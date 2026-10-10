Joven yucateco conquista las redes al llevar a su caballo a recibir la bendición del padre

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Un joven de Yucatán protagonizó una escena poco común que llamó la atención durante las celebraciones religiosas en honor a San Francisco de Asís: acudió acompañado de su yegua para que recibiera la bendición del sacerdote. La imagen del animal dentro del templo se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la jornada y despertó interés por esta tradición que reúne a familias y sus mascotas.

El episodio ocurrió en el municipio de Chemax, donde la parroquia de San Antonio de Padua organizó una actividad para bendecir a los animales como parte de los festejos dedicados al santo. Entre los asistentes hubo personas que acudieron con perros, gatos y aves, pero la presencia del equino destacó por tratarse de un visitante poco habitual en este tipo de ceremonias.

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La escena refleja cómo una costumbre religiosa puede reunir a integrantes de una comunidad alrededor del cariño que sienten por sus animales. En este caso, el joven decidió participar con su yegua, a la que llevó hasta el recinto para que también formara parte de la celebración.

Perros, gatos y aves también recibieron la bendición en Chemax

(Especial)

El párroco Humberto Tun Balam estuvo a cargo de recibir a las familias que acudieron a la jornada. Durante la actividad se observó la presencia de perros de distintas edades, algunos junto a sus crías, además de gatos, palomas, codornices y pollos.

La variedad de animales convirtió la celebración en una reunión familiar en la que cada asistente pudo llevar a sus compañeros de casa para recibir la bendición. Sin embargo, la llegada de la yegua se convirtió en una de las estampas más singulares del evento, pues el animal ingresó al templo acompañado de su propietario.

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La tradición de bendecir animales durante la festividad de San Francisco de Asís está vinculada con la figura del santo, reconocido por su relación con la naturaleza y los seres vivos. Por ello, en distintas comunidades se organizan ceremonias en las que las personas acuden con sus mascotas para recibir una oración especial.

Aunque la actividad tuvo lugar en un contexto religioso, la presencia del caballo también llamó la atención por la cercanía que mostró el joven hacia su animal, al incluirlo en una celebración que muchas personas suelen reservar para perros y gatos.

Umán celebra a San Francisco de Asís con misas y vaquería

Las festividades también se desarrollaron en Umán, donde los feligreses rindieron homenaje al santo con actividades religiosas y expresiones de la cultura tradicional yucateca.

El domingo 4 de octubre, desde las 4:30 de la mañana, decenas de personas acudieron a la parroquia de San Francisco de Asís para participar en las celebraciones. La jornada comenzó con “Las mañanitas” y continuó con misas y un desayuno comunitario, antes de dar paso a la tradicional vaquería.

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La música estuvo a cargo de la orquesta jaranera “Los Hermanos Rodríguez”, que acompañó el festejo con los sonidos característicos de esta expresión cultural de Yucatán.

La misa fue oficiada por monseñor Pedro Mena Díaz, obispo auxiliar de Yucatán, quien también participó en la procesión junto con el párroco Sergio Gutiérrez Torre. Durante el recorrido estuvieron presentes los santos patronos de Bolón, Oxholón, Dzibikak y Tebec.

A la procesión se sumaron Mariela Chan Sansores, embajadora parroquial, y los 15 gremios dedicados a San Francisco.

Una tradición que reúne a las familias y sus animales

Las celebraciones en Chemax y Umán mostraron dos formas de honrar a San Francisco de Asís: una mediante la bendición de animales y otra con ceremonias religiosas acompañadas de música y baile tradicional.

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En Chemax, la participación del joven con su yegua destacó entre las distintas mascotas que acudieron al templo. Su decisión de llevar al equino a recibir la bendición dejó una imagen singular de una tradición que, año con año, reúne a creyentes y familias en torno a su fe y al respeto por los animales.