México brilla en el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas 2026 en Nayarit

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La delegación mexicana cerró su participación en el Campeonato Panamericano Junior y Selectivo de Levantamiento de Pesas 2026 con una importante cosecha de medallas y posiciones destacadas en las clasificaciones por equipos, durante el certamen celebrado en Tepic, Nayarit.

Después de cinco días de competencia en la Unidad Deportiva Nayarit, el evento continental reunió a representantes de 20 países y marcó el cierre del segundo clasificatorio rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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En el cuadro general por equipos, México terminó en el segundo lugar de la rama varonil, detrás de Venezuela y por delante de Estados Unidos. En la clasificación femenil, la delegación nacional ocupó el tercer puesto, por debajo de Venezuela y Canadá.

Mexicanos destacan en la última jornada del Panamericano de Pesas

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Entre los resultados más destacados de la última jornada estuvo la actuación de Kenia May Dzul, quien conquistó el oro en el total de la categoría de 53 kilogramos, con 183 kilos, además de dos medallas de plata en arranque, con 82 kilos, y envión, con 101.

En la categoría de 110 kilogramos, Josué Medina Andueza consiguió tres preseas de plata: 170 kilos en arranque, 206 en envión y un total de 376 kilos.

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Por su parte, Karim Saadi Monroy sumó tres medallas de bronce en la división de más de 110 kilogramos, tras registrar 165 kilos en arranque, 185 en envión y 350 en el total.

También sobresalió Ángel Daniel Lara Cansino, quien obtuvo bronce en arranque, con 143 kilos, y plata en envión, con 180, y en el total, con 323 kilos, dentro de la categoría de 95 kilogramos.

En la división de 85 kilogramos, Juniel Muñoz consiguió plata en arranque, con 140 kilos, además de dos bronces en envión, con 173, y en el total, con 313 kilos.

Más medallas para México en las categorías femeniles

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En la rama femenil, Melany Montes Mokay conquistó el oro en arranque de la categoría de 86 kilogramos, con 100 kilos, y la plata en el total, con 216.

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En esa misma división, Mairyn Vanessa Hernández obtuvo bronce en arranque, con 106 kilos, y dos medallas de plata en envión, con 140, y en el total, con 246 kilos.

Por su parte, Abdeel Noemi Rodríguez Lugo, en la categoría de 111 kilogramos, consiguió dos bronces en envión, con 146 kilos, y en el total, con 257. Ana Karen Uscanga cerró la participación mexicana con una medalla de bronce en el total de la categoría de más de 86 kilogramos, con 221 kilos.

Venezuela domina el cuadro por equipos

En las distinciones por equipos, Venezuela se quedó con el primer lugar tanto en la rama varonil como en la femenil. México terminó segundo entre los hombres y tercero entre las mujeres, mientras que Canadá ocupó el segundo puesto femenil y Estados Unidos completó el podio varonil.

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En los reconocimientos individuales, la venezolana Claudia Rengifo fue distinguida como la mejor levantadora del campeonato, al registrar 233 kilogramos en total en la categoría de 69 kilos.

El también venezolano Ángel Rodríguez recibió el reconocimiento al mejor levantador en la categoría de 85 kilogramos, con un total de 359 kilos. Además, estableció un récord mundial juvenil en arranque, con 165 kilos.

Con el cierre del campeonato, Nayarit concluyó su participación como sede de este clasificatorio continental, que reunió a deportistas de distintas naciones en el camino rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.