Clara Brugada anuncia que habrá 12 mil libros gratis en la FIL del Zócalo 2026: “Aquí está prácticamente erradicado el analfabetismo”

Antes de ceder la palabra a la mandataria capitalina, la conducción del acto explicó la mecánica de entrega de libros al público presente en el Zócalo. (Selene Miranda/Infobae)

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Una tarde nublada sirvió de marco para el arranque de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que convirtió la Plaza de la Constitución en una enorme librería al aire libre. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración del encuentro, que se extenderá hasta el 18 de octubre con entrada libre.

Stands de editoriales populares y alternativas llamaron la atención de los asistentes desde la apertura. Cómics, juegos de mesa, cartas y rompecabezas se mezclaron con los libros en una oferta variada, con tomos que se consiguieron desde 25 pesos y promociones de hasta 50 pesos por ejemplares nuevos.

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Antes de ceder la palabra a la mandataria capitalina, la conducción del acto explicó la mecánica de entrega de libros al público presente en el Zócalo.

Clara Brugada Inaugura la FIL del Zócalo 2026

Cómo conseguir los libros gratuitos en la feria

El mecanismo es simple: quien quiera un ejemplar sin costo debe revisar el programa de mano o la cartelera de presentaciones de libros, ubicar el horario y el foro donde se presenta la obra que le interesa, y asistir a esa charla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los libros gratis se entregan directamente en los momentos en que se presentan, de mano de sus propios autores. Así lo explicó la conducción del acto inaugural al dar la bienvenida al público: “en el programa que tienen en su mano, o todavía no, algunos sí veo que tienen programas de mano, van a encontrar ahí la presentación de estos maravillosos libros que se van a repartir de forma gratuita por sus propios autores”.

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El mecanismo es simple: quien quiera un ejemplar sin costo debe revisar el programa de mano o la cartelera de presentaciones de libros, ubicar el horario y el foro donde se presenta la obra que le interesa, y asistir a esa charla. Al finalizar, el propio autor reparte los ejemplares entre los presentes.

Brugada detalló que esta edición contempla 118 presentaciones de libros a lo largo de los diez días de feria, cada una con su propia entrega de ejemplares gratuitos. La jefa de gobierno invitó a la población a aprovechar esta dinámica: “entre hoy y el 18 de octubre, el Zócalo abrazará a más de un millón de encuentros con las palabras, en una gran fiesta abierta y multitudinaria para celebrar la lectura”.

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Esta modalidad de regalo convierte cada presentación en una doble oportunidad para el público: escuchar al autor hablar de su obra y, al mismo tiempo, llevarse el libro a casa sin costo alguno, siempre sujeto a la disponibilidad de ejemplares en cada evento.

Esta modalidad de regalo convierte cada presentación en una doble oportunidad para el público: escuchar al autor hablar de su obra y, al mismo tiempo, llevarse el libro a casa sin costo alguno, siempre sujeto a la disponibilidad de ejemplares en cada evento. (Selene Miranda/Infobae México)

Un Zócalo convertido en librería

La música acompañó la actividad editorial desde las carpas de la feria: cumbia andina, jazz y rock se escucharon en distintos puntos del recinto a lo largo de la jornada, pensados para acompañar tanto a quienes buscan un libro específico como a quienes simplemente pasean entre los stands. (Selene Miranda/Infobae México)

La plancha capitalina amaneció con 353 editoriales instaladas y 317 stands distribuidos por todo el recinto, según detalló Brugada durante su discurso. Entre esos puestos conviven sellos editoriales de gran tamaño con proyectos independientes, lo que explica la variedad de precios y de temáticas que recorren el Zócalo durante estos diez días.

La música acompañó la actividad editorial desde las carpas de la feria: cumbia andina, jazz y rock se escucharon en distintos puntos del recinto a lo largo de la jornada, pensados para acompañar tanto a quienes buscan un libro específico como a quienes simplemente pasean entre los stands.

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“Porque todo buen libro merece su banda sonora y no hay mejor compañía para la lectura que la música”, dijo Brugada al presentar la oferta musical de esta edición, que suma 21 conciertos en total repartidos en distintos horarios y escenarios.

Entre los grupos que animaron la jornada inaugural, Grupo Casta puso a bailar a los asistentes con sus temas más conocidos durante la tarde del viernes, en uno de los momentos de mayor convocatoria de la jornada de apertura.

Discurso de Brugada: una feria “progresista, de izquierda, del pueblo”

“Porque todo buen libro merece su banda sonora y no hay mejor compañía para la lectura que la música”, dijo Brugada al presentar la oferta musical de esta edición, que suma 21 conciertos en total repartidos en distintos horarios y escenarios. (Selene Miranda/Infobae México)

Al tomar la palabra, Brugada saludó al público reunido en la plaza: “hola, hola. Qué momento tan especial venir a la inauguración de esta Feria Internacional del Libro”. A continuación definió el carácter del encuentro retomando una caracterización previa de Paco Ignacio Taibo II: “como bien lo dice Paco Ignacio Taibo, una feria del libro progresista, de izquierda, del pueblo en el Zócalo, en el Zócalo libertario del pueblo de aquí de la Ciudad de México. Bienvenidas todas, todos y todes”.

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La funcionaria capitalina saludó una por una a las autoridades presentes en el presídium. Primero se dirigió a la embajadora de Francia en México, Delphine Marie Coulin, a quien agradeció “por su presencia aquí conmemorando doscientos años de relaciones diplomáticas México-Francia”. Después reconoció a Paco Ignacio Taibo II, director ejecutivo del Fondo de Cultura Económica, a quien describió como “un gran compañero intelectual, protagonista del cambio verdadero aquí en nuestro país”.

Brugada continuó su saludo hacia la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López; el secretario de Deporte capitalino, Javier Hidalgo; el subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, Ángel Gómez; y Paloma Sáenz, coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad y directora de la feria.

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Sobre Sáenz y el trabajo de la Brigada, Brugada fue enfática: “la Brigada para Leer en Libertad ha sido protagonista de las transformaciones en este país. Por eso, para mí es un honor coordinar con esta brigada la Feria Internacional del Libro”.

La jefa de gobierno destacó además la dimensión que ha alcanzado el encuentro con el paso de los años: “esta Feria Internacional del Libro del Zócalo es ya, por el número de gente que asiste cotidianamente, una de las más importantes de América. Esta es ya una cita obligada para más de un millón de lectores de la ciudad, provenientes también de todos los rincones del país y del mundo”.

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Al detallar la programación completa, Brugada enumeró: “tendremos una impresionante oferta cultural con más de doscientas sesenta actividades, presentaciones, conversatorios o recitales de poesía, entre otros, ciento dieciocho presentaciones de libros, setenta y un conversatorios y conferencias, trece actividades infantiles y representaciones de teatro, veintiún conciertos y más”.

Sobre los ejemplares que se reparten sin costo, Brugada los describió con una imagen propia: “son doce mil ventanas a otros mundos, doce mil vidas acompañadas por una nueva historia”. Para detallar los títulos disponibles, cedió la palabra a Angel, encargado de presentar los libros del día.

Angel anunció que la jornada incluía la presencia de Fernando Buenabad, conectado desde Argentina para las 19:15 horas, quien repartiría el primer ejemplar: ¿Qué sentido tiene todo? También mencionó una novela sobre la pintora mexicana Nahui Olín, el título Estrella roja sobre México, y Villa Bandolero, de Jesús Vargas, quien estaría presente en el foro. Para el público infantil, destacó Mangaka, del que dijo: “no hemos tenido muchos libros para nuestros niños y niñas. Así que también acompáñenos para las infancias, tenemos un libro gratuito”.

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Brugada retomó la palabra para subrayar el lugar de la capital en el ecosistema lector del país: “la Ciudad de México, como dice Paco Ignacio Taibo, somos el reservorio de lectores más grande del país”. Citó cifras del INEGI para sustentar esa afirmación: “aquí está prácticamente erradicado el analfabetismo y una de cada tres personas en la ciudad lee, un cincuenta y seis por ciento más que la media nacional”.

La funcionaria vinculó ese dato con la tradición literaria de la ciudad: “aquí nació el Macondo de Cien años de soledad, aquí cobraron voz los muertos de Pedro Páramo y aquí Elena Garro escribió los recuerdos del porvenir”. Añadió que esas tres obras “nos recuerdan que esta ciudad es cuna de mundos imaginarios que hoy pertenecen a toda la humanidad”.

Brugada señaló que la capital es sede de más de 265 editoriales y que en ella “conviven las grandes casas editoriales, los sellos y las librerías de barrio, las bibliotecas públicas y una extraordinaria comunidad de intelectuales, escritoras, escritores y lectores”.

Como parte de la política de fomento a la lectura, la jefa de gobierno anunció la construcción de la Universidad de las Artes en Tlaxcoaque, que ofrecerá la carrera de Creación Literaria. Mencionó también una red de casi 200 libroclubs distribuidos en los territorios y colonias de la ciudad.

Brugada citó además dos programas en marcha: el Lectódromo Comunitario, con el que se han reunido “más de ocho mil personas en lecturas colectivas”, y Lectura en las Alturas, un sistema de préstamo de libros impulsado junto con la Brigada para Leer en Libertad.

Francia, invitada de honor por el bicentenario diplomático

La embajadora de Francia en México ofrece un discurso durante la Feria Internacional del Libro del Zócalo (Selene Miranda

La feria se desarrolla en el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. Al tomar la palabra, la embajadora Coulin expresó su agradecimiento desde el inicio de su intervención: “muchísimas gracias y qué gusto inmenso estar aquí, en el corazón de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, estimada Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. De verdad, gracias por ofrecernos una ciudad tan llena de vida, llena de cultura, llena de belleza. Es un gran placer”.

La diplomática saludó también a Ana Francis López, secretaria de Cultura, y a Paloma Sáenz, directora de la feria, antes de agradecer de manera directa la invitación extendida a su país: “quiero de verdad agradecer a la jefa de gobierno y a sus organizadores por haber también brindado a Francia la oportunidad de participar de manera destacada en esta gran fiesta literaria en el marco de la celebración del bicentenario de los lazos diplomáticos entre Francia y México”.

Coulin repasó la historia del vínculo bilateral con un recorrido por dos siglos de relación: “desde 1826 nuestros países han atravesado juntos los avatares de la historia. Nuestras relaciones se han fortalecido y enriquecido a lo largo de dos siglos al superar los episodios de acercamiento, pero también de turbulencia. Pero siempre ha prevalecido la amistad, el respeto, la admiración y la curiosidad mutuos”.

La embajadora añadió que ese vínculo se expresa en campos muy distintos entre sí: “desarrollamos intercambios en ámbitos tan diversos como la economía, la gastronomía, la política y la literatura”. Para ilustrar la profundidad de esa relación, citó a Octavio Paz, de quien retomó una descripción de los lazos entre ambos países como “una relación larga y compleja que ha resistido a la erosión de los años, la distancia y la indiferencia”.

La programación dedicada a Francia dentro de la feria incluye, según detalló Coulin, las conferencias “La Francia chiquita de Hidalgo”, presentada por el embajador Suárez del Real, y “Juárez y el afrancesamiento”, además de presentaciones sobre la batalla de Camerón y la Comuna de París. La embajadora explicó que estas actividades “contribuirán a brindar nuevos testimonios sobre las influencias recíprocas entre Francia y México y a diversificar nuestras perspectivas”.

Coulin anunció también la visita, la semana siguiente, del economista Thomas Porcher con su novela gráfica Economía para la mayoría, y la participación del autor de cómic Edmond Baudoin, a quien definió como “el pionero de la autobiografía dibujada y el padre fundador de la nueva historieta en Francia”. Baudoin presentará Viva la vida, una obra sobre los sueños y el imaginario de México, en colaboración con el Fondo de Cultura Económica.

La embajadora mencionó además a la escritora Elena Poniatowska como una figura que, en palabras de la propia diplomática, “compartimos un poco como Francia y México”. Cerró su intervención con una reflexión sobre los valores que, dijo, unen a ambas naciones a través de la feria: “esta Feria Internacional del Libro nos recuerda los valores fundamentales que unen a México y Francia: libertad, igualdad, fraternidad, humanismo, pero también la defensa de la libertad de expresión, del intercambio de ideas y de la pluralidad cultural”.