar.

Sin embargo, los elementos estatales lograron detenerlo. Al consultar sus datos en las bases de información, descubrieron que contaba con tres órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

“El Serafín” fue detenido con arma, droga y equipo táctico

Aunque las órdenes de aprehensión estaban relacionadas con investigaciones por homicidio, los agentes pusieron inicialmente a Salgado Mendoza a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a los objetos que llevaba consigo.

Parte posterior del torso de un hombre con camiseta verde y las manos esposadas a la espalda.
“El Serafín” contaba con tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado antes de ser detenido por agentes de la FESC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la intervención le aseguraron un arma larga, cartuchos, equipo táctico y metanfetamina, por lo que quedó sujeto a una investigación federal por delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud.

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Según la información obtenida de las autoridades, durante su detención el joven manifestó que se encontraba involucrado en actividades criminales desde los 14 años.

Además, habría asegurado ante sus aprehensores que participó en más de 35 homicidios. Esta declaración, sin embargo, forma parte de lo referido por el detenido y deberá ser corroborada mediante las investigaciones correspondientes.

Salgado Mendoza negó haber participado en el asesinato del agente de la FESC Óscar Arturo Arellano Moreno, ocurrido el 25 de julio de 2026, pese a que la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General del Estado lo han señalado dentro de las investigaciones relacionadas con ese crimen.

Vinculan a proceso a “El Serafín” y a otros dos detenidos

El viernes 9 de octubre, Jorge Said Salgado Mendoza, su padre, José de la Cruz Salgado Sotelo, y J. Jesús González Rodríguez fueron presentados ante el juez José Rivas González para la audiencia de control de detención.

Dos personas con camisetas y pantalones blancos tienen las manos sujetas con esposas metálicas mientras están sentadas en sillas de plástico.
El detenido fue vinculado a proceso junto con su padre y otro hombre por delitos federales relacionados con armas y drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento correspondió a la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0002587/2026 y a la causa penal 850/2026, relacionada con delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y contra la salud.

Durante la audiencia, el juez calificó como legal la detención, se formuló la imputación contra los tres hombres y posteriormente fueron vinculados a proceso.

Como medida cautelar se les impuso prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La situación jurídica de Salgado Mendoza podría complicarse una vez que concluya el proceso federal, debido a las órdenes de aprehensión que existen en su contra por homicidio calificado.

Lo vinculan con una célula del Cártel de Sinaloa

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, durante su detención Salgado Mendoza también habría declarado que operaba para una célula encabezada por Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”, señalado como integrante del Cártel de Sinaloa.

Los antecedentes del detenido incluyen arrestos registrados cuando todavía era menor de edad.

En 2021, cuando tenía 16 años, fue detenido por los delitos de daño en propiedad ajena y portación de arma de fuego. Un año después volvió a ser detenido por los mismos delitos.

Posteriormente, en 2023, fue arrestado nuevamente por posesión de arma de fuego.

A estos antecedentes se suman las tres órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado.

Una de ellas corresponde a 2024, dentro del NUC 2-4-2024-5464. Las otras dos fueron emitidas en 2026, dentro de los expedientes 102004202623119 y 102004202618441.

De acuerdo con las autoridades federales, una vez que Salgado Mendoza permanezca bajo proceso y privado de la libertad, la Fiscalía General del Estado de Baja California podría cumplimentar las tres órdenes de aprehensión pendientes para que responda también por los homicidios que se le atribuyen.

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