Gobernadora de Tlaxcala celebra respaldo de Sheinbaum sobre disminución en trata de personas tras señalamientos

Lorena Cuellar anunció que el Polo de Desarrollo estará concluido en febrero del 2026. | Presidencia

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La gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, celebró el respaldo que recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la labor que ha realizado la entidad en cuanto a trata de personas.

En entrevista a medios de comunicación tras concluir el evento por sus cinco años de gobierno en Tlaxcala, Lorena Cuéllar reiteró que la entidad ha tenido un aumento importante en detenciones por este delito.

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“Muy contenta, como nunca”, expresó la funcionaria al ser cuestionada sobre los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina del pasado viernes 9 de octubre, donde respaldó el trabajo de la gobernadora durante su gestión.

“Cero detenciones desde 2021, cuando llegamos. Muy contenta con el resultado”, expresó la funcionaria estatal.

Sheinbaum respalda a Lorena Cuéllar tras señalamientos por trata de personas

Durante la conferencia de prensa del pasado viernes 9 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por Louise Callahan, periodista de The Sunday Times sobre las redes de trata de personas en Tenancingo, municipio de Tlaxcala señalado por su relación con este delito.

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La periodista recordó que Lorena Cuéllar sostuvo hace cuatro años que no había tenido “un solo tema de trata de personas”. También mencionó que el gobierno estatal reconoció seis carpetas abiertas por trata durante este año, después de que durante años la cifra oficial fue de cero.

Callahan planteó a la presidenta si consideraba que la gobernadora había negado o minimizado el problema. La reportera también pidió conocer las acciones del Gobierno de México contra las redes de trata en Tlaxcala.

Sheinbaum rechazó que no haya acciones contra este delito y afirmó que existen detenciones realizadas durante la actual administración estatal, en coordinación con autoridades federales.

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“Hay muchos detenidos desde que está la gobernadora junto con el Gobierno de México”, respondió la presidenta durante su conferencia matutina.

Shienbaum defendió el trabajo de la gobernadora Lorena Cuéllar ante los cuestionamientos por los casos de trata de personas en Tlaxcala: “Y sí considero que Lorena es una gran gobernadora”, subrayó.

La mandataria federal señaló que su gobierno entregaría a la periodista información sobre los casos y las detenciones. Añadió que las acciones no se limitan a Tlaxcala, pues también hay operativos y detenciones en Quintana Roo. La mandataria dijo que entre las personas detenidas habría ciudadanos extranjeros.

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Gobierno federal afirma que revisa las denuncias presentadas

Durante el intercambio, la presidenta sostuvo que el Gobierno de México mantiene trabajo permanente con la administración de Lorena Cuéllar para atender los casos relacionados con trata y otros delitos.

También señaló que el Centro Nacional de Inteligencia revisa denuncias vinculadas con este delito. Añadió que, cuando existe un señalamiento adicional, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

“Lo cierto es que hay presencia permanente del Gobierno del Estado y del Gobierno de México atendiendo este tema y otros temas relacionados con delincuencia”, dijo Sheinbaum.

La reportera de The Sunday Times insistió en que víctimas de trata y sus familias no han recibido atención suficiente, sin embargo, Sheinbaum respondió que las instituciones sí han dado apoyo a personas que presentan denuncias.

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La presidenta indicó que la Secretaría de las Mujeres ha atendido a familias que reportan posibles casos de trata. Ordenó que se entregara a la periodista información sobre esas acciones.

“Sí han recibido. Te podemos dar todos los casos, particularmente la Secretaría de las Mujeres, cómo se ha atendido a muchas familias que denuncian algún problema de trata”, afirmó.