Habrá proyección gratis de película del mundo del Señor de los Anillos en CDMX este fin de semana: dónde y a qué hora será

La convocatoria lleva el nombre de “La Tierra Media en México” y toma como lema un verso de la célebre canción de los caminantes escrita por J.R.R. Tolkien (Warner Bros. Pictures Latinoamérica)

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La Tierra Media regresa a las pantallas del norte de la Ciudad de México con una propuesta sin costo que reúne a seguidores de Tolkien de distintas generaciones. El Centro Cultural Futurama, en la alcaldía Gustavo A. Madero, abrió un ciclo de proyecciones dedicado al universo creado por el escritor británico, con la premisa de acercar su legado literario y cinematográfico a quienes no pudieron verlo en salas comerciales.

La convocatoria lleva el nombre de “La Tierra Media en México” y toma como lema un verso de la célebre canción de los caminantes escrita por J.R.R. Tolkien: “El camino sigue y sigue desde la puerta...”. Bajo esa consigna, el recinto exhibe de forma gratuita producciones vinculadas a la saga, en salas habilitadas en su segundo piso.

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Peter Jackson presenta un viaje innovador de regreso a la Tierra Media a través de los ojos del legendario director Kenji Kamiyama. El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim - solo en cines el 12 de diciembre. Warner Bros Pictures

Cuándo y dónde ver la película

El Centro Cultural Futurama ofrece este viernes una proyección gratuita de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim, dentro del ciclo “La Tierra Media en México” (Warner Bros.)

La función de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim se realizará en el Centro Cultural Futurama a las 16:00 horas, en las salas de proyecciones ubicadas en el segundo piso del recinto. El acceso es con entrada libre y no requiere registro previo, según se informó en la convocatoria del evento.

El Centro Cultural Futurama ofrece este viernes una proyección gratuita de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim, dentro del ciclo “La Tierra Media en México”. La función se realizará a las 16:00 horas en las salas del segundo piso del recinto, ubicado en Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, con entrada libre para el público general.

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El ciclo que conmemora dos aniversarios de Tolkien

El ciclo de proyecciones se enmarca en dos efemérides del universo tolkiano. Por un lado, se cumplen 70 años de la publicación de La comunidad del anillo, el primer volumen de El Señor de los Anillos, que J.R.R. Tolkien publicó por primera vez el 29 de julio de 1954 en el Reino Unido.

Por otro, la Sociedad Tolkiendili de México celebra su 25 aniversario. La organización, fundada en 2001, se dedica al estudio y difusión de la obra del autor británico mediante conferencias, talleres y proyecciones de películas y documentales relacionados con la Tierra Media.

Como parte de los festejos, está programado un evento específico por el aniversario de la agrupación el 17 de octubre, también en el Centro Cultural Futurama. La sede ha servido como punto de encuentro para actividades previas vinculadas al mundo creado por Tolkien, entre ellas la proyección de este viernes.

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La iniciativa es organizada en conjunto por la Alcaldía Gustavo A. Madero y el Centro Cultural Futurama, que ha incorporado a su programación habitual espacios dedicados al cine de fantasía y aventura.

De qué trata la película que se proyectará

Captura del tráiler oficial de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim. (Warner Bros. Pictures Latinoamérica)

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim es una cinta de animación dirigida por Kenji Kamiyama, estrenada en diciembre de 2024. Tiene una duración de 134 minutos, de acuerdo con la ficha técnica difundida para la proyección.

La historia funciona como precuela de la trilogía cinematográfica dirigida por Peter Jackson y está ambientada aproximadamente 183 años antes de los sucesos narrados en La Comunidad del Anillo. El relato se centra en un personaje que solo aparecía en los apéndices de los libros de Tolkien: Helm Hammerhand, el legendario rey de Rohan.

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La trama sigue el destino de la Casa de Helm cuando Wulf, un señor de los dunlendinos que busca venganza por la muerte de su padre, lanza un ataque repentino contra su pueblo. Esto obliga a Helm y a los suyos a resistir en la antigua fortaleza de Hornburg, el mismo enclave que más adelante se conocería como el Abismo de Helm.

Ante una situación cada vez más desesperada, Héra, hija de Helm, debe liderar la resistencia contra el enemigo que busca su destrucción total. El filme está narrado por Éowyn, personaje que en la trilogía original tuvo la voz de Miranda Otto, quien repite su papel en esta producción de animación.

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El reparto de voces incluye también a Brian Cox como Helm Hammerhand, Gaia Wise como Héra y Luca Pasqualino como Wulf. La película retoma elementos visuales asociados a la saga, como los diseños de paisajes y fortalezas creados originalmente para las cintas de Peter Jackson.

El recinto y su próxima agenda cultural

De forma paralela a esta proyección, el recinto desarrolla del 9 al 11 de octubre un homenaje a John Lennon con presentaciones de 14 bandas en el Salón Polivalente, dedicadas a repertorios de The Beatles y de la etapa solista del músico, con entrada gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Cultural Futurama ocupa el espacio de un antiguo cine inaugurado en 1969, que llegó a tener capacidad para varios miles de espectadores y fue, durante un tiempo, una de las salas más grandes de América Latina. Tras el sismo de 1985 el inmueble quedó en desuso.

La Ciudad de México adquirió la propiedad en 2003 para convertirla en un espacio cultural, que finalmente abrió sus puertas en 2009. El recinto cuenta con una superficie de 3,000 metros cuadrados (32,291 pies cuadrados) y alberga salas multiuso, biblioteca, laboratorio de cómputo, cafetería y espacios de exhibición, además de las salas de cine donde se realizará la función del ciclo tolkiano.

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De forma paralela a esta proyección, el recinto desarrolla del 9 al 11 de octubre un homenaje a John Lennon con presentaciones de 14 bandas en el Salón Polivalente, dedicadas a repertorios de The Beatles y de la etapa solista del músico, con entrada gratuita.

La agenda del Centro Cultural Futurama continuará el 17 de octubre con el evento por el 25 aniversario de la Sociedad Tolkiendili de México, que se suma a las actividades que el recinto ha desarrollado este año en torno a la cultura pop, entre ellas exposiciones dedicadas a superhéroes realizadas en meses anteriores.