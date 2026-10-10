“Plata o plomo”: la amenaza con una bala que llevó a ‘La Secre’ ante la justicia en Veracruz

Esmeralda del Carmen 'N', alias 'La Secre', fue detenida el 8 de octubre por agentes de la Policía de Investigación de la UECS, acusada de extorsión agravada contra comerciantes de Acayucan, Veracruz. Crédito: Especial

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La Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) de Veracruz detuvo el jueves 8 de octubre a Esmeralda del Carmen ‘N’, alias ‘La Secre’, señalada de extorsionar negocios en el municipio de Acayucan mediante una bala dentro de una bolsa de regalo y el mensaje “Plata o plomo, tú decides”.

Un juez le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa durante la audiencia inicial, según informó el diario Milenio.

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La corporación cumplió la orden de aprehensión después de meses de investigación sobre el cobro ilegal de cuotas a un comerciante de la región. El delito imputado contra la detenida fue el de extorsión agravada, de acuerdo con la publicación.

El modus operandi de ‘La Secre’ en Acayucan, Veracruz

La investigación de la UECS documentó un método particular de intimidación contra los negocios de Acayucan. La detenida entregaba personalmente bolsas de regalo con cartuchos útiles en su interior a empleados de los establecimientos elegidos.

La mujer tiene que responder por el caso de explotación sexual infantil a cambio de unos cuantos billetes - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer morena muestra sus manos unidas por unas esposas de metal, vestida con una camiseta blanca y pantalón vaquero sobre un fondo liso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada bolsa contenía además una nota con un mensaje directo para el propietario del negocio. El texto advertía a la víctima sobre represalias contra su persona, sus trabajadores y su establecimiento si no cumplía con las condiciones impuestas.

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La nota exigía a los comerciantes comunicarse a un número de WhatsApp para iniciar la negociación del pago. Esta modalidad buscaba evitar el contacto directo y reducir el riesgo de identificación para los extorsionadores.

Un comerciante de Acayucan recibió este tipo de amenaza y comenzó a recibir mensajes adicionales el mismo día del primer contacto. Los mensajes incluían amenazas de muerte explícitas contra él y contra una de sus empleadas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la detenida entregaba cartuchos útiles dentro de bolsas de regalo a comerciantes de Acayucan, exigía pagos mediante WhatsApp y amenazaba con violencia a quienes se negaran a cumplir con las cuotas impuestas.

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Dos mujeres jóvenes permanecen detenidas y esposadas a la espalda junto a una patrulla policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades no han precisado si ‘La Secre’ actuó sola o como parte de una estructura criminal mayor. El expediente judicial se concentra, por el momento, en el caso específico documentado contra el comerciante denunciante.

La cronología del caso: de julio a octubre

Los hechos que derivaron en la orden de aprehensión comenzaron el 2 de julio en un negocio de Acayucan. Ese día, la imputada acudió al establecimiento y entregó a una empleada la bolsa de regalo con el cartucho y el mensaje intimidatorio.

El propietario del negocio recibió ese mismo día los primeros mensajes de extorsión a través de WhatsApp. Los extorsionadores le exigieron un pago inicial de 50 mil pesos y cuotas mensuales posteriores de 8 mil pesos.

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Las amenazas incluyeron además una advertencia explícita contra cualquier intento de acudir a las autoridades. El comerciante optó por no denunciar de inmediato ante el temor de represalias contra él y su personal.

El 26 de julio, ‘La Secre’ regresó al mismo establecimiento para cobrar la cuota acordada. Una empleada del negocio le entregó un monto de dinero no determinado por temor a que se cumplieran las amenazas previas.

La policía detiene en Iztapalapa a una mujer joven implicada en extorsión a comerciantes locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comerciante presentó finalmente una denuncia ante la Fiscalía Especializada tras los hechos registrados en julio. A partir de esa denuncia, la UECS abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Personal de la Policía de Investigación trabajó en conjunto con el fiscal especializado con sede en Coatzacoalcos. Ambas instancias reunieron los elementos necesarios para solicitar una orden de aprehensión por extorsión agravada.

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Un juez autorizó la orden de aprehensión contra Esmeralda del Carmen ‘N’ tras el análisis de las pruebas presentadas. La orden permaneció vigente hasta su cumplimentación el 8 de octubre.

Agentes de la Policía de Investigación de la UECS ejecutaron finalmente la detención el jueves señalado. La detenida fue trasladada e imputada formalmente ante la autoridad judicial correspondiente.

Un hombre permanece esposado frente a una mesa con una computadora portátil, una tableta y un teléfono inteligente durante una investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los elementos reunidos durante la investigación. El juez consideró suficientes las pruebas y determinó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Acayucan y el patrón de ataques a negocios locales

El municipio de Acayucan ha registrado en los últimos meses diversos ataques contra comerciantes y empresarios de la zona. Estos hechos comparten una característica particular documentada por el diario: el uso de cartulinas o notas con mensajes intimidatorios.

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En varios de esos casos, las notas intimidatorias llegaron acompañadas de cartuchos útiles como mecanismo de amenaza. Esta modalidad coincide con el método empleado por ‘La Secre’ en el caso que motivó su detención.

Las autoridades no han confirmado hasta el momento ninguna relación directa entre ‘La Secre’ y los demás ataques registrados en Acayucan. La Fiscalía mantiene abierta la posibilidad de vincular el caso con otros hechos similares conforme avance la investigación.

Registros de medios locales citados por la publicación indican que Acayucan reporta en promedio entre cuatro y cinco casos de intimidación o ataques a inmuebles. La cifra refleja una incidencia constante de este tipo de hechos en el municipio durante los últimos meses.

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Los comerciantes de la región enfrentan así un contexto de inseguridad que combina extorsión directa y amenazas con armamento. La detención de ‘La Secre’ representa, hasta ahora, el único caso judicializado con una sentencia procesal en curso.

La Fiscalía Especializada no ha dado a conocer si existen más víctimas vinculadas al mismo esquema de extorsión. El proceso judicial contra la detenida continuará en las siguientes audiencias programadas por el tribunal correspondiente.

El caso de ‘La Secre’ expone un patrón de extorsión que combina intimidación psicológica con amenazas de violencia física contra comerciantes. Las autoridades de Veracruz mantendrán la investigación abierta para determinar si existen responsables adicionales en la red que operaba en Acayucan.

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